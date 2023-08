En varios costales y bolsas negras, ubicadas en las sillas traseras y el baúl de una camioneta Hyundai Tucson iX35 GL, color bronce, fue hallado un millonario cargamento de marihuana.



(Lo invitamos a leer: ¿De quién son los casi $ 1.000 millones que iban encaletados en un camión en Huila?)



Se encontraron 291 mil dosis de yerba de alta calidad que cuesta en los mercados de Bogotá más de 4.300 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

La camioneta llevaba 290 mil dosis de marihuana. Foto: Suministrada por autoridades

Facebook Twitter Linkedin

La camioneta fue detenida en carreteras de Nariño. Foto: Suministrada por autoridades

El cargamento iba en el vehículo, de placas AVB991, que rodaba por la vía que de la zona fronteriza de Rumichaca conduce a Pasto (Nariño).



La camioneta fue interceptada por hombres de la Policía de la Seccional de Tránsito y Transporte de Nariño, quienes le pidieron al conductor que descendiera del vehículo para una inspección.



(Le puede interesar: Caso Odebrecht: defensa de Melo habla sobre contacto con señalado agente del FBI)



Aunque en los reportes de las autoridades no se especificó el nombre del chofer, EL TIEMPO estableció que se trata de Andrés Eduardo Jojoa Rivera, quien aparece ligado a la ferretería Cementos La 10, en Pasto y quien fue capturado para que responda por los delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.



Según las autoridades, al abordar al conductor, este se mostró con actitud nerviosa y con dificultad para responder a las preguntas de los policías, quienes al realizar una minuciosa inspección de la camioneta hallaron el millonario cargamento.

Facebook Twitter Linkedin

Según autoridades, al parecer, la droga iba a ser comercializadas mediante la modalidad de microtráfico. Foto: Suministrada por autoridades

El excandidato y el ingeniero

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo aparece a nombre de Álvaro Francisco Medina Vallejo. Foto: Suministrada por autoridades

Este diario tuvo acceso al reporte e historial de la camioneta. Allí se señala que fue inicialmente adquirida por un excandidato a la Gobernación de Nariño. Dato que llamó inicialmente la atención.



Sin embargo, el vehículo, modelo 2013, ha cambiado cuatro veces de mano en tres años y hoy aparece a nombre de Álvaro Francisco Medina Vallejo.



(Además: El cotizado piso 28 ligado a 'Memo Fantasma' que quedó en manos de la Fiscalía)



EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de un ingeniero mecánico, director técnico de una importante firma de servicios vehiculares con presencia en varias ciudades del país.



Este diario se comunicó con la compañía, en la que aseguraron que en efecto, Medina Vallejo es su director y lo pusieron al teléfono.

Facebook Twitter Linkedin

El cargamento incautado puede llegar a costar hasta 4.300 millones de pesos. Foto: Suministrada por autoridades

En diálogo con EL TIEMPO, el ingeniero aseguró que el 5 de julio pasado le entregó la camioneta a un comisionista de una compraventa para que se encargara del trámite de comercialización del vehículo.



"La camioneta aparece a mi nombre porque no he hecho el traspaso, no sé a quién se la entregaron y no conozco al señor que la iba manejando", le aseguró Medina a EL TIEMPO.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y agregó que se enteró por EL TIEMPO de lo sucedido y que aún no ha sido contactado por las autoridades. Además, dijo que se comunicaría con su abogado para iniciar las acciones legales pertinentes y que no conoce al primer propietario de la camioneta.



La camioneta también fue incautada y las autoridades se comunicarán con el comisionista para establecer cómo llegó el vehículo a manos del conductor que transportaba la droga. Además, están tratando de establecer el destino de la droga, que al parecer iba a ser comercializadas mediante la modalidad de microtráfico.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook