Mientras el Gobierno entrante de Gustavo Petro está moviendo el tema de reformar la ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, de manera secreta, dos poderosas organizaciones delincuenciales vendrían haciendo acercamientos para atacar a la Policía y llegar con más fuerza a una eventual negociación.



EL TIEMPO estableció que en los últimos días se han registrado cumbres secretas entre cabecillas que han tenido como escenario barrios de Medellín y municipios del valle de Aburrá.

Y la información sobre esas reuniones llegó hasta el sector comercial de Cabañas, en el municipio de Bello (Antioquia). Allí, fuentes locales aseguran que en la región fueron advertidos de la alianza entre los viejos y poderosos ‘Triana’ y el ‘clan del Golfo’.

Plan pistola

Elkin Triana fue dejado en libertad por un juez. Foto: Policía Nacional

Y mientras sellan nexos sobre rutas y cargamentos de droga -para evitar incautaciones y negociar más cocaína-, estarían trabajando juntos en un poderoso plan para asesinar policías.



‘Los Triana’ son una antigua y violenta organización criminal que tiene asentamiento directivo en el norte de Medellín y que controla las comunas de Santa Cruz, Popular, Robledo y Aranjuez, pero también otros pueblos del suroeste antioqueño.



“Su accionar se ha ampliado a Bello, en todo el límite entre ese municipio y Medellín. Ellos son los que tienen el control de esa zona”, le dijo una fuente enterada a este diario.



Y agregó que detrás de estos movimientos estarían algunos cabecillas que fueron capturados en 2018, pero que recibieron una medida de excarcelación. “Alias Elkin Triana está fuera de la cárcel porque recibió un beneficio procesal de un juzgado”.

Diego Ruiz, policía asesinado en Sanpués (Sucre). Foto: Policía Nacional

Pobladores aseguran que emisarios de ‘Los Triana’ amenazaron a la policía: “Que si siguen molestando, que se unen al plan pistola", señalaron.



Por su parte, el exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, se refirió al tema en sus redes sociales. “Me informan que la estructura criminal ‘Los Triana’, presente en el norte del valle de Aburrá y manejada desde Medellín, acaba de sumarse al plan pistola en contra de la Policía”, escribió.



No obstante, el actual secretario de Seguridad de la ciudad, general (r) José Gerardo Acevedo, desestimó esa versión. “(…) si no está fundamentada (la denuncia) en hechos concretos, puede generar alarma en la ciudadanía y finalmente, le hace daño a la institucionalidad y a nuestra policía de Medellín”, le respondió Acevedo a Tobón.

Como en la época de Escobar

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas. Foto: AFP

Lo concreto es que las autoridades ya tienen esta información en su poder, por lo que la comunidad en la región pide que se investigue.



Mientras tanto, según la Policía Nacional, en la última semana se han reportado 28 atentados en contra de sus hombres. Las víctimas han sido, en su mayoría, patrulleros e intendentes que custodian calles y parques.



Los casos más recientes fueron el de un joven policía atacado por sicarios, el lunes pasado, en el municipio de Sampués (Sucre), y el homicidio del patrullero, James Antonio Morales Curico, baleado por un francotirador la madrugada del martes en Tibú (Norte de Santander).



El ‘clan del Golfo’ ha ofrecido hasta 5 millones de pesos por cada uniformado asesinado, lo que llevó al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, a fortalecer las acciones investigativas en contra de los responsables. Además, el alto oficial encontró similitudes con la época de ‘Pablo’ Escobar.



Vargas le dijo a ‘Blu Radio’ que hay "características similares" de los ataques en contra de la institución que se vivieron en esa época.



“En ese momento (el de Pablo Escobar) se ordenaron los ataques por la presión que estaba ejerciendo la Policía para la captura. Ahora, lo tenemos claro por la inteligencia y recolección de información de las instrucciones que ha dado 'Chiquito Malo' de generar estas acciones para que divida nuestro esfuerzo de evitar una operación contra ellos", dijo el oficial a la emisora.

