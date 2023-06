La tarde del pasado miércoles 21 de junio, Mónica Lopesierra, más conocida como 'Kiki', se presentó a la sede de la Procuraduría en Barranquilla para rendir testimonio sobre el caso que se le sigue al diputado Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente de la República.



(Lo invitamos a leer: Atención: hija del 'hombre Marlboro' llegó a citación de la Procuraduría)



Tal como lo reveló EL TIEMPO, 'Kiki' asistió a la cita en el ente de control sin abogado y habló sobre la versión de la supuesta entrega de dinero en efectivo que ella le habría hecho a Nicolás Petro y que procedían de su padre: el excapo del narcotráfico Samuel Santander Lopesierra, el 'Hombre Marlboro'.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez. Foto: Archivo Particular

La versión de la plata salió de una conversación por chat entre la exnuera de Gustavo Petro, Days Vásquez y Nicolás Petro, en la que se asegura que el hijo mayor del Presidente habría recibido una plata procedente de Santander Lopesierra.



Nicolás Petro: Oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina?



Day Vásquez: ¿Cuándo me has mandado?



Nicolás Petro: ¿No tienes a Máximo? Que me mandas a mí de mensajero.



Day Vásquez: ¿Y Máximo a mí me ha dicho eso?



Nicolás Petro: ¿Por qué no me has dicho eso?



(Le puede interesar: De la Espriella dice que no es el abogado de la hija del 'Hombre Marlboro')



Day Vásquez: ¿Máximo a mí me ha dicho?



Nicolás Petro: A mí no me han dicho una verxx.



Day Vásquez: Bueno.



Nicolás Petro: Y tú sabes que esa vaina es mía.



Day Vásquez: Es tuya, es tuya porque te la dio Santa Lopesierra, por eso es tuya… ¿Por eso es tuya? Porque te la dio Santa Lopesierra.

Facebook Twitter Linkedin

Samuel Santander Lopesierra ha salido a las calles de Maicao a recoger firmas para lanzar su candidatura. Foto: Cortesía portal En 60 Minutos

Aunque a Lopesierra no le aparecen bienes a su nombre, se indagan sus movimientos de dinero y sus actividades públicas.



Mónica ‘Kiki’ Lopesierra figura en registros públicos como la propietaria de las empresas Kako Eventos y MM Parqueadero, ambas en la ciudad de Barranquilla.



Según documentos en poder de este diario, la primera compañía fue matriculada en octubre de 2021 y se conformó con apenas 1.100.000 pesos. La firma registró una dirección comercial en el lujoso barrio residencial Riomar, de la capital del Atlántico.



(Además: Lo que Laura Sarabia dijo en la Fiscalía que llevaba en la maleta que le saquearon)



Este diario estableció que a Lopesierra aparece como organizadora de grandes eventos para reconocidos empresarios, entre los que se encuentran los llamados jefes del lujo en Colombia.



A 'Kiki' se le ha visto en fotografías organizando festejos a cantantes de música vallenata como Peter Manjarrés y a reconocidos influencers de la Costa Caribe.

Facebook Twitter Linkedin

Este evento fue organizado por Kiki para Peter Manjarrés y su familia. Foto: Facebook: Tata Becerra

Facebook Twitter Linkedin

Mónica Lopesierra junto al abogado Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: Suministrada

De hecho, EL TIEMPO reveló la foto de un lujoso bautizo, en la que aparece al lado del abogado Abelardo De la Espriella, quien en diálogo con este diario negó ser el apoderado de Lopesierra.



Además, que recuerda que se tomó esa fotografía porque le dijeron que ella era la organizadora de ese evento de dos reconocidos empresarios de la Costa.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



También dijo que no la conoce y que tampoco conoce a su padre, el 'hombre Marlboro', quien pagó una condena de 19 años en Estados Unidos por narcotráfico y quien está recogiendo firmas para llegar a la Alcaldía de Maicao.



'Kiki' Lopesierra está casada con el empresario de barranquillero Jorge Alveiro Giraldo Giraldo, quien es reconocido por ser el dueño de la Comercializadora e Importadora de plásticos Plastigiraldo S.A.S., en pleno centro de Barranquilla.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook