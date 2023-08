Las 12 horas de interrogatorio que rindió Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía, dando nombres de sus cómplices en el entramado corrupto que tejió para recibir dinero ilegal a nombre de la campaña Petro Petro, permanecen bajo reserva.



(Lo invitamos a leer: Las 48 horas que llevaron a Nicolás Petro a estallar contra la campaña del Presidente)



Sin embargo, en una entrevista con la revista Semana el hijo mayor del Presidente entregó información en la que libra a varios de responsabilidad y salpica a otros. El dato más relevante, sin duda, es que asegura que ni su padre ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán (hoy cabeza de la estatal Ecopetrol) sabían del ingreso de dinero sucio y del uso que se le dio en campaña en la costa Caribe.

El empresario investigado Alfonso Hilsaca Eljaude, más conocido como el Turco. Foto: Carlos Capella / Archivo EL TIEMPO

Sí se usaron en la campaña

"Ni mi papá ni el gerente de la campaña; Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Oviamente , no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración pero hay algunas circunstancias", señaló Petro Burgos en la primera entrevista que concede tras convertirse en testigo de la Fiscalía.



(Le puede interesar: Atención: Máximo Noriega ofrece colaborar en caso de Nicolás Petro ante posible captura)



Y asegura que su padre debe continuar en el poder aunque lanza críticas contra el Gobierno y sus metas.



"Creo que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el Gobierno lo logre hacer porque, hasta el momento, no lo ha hecho, no ha podido", señaló tras ofrecer colaboración con la Fiscalía

Organigrama de caso Nicolás Petro presentando por la Fiscalía, Foto: Captura de pantalla

Cupos inventados de Prada

Alfonso Prada. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

A otra persona que libra de cualquier responsabilidad es al exministro y hoy embajador Alfonso Prada. En un audio se le escucha decir que le habilitó varios cupos (contratos) en la cartera de Interior y le pide a su entonces esposa, Day Vásquez, que consiga candidatos cercanos y que él le entregará algunos a su familia.



Pero, ahora, asegura que todo fue un invento. Y también limpia de responsabilidad a otros que aparecieron en el organigrama de relacionados que reveló la Fiscalía y que él le atribuye a Day.



"Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad", le señaló a Semana.

