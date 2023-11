Exclusivo: este el dueño del barco incautado con 2 millones de dólares en cocaína

En los cuartos fríos de la embarcación 'Don Alirio' que estaba atracada en un muelle de San Andrés, se encontraron 128 paquetes sospechosos que al ser inspeccionados arrojaron que contenían 54,1 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 48,7 kilogramos de marihuana.



Según informó la Armada Nacional, el cargamento está avaluado en 2 millones de dólares y pertenece a una de las estructuras mafiosas que operan desde la isla.

La droga está avaluada en más de 2 millones de dólares. Foto: Armada Nacional

Importador y operador marítimo

La embarcación zarpó desde el Puerto de Cartagena. Foto: Oceanook

De la embarcación solo se supo que tenía bandera colombiana, pero EL TIEMPO investigó y estableció que está vinculada a un poderoso empresario oriundo de Sincelejo (Sucre) que aparece relacionado con hoteles y una empresa marítima que lleva el mismo nombre de la embarcación incautada: Don Alirio SAS.



Aunque la información del propietario y de la motonave se mantiene bajo reserva por tratarse de un asunto en investigación, EL TIEMPO estableció que el empresario detrás de ‘Don Alirio’ es Alirio Enrique Fonseca Díaz.



Fonseca Díaz es el dueño de varios hoteles y bares en Cartagena y San Andrés. Además, figura como importador de partes y accesorios de lujo para vehículos automotores, información que ya está en manos de agentes federales.



La embarcación de matrícula MC-05-705, que zarpó desde la Terminal de Contenedores de Cartagena (Contecar) con rumbo a San Andrés, registra varios viajes por el caribe.

La droga fue incautada por uniformados de la Policía y de la Armada Nacional. Foto: Armada Nacional

Entre el listado de empresas que figuran a nombre de Fonseca Díaz se encuentran: Hostal Luna Azul Tropical, en San Andrés; Hotel Flower Hill, en Cartagena; Importaciones Fonseca, Residencia Luna Azul Caribe, Tauro Tropical, Discoteca y Marítima Don Alirio.



Este diario estableció que el empresario Sincelejano ya fue requerido por las autoridades para que explique cómo el millonario alijo de droga terminó en la embarcación que lleva su nombre.



Fuentes judiciales le dijeron a EL TIEMPO que 'Don Alirio', como lo conocen en San Andrés, ya fue requerido por las autoridades y que se está indagando quienes tuvieron acceso a la motonave y quien la sacó desde el puerto de Cartagena.

Al interior de la motonave llevaban paquetes de cocaína y marihuana. Foto: Armada Nacional

EL TIEMPO ha intentado comunicarse con el empresario para establecer si al momento de la incautación tenía alquilada la embarcación, así como para conocer la identidad de la tripulación a cargo; sin embargo, no ha respondido las llamadas de este diario.



"No podemos entregar mayores detalles porque el caso está en investigación", le dijo a este diario una fuente judicial y aseguro que por ahora no hay ninguna captura.

