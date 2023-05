Doce horas después de que EL TIEMPO reveló que, el miércoles 17 de mayo, el narcotraficante serbio Antun Mrdeza se fugó del aeropuerto internacional José María Cordova, que sirve a Medellín, Migración Colombia confirmó la noticia y anunció una investigación interna.



La versión es que el delincuente internacional, requerido por la justicia italiana, pidió comprar una botella de agua para el largo viaje de expulsión y luego se escapó -en medio de disparos al aire- en un Audi negro que lo esperaban en las afueras del aeropuerto.

El Audi, vinculado a una mujer que vive en el Urabá, apareció abandonado kilómetros después y del serbio no hay rastro. Lo único que se sabe es que había llegado a Colombia, en un vuelo de República Dominicana y que se movía por Colombia con una identidad falsa: Nikola Boros.



Pero en Estados Unidos indagan si detrás del plan de fuga del serbio hay o no cómplices que estaban a cargo de su custodia y, además, fuertes sumas de dinero. De hecho, no se descarta que el caso pueda terminar en una extradición por obstrucción a la justicia.



La Policía es enfática que ellos ya le habían entregado a Migración Colombia al detenido serbio para su expulsión. Y para aclarar este caso se están revisando otros dos en los que también están implicados poderosos y peligrosos capos extranjeros de paso por Colombia.

El serbio huyó en una camioneta Audi que lo esperaba afuera de la terminal del aeropuerto. Foto: Entre Ceja y Ceja

El capo panameño-estadounidense

EL TIEMPO habló con una de las personas que investiga lo sucedido y aseguró que ya se habían detectado irregularidades en movimientos migratorios de otros dos capos: uno turco y otro pañameño-estadounidense.



"Se puede tratar de coincidencias, de descuidos en el procedimiento administrativo o de algo más y eso es lo que se quiere establecer", explicó el investigador.



El panameño es Stanley Axel Peterson Granucci, un señalado narcotraficante acusado de enviar cocaína al extranjero mientras posaba de empresario inmobiliario e inversor. Petersen, requerido por una corte en Nueva York por narcotráfico y blanqueo de capitales, tenía una mansión ubicada en El Poblado de Medellín en donde se encontraron dos camisas autografiadas por Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado.



Las camisetas llevaron a los investigadores a revisar sus movimientos migratorios a Italia, el mismo país que busca al serbio.



Fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si es cierto que Petersen tenía alerta internacional y aún así pudo ingresar a Colombia desde España en un vuelo de Air Europa, en diciembre de 2021.

Parte de la investigación se concentra en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro que recibe en promedio 7’000.000 de pasajeros cada año. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El turco y la otra investigación

Investigadores en Colombia le dijeron a EL TIEMPO que una de las pistas es que, en al menos dos de los casos que se indagan, hay un denominador común: "Una misma persona habría estado en el grupo de funcionarios de turno".



Además, aseguran que ya hay una investigación abierta contra un funcionario que, en diciembre de 2022, dejó salir a un señalado capo hacia República Dominicana antes de que llegara la confirmación de su requerimiento.



"En este caso, las autoridades de ese país lo devolvieron y se pudo capturar en el aeropuerto de Rionegro. Y se indaga otro episodio de un turco, con circular roja de Interpol, que ingresó a Colombia por Ecuador", explicó una fuente enterada e las investigación y de las preguntas de Estados Unidos.

Por ahora, Migración Colombia avanza en la investigación interna y la Policía intenta recapturar al peligroso capo serbio que anda suelto por Antioquia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

