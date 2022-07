Hace 72 horas fue acribillado en las calles de West Garfield Park, este de Chicago (Estados Unidos), un hombre de 25 años. Según las estadísticas, este asesinato es el número 19 en lo que va corrido del año en esa zona, atribuido a violentas pandillas dedicadas al tráfico de cocaína.



Agentes federales del ICE tienen evidencia de que lo que sucede allí está vinculado a una banda del barrio Pedregal. En esa comuna de Medellín están ofreciendo un ‘narcoportafolio’ exclusivo para clientes extranjeros: cocaína de alta pureza (98 por ciento) a 6 millones de pesos kilo; droga rebajada (80 por ciento) a 4 millones y medio; y, para consumo local, marihuana crippy.

La policía colombiana fue informada de que parte de la cocaína que se está comercializando en Chicago ha sido suministrada por estos proveedores que ni siquiera saben que su droga llega a EE. UU. en barcos e incluso lujosos narcojets.



Una de estas aeronaves, un Bombardier CL-600, aterrizó en noviembre de 2021 en el aeropuerto de Gary (Chicago) con dos maletas que contenían 100 kilos de cocaína de alta pureza.

Alias Piñata



Operativo en contra de la banda criminal de alias Piñata, en el barrio Pedregal de Medellín. Foto: Policía Nacional

Ese mismo mes, en la vía La Pintada-Medellín, la Policía de Carreteras le incautó a la banda colombiana un cargamento mimetizado en alimentos congelados que venían del Valle.



Con esa pista, el 26 de enero de 2022, los oficiales de inteligencia interceptaron una llamada que salía del barrio Pedregal en la que un hombre, al que identificaban como ‘Piñata’, le reclamaba a alias Samuel porque varios clientes se estaban quejando de la pureza de la droga que acababan de entregar. Según la investigación, la droga también es movida a Florida y a Illinois en barcos.



También se interceptaron llamadas en donde se asegura que 60 kilos de alta pureza, con los sellos H&H, TXL y Rolex, habían sido enviados a España.

Negociación España En esta interceptación se escucha una conversación entre integrantes de la banda en la que se habla de una negociación en España. El audio embebido no es soportado

Imagen del operativo de captura de alias Piñata, el pasado 9 de julio. Foto: Policía Nacional

“Unos cuchis que supuestamente son duros me habían pedido 100. Un cucho mandó a traer 100, pero no me pudieron bajar la plata de España". FACEBOOK

TWITTER

“Unos cuchis que supuestamente son duros me habían pedido 100. Un cucho mandó a traer 100, pero no me pudieron bajar la plata de España, entonces no compré sino 60, ahí tengo 40”, se escucha (vea eltiempo.com). Y en otro audio hablan de la droga que tienen disponible para comercializar.



“Dígale así: que en este momento no sé qué hay en la bodega, pero que había TXL, H&H o Rolex. Cualquiera de esos tres, al azar, puedo coger uno, porque no sé cuál de esos tres me va a salir. Esas marcas son las que se están manejando”, dice ‘Piñata’.



Audio sellos Rolex, TXL & H&H En esta interceptación se escucha a dos integrantes de la banda hablar sobre la disponibilidad de "sellos" que tienen en bodegas. El audio embebido no es soportado

Los laboratorios

Estos fueron algunos de los hallazgos en los laboratorios intervenidos. Foto: Ejército Nacional

Las autoridades establecieron que el hombre que hablaba y daba instrucciones es Óscar Yovanny Montoya Naranjo, alias Piñata. Con la evidencia recaudada fue capturado el pasado 9 de julio y presentado como uno de los proveedores de plazas de vicio en Medellín, Cocorná, Marinilla y otras zonas.



Pero los audios dan cuenta de clientela en el exterior y agentes federales confirman que Chicago es uno de los destinos de los cargamentos. Además, que los laboratorios donde procesan la coca están ubicados en las goteras de Medellín, lo mismo que ya pasa en Bogotá.



De hecho, en una conversación, hablan de los precios de la droga en el mercado local e internacional.



“Si lo necesitan pa’ acá, para la ciudad, es muy bueno, eso se le puede vender a 5. Claro que usted ya se los ha dado muy barato (...) lo tenemos que dejar a 4,2 o 4,3 como hicimos la última vez para sacar los 10 mil para mi mamá; 10 pa’ usted, 10 pa’ mí. Y sí, hay otro más caro, pero ese sí es para mandarlo a pasear, ¿sí me hago entender?”, se oye.

Conversación sobre el precio de la droga En esta conversación, integrantes de la banda hablan de los precios de la droga en el mercado local e internacional. El audio embebido no es soportado

‘Los Mondongueros’

En enero pasado, la Policía y la Fiscalía capturaros a varios miembros de 'Los Mondongueros'. Foto: Policía Nacional

Una de las pistas para llegar a ‘Piñata’ y a su banda fue un taxi repleto de droga que se movía por el Pedregal. El grupo Especial de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Dirección de Tránsito y Transporte, al mando del general Juan Alberto Libreros, empezó a hacerle seguimientos a la banda y descubrió que las mamás de dos de sus integrantes también participaban en la red ilegal.



Además, se les atribuyen nexos con la ‘oficina del 12’ y ‘los Mondongueros’. Esta última es una de las más poderosas bandas criminales del Valle de Aburrá que tiene como epicentro la comuna 5 de Medellín y a la que se le atribuyen extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico.

El director de la Policía de Tránsito, general Juan Alberto Libreros. Foto: Policía de Tránsito y Transporte

Oficiales de inteligencia también aseguran que ‘Piñata’ y sus proveedores tienen nexos con la ‘oficina del 12’, que delinque en la comuna 6, en el municipio de Bello y en barrios como el 12 de octubre, Picacho, Pedregal, París y Los Sauces.



En una de las grabaciones, incluso se los escucha hablar sobre un operativo de la Policía en su contra: “Cogieron 200 y pico, ¿sí me entiende? Estamos consiguiendo abogado, porque los amigos míos dieron la plata para el abogado de esos pelaos”.



EL TIEMPO tuvo acceso al expediente y estableció que varios de los capturados buscan un preacuerdo con la Fiscalía, que los procesa por narcotráfico y concierto para delinquir. De hecho, para el próximo 19 de agosto está prevista la audiencia de verificación de preacuerdo que cobija a ‘Piñata’, a su mamá y a otros cuatro miembros de la banda.

Captura integrantes de la banda En este audio se escucha una conversación en la que se habla de un golpe y captura a miembros de la banda. El audio embebido no es soportado

UNIDAD INVESTIGATIVA

