Desde Nueva York, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le acaba de enviar una carta al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.



En la misiva de dos hojas, se refiere a apartes del informe final de la Comisión, que hacen mención directa de su rol como cabeza de la Fiscalía dentro de la investigación en contra de 'Jesús Santrich', exlíder de las Farc, por sus nexos con el narcotráfico.

Alias Jesús Santrich, exlíder de las Farc.



Según la Comisión de la Verdad, 'Santrich' fue víctima de un entrampamiento en el que participó un agente de la DEA y la Fiscalía. De hecho, se asegura que ese episodio estuvo a punto de acabar con el proceso de paz.



En la carta de Martínez, revelada por W Radio, se lee que, de acuerdo a la versión del Informe final, "el supuesto montaje habría tenido lugar a partir de una acción perversa entre DEA y la Fiscalía, en el que esta utilizó cocaína incautada para 'atraer al ratón' y promover el negocio de exportación de más de cinco kilos de droga hacia los Estados Unidos. Es decir, que no sería cierta la versión que entregó bajo juramento el señor Marlon Marín, según la cual la droga de la ilícita transacción le fue suministrada por alias 'Santrich'".



El exfiscal Martínez asegura que la versión del Informe Final no fue contrastado con él, a pesar de que, según lo afirma, la Comisión “entrevistó a más de 30 personas”.



Y agregó que el documento "solo cita un artículo del diario El Espectador y a los abogados del Partido Comunes”.

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

El Tribunal de Honor

Esta es la carta enviada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez al padre Francisco de Roux.

Además, le propone al padre De Roux la integración de un Tribunal de Honor donde incluyan versiones de algunos extraditados para esclarecer de dónde provino la cocaína que dio lugar a la extradición de 'Jesús Santrich'.



"Aportemos el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión, hoy extraditados y en juicio en los Estados Unidos, para lo cual estoy seguro, podemos contar con el apoyo de las autoridades americanas, se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de 'Santrich', provenía o no de la Fiscalía".



El exfiscal también asegura que el 26 de noviembre de 2020, en un debate político contra él en el Congreso, citado por los entonces senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda, se afirmó por parte del ente acusador que “no es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación” y que la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó el 12 de mayo de 2021 la extradición de alias Santrich, sin reserva alguna.



Martínez sugiere que el Tribunal de Honor al que hace mención esté compuesto por tres miembros: "un sacerdote que haya sido provincial de la Compañía de Jesús; un padre que haya ejercido la rectoría de la Universidad Javeriana de Bogotá y un exdecano de la Facultad de Derecho, para que dicten un fallo ex aequo et bono verdad sabida, buena fe guardada".

Néstor Humberto Martínez fue citado a debate de control político el 26 de noviembre de 2020.

Y advirtió que si el veredicto de esa instancia le es contrario, lo aceptará "sin fórmula de juicio, con la responsabilidad que ello me adjudicaría, para vergüenza propia, en la historia de la patria. Si el fallo me es favorable, como lo será, le agradezco así se reconozca públicamente y, además, suscribamos conjuntamente una comunicación con destino al Ministro de Educación, solicitándole se excluya el capítulo espurio de la cartilla con la que se quiere educar a nuestros hijos".



El exfiscal finaliza su misiva asegurando que "durante los últimos años he enfrentado con toda decisión la fiereza de mis contradictores. Siempre ha triunfado la verdad y la justicia. Permítame, ahora, hacer posible este mecanismo extraprocesal para lograr la cumplida defensa de mi honor. Tengo la certeza de que usted abrirá las puertas a este método alternativo de solución de controversias, en beneficio de la verdad de la que usted es custodio", se lee en la carta.

