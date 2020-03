Maduro dice que arsenal incautado en Colombia era para tumbarlo

En medio de la crisis sanitaria que afronta Venezuela por el avance de la pandemia de coronavirus, que deja 70 casos positivos –aunque la oposición habla de muchos más–, Nicolás Maduro volvió a acudir a la versión de echar mano de la versión de un supuesto plan para atacarlo y que se coordina desde Colombia.



Esta vez, aseguró que se trataría de un comando armado paramilitar que, de acuerdo con su relato, supuestamente está apostado en La Guajira y tiene orden de comenzar desde allí una incursión armada para derrocarlo, con el auspicio de Estados Unidos.

Maduro aseguró que el arsenal de 26 poderosas armas que se incautó esta semana en la vía que de Barranquilla lleva a Riohacha –el cual era transportado en una camioneta con placa de servicio público– tenía como destino ese comando.



“Nosotros tenemos las pruebas y videos de que esa persona fue capturada con un arsenal de armas, aquí tengo los datos, que se llama Jorge Alberto Molinares Duque, que tenía equipos tácticos de guerra (…) y eran para un núcleo terrorista que se entrena en Riohacha y Barranquilla que está copilando armas y que va a tacar a Venezuela en cualquier momento”, aseguró Maduro en un mensaje radiotelevisado desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La Policía colombiana que divulgó el golpe tiene información de que el arsenal, contrario a lo que dice el líder del régimen venezolano, tenía como destinatario un grupo ilegal que actúa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, se busca identificar quién responde con el alias de ‘Pantera’, la persona a la que supuestamente se le entregaría el arsenal incautado.



Pero Nicolás Maduro insistió en su tesis de un posible complot para derrocarlo y hasta afirmó que tiene pruebas testimoniales y documentales, que aseguró va a revelar en cuestión de horas.



“Lo digo porque tenemos mucha información y la vamos a divulgar completa. Tenemos esa obligación, compatriotas, y me perdonan a los que no les gusta que yo dé estas informaciones me perdonan, pero estoy obligado porque tengo que defender la paz y estabilidad de toda Venezuela”, insistió Maduro.

Estas declaraciones se dan en momentos en que Colombia trabaja de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer un canal de diálogo humanitario con el régimen –pero no a nivel político–, a través del cual se puedan tomar medidas conjuntas para enfrentar el coronavirus en los 2.200 kilómetros de frontera binacional.



Además, este mismo miércoles –cuando se conocen las declaraciones de Maduro– el expresidente colombiano Andrés Pastrana, duro crítico del régimen, afirmó que está dispuesto a ir hasta Venezuela a buscar puentes que permitan establecer estrategias binacionales para enfrentar la pandemia.



Por ahora, agentes de inteligencia esperan que Maduro dé a conocer las pruebas que dice tener sobre el destino del arsenal incautado, para determinar si es viable darle o no credibilidad a su teoría.

Las supuestas pruebas

Entre tanto, el ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, ratificó este miércoles en una rueda de prensa que el arsenal supuestamente iba par aun comando que tiene la orden de atacar a Venezuela.



Si bien Maduro dijo que se presentaría videos y testimonios, durante la comparecencia de Rodríguez se mostró prácticamente la misma información que ya había dado a conocer la Policía de Colombia.



Sin embargo, sí lanzó los nombres de quienes, a juicio del régimen, serían los responsables del supuesto ataque y que además tendrían el apoyo directo de Donal Trump.



Rodríguez aseguró “hay planes para colocar bombas en sitios estratégicos de Venezuela” y que esos ataques los coordinan personas que identificó como Clíver Alcalá, Germán Ferrer y Luisa Ortega Díaz.



“Además de los campamentos de entrenamiento en Colombia, este señor Germán Ferrer confiesa que llegó allá con apoyo de ‘alias Pantera’, con el auspicio de Iván Duque a uno de los tres campamentos”, dijo el Ministro de Comunicaciones del régimen.

