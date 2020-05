Esta es la carta de renuncia de JJ Rendón por nexo con mercenario

El polémico estratega de comunicaciones Juan José (J.J.) Rendón, no va más como alto consejero en estrategias de comunicaión y seguridad del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó.



Después de que se confirmó de manera plena su nexo con el mercenario Jordan Goudreaud -quien lideró la incursión armada en venezuela- Rendón optó por renunciar.

Joedan Goudreau, el exmarine, (centro), apareció en un video reclamando ser el cerebro de la incuesión militar a Venezuela. Foto: Archivo Particular

"Que no sea mi permanencia en el cargo un argumento para quienes anteponen sus intereses por encima de su causa para afectar su labor y desmerecer la labor de muchos venezolanos dignos y la suya", dice una carta en la que Rendón renuncia al cargo.



Y le ofrece disculpas por no haberle comunicado las "exploraciones y el estudio minucioso, concienzudo y sobre todo confidencial que llevábamos a cabo en busca de nuevos escenarios y opciones", haciendo referencia al contrato que firmó el año pasado con Silvergroup, la empresa del mercenario.



Según Rendón, las razones para no enterar a Guaidó del contrato ahora son obvias.



Dice que al encontrar inconsistencias en la propuesta, este fue frenado.



Y advierte que nunca se pensó en participar en acciones violentas y mucho menos ilegales, vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países.



Vea aquí la carta:

Guiadó aún no se ha referido a la renuncia de su exasesor de cabecera, pero ahora hasta en Estados Unidos se indaga la incursión armada que supuestamente buscaba ir por Nicolás Maduro y entregarlo en Estados Unidos.



El ingreso de células armadas, hace dos semanas, dejó 8 muertos y una treintena de detenidos, incluidos dos estadounidenses.



Senadores de ese país ya empezaron a preguntar por el tema y ahora se indaga la versión de que varios oficiales al servicio del régimen tenían infiltrado al grupo de Goudreau.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET