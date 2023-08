Nicolás Petro Burgos avanza con su abogado, el penalista David Teleki, en la matriz de colaboración con la Fiscalía para servir de testigo contra políticos, empresarios y particulares de la red corrupta que tejió para apropiarse de dineros ilegales que también usó en la campaña Petro Presidente en la costa Caribe.



Aunque la lista aún se desconoce, en entrevista con Semana ya libró de responsabilidad a su padre, el presidente Gustavo Petro; y al gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual cabeza de la estatal Ecopetrol. Y si bien advierte que aún no puede hablar de esos temas puntuales, le lanzó un dardo al exembajador Armando Benedetti.

Cuando se le pregunta por los 15.000 millones de pesos que, en un audio del propio Benedetti, el exembajador dice haber conseguido para la campaña en la costa, el hijo del Presidente responde:



"Oye, pero ahora que hablas de Armando, a mí se me hace raro que esté bastante callado. Él es muy hablador, muy frentero".



Y a la contrapregunta de si sabe muchas cosas de Armando Benedetti, respondió: "Dejémoslo así".

Facebook Twitter Linkedin

Adelina Guerrero, Armando Benedetti, Euclides Torres, Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Archivo particular

El clan Torrres

No obstante, se refirió a Euclides Torres, el megacontratista cercano a Benedetti que aparece en el organigrama de personas que la Fiscalía investiga.



Cuando se le pregunta por la supuesta financiación del clan torres a la campaña Petro Presidente, que no aparece registrada en libros, respondió: "Bueno, eso no puedo comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva".



Sin embargo, advirtió que en la audiencia se revelaron unos chats de Daysuris con otras personas -no de él-, hablando de la importancia del rol de Euclides Torres en la campaña.

Benedetti no se refirió a ese punto. Pero sí salió a advertir que la Adelina de la que se habló en la audiencia de imputación de cargos no es su esposa, como lo indicó el propio fiscal del caso, Mario Burgos.

