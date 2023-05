“Es peor que Pablo Escobar”.



Con esa frase, el capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela describió al llamado ‘Hombre del Overol’, un mafioso al que acusaba de tener gran poder y de querer asesinar a su familia.



El propio Rodríguez dijo que se trataba de José Orlando Sánchez Cristancho, un trabajador –amante de los caballos y los diamantes– que había terminado liderando el cartel del norte del Valle y traficando con capos mexicanos.

Sánchez aseguró que fue deportado por Estados Unidos en el avión de la DEA. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El ‘Hombre del Overol’ también fue señalado en la mafia de atentar contra William Rodríguez (hijo de Miguel) y de asesinar a Elizabeth Monyota de Sarria, la ‘Monita Retrechera’, señalada de hacer una narcocolecta para la campaña Samper Presidente.



Con dos condenas encima, Sánchez acaba de ser deportado por Estados Unidos y accedió a dar su versión sobre los señalamientos en su contra. En entrevista con EL TIEMPO dijo que no tiene deudas pendientes con la justicia, que compró un cuadro para contribuir a la narcocolecta de Montoya y que no ha sido condenado por narcotráfico.

¿Cuándo llegó a Bogotá?

El viernes 28 de abril, deportado por Estados Unidos, en el avión de la DEA o de ese gobierno. Aterricé a las 3 de la tarde.

Audio 1- El 'Hombre del Overol' Habla sobre su llegada a Colombia

El Bureau de Prisiones dice que terminó de pagar una segunda condena el 17 de febrero. ¿Se intentó quedar en Miami?

No. Nunca. Me llevaron a una cárcel de Migración mientras me deportaban. Me fue bien porque duré poco. Allá tratan mal a los colombianos y nos dejan meses pagando otra condena.



José Sánchez Cristancho fue extraditado a EE. UU.. en febrero de 2018. Foto: Policía Nacional

Usted ha estado preso buena parte de su vida. ¿Cuánto purgó esta vez?

Un total de 97 meses por lavado de activos y fraude inmobiliario. Estuve en la Federal Detention Center de Miami, en el sur de Georgia, y los últimos 5 meses en USP Atlanta. La primera condena, en 2002, fue por tratar de lavar dinero y pagué 4 años de 6.

Audio 2- El 'Hombre del Overol' Sánchez se refiere a las condenas que pagó en EE. UU.

Pero usted se entregó al FBI en 2000, en plena guerra de carteles mafiosos en Colombia...

Correcto. Me entregué y aún así la DEA me hizo un indictment.



Según un sector de la mafia, usted es el capo más poderoso y más peligroso que Pablo Escobar. ¿Tiene procesos pendientes por narcotráfico?

No. Eso es falso. Hay mucha especulación, mentiras e intereses. Soy hijo de comerciante. De joven vivía en Estados Unidos. Por ambición me mezclé con narcotraficantes. Hice muchos negocios con ellos: propiedad raíz, carros, aviones y diamantes.

Audio 3- El 'Hombre del Overol' Niega que sea narco y asegura ser hijo de comerciante.

En un audio, que EL TIEMPO reveló, los capos Miguel Rodríguez y Élmer ‘Pacho’ Herrera se refieren a usted como el ‘Hombre del Overol’, más poderoso y peligroso que Escobar. ¿Mentían?

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Escobar estuvo en una lujosa cárcel, ubicada en la aldea La Miel del municipio de Envigado. Foto: EL TIEMPO

El ‘Hombre del Overol’ sí soy yo. Por la inicial de mi nombre y en las empresas trabajábamos de overol. Pero usaron esa referencia para hablar de otro Orlando, no estaban hablando de mí.



¿Según usted, cuál es ese otro Orlando?

Orlando Henao. Ya falleció.

Audio 4- El 'Hombre del Overol' Niega conversación Dice que es el 'Hombre del Overol'.

Pero está probado que usted trabajó con los Rodríguez Orejuela...

Claro, Gilberto era mi compadre. Me apadrinó a una de mis hijas. Y conocí a los Ochoa Vásquez, a Pablo (Escobar), a Fernando Galeano, a ‘Kiko’ Galeano. A todos los de la época y a otros que siguen presos. Yo vivía en el mundo de ellos porque era quien traía de Estados Unidos los mejores automóviles. Desde un MR2 de la Toyota, que simulaba a un Ferrari, hasta la serie M de la BMW. Mercedes, camiones... Ellos eran mis mejores clientes y me compraban lujosos apartamentos, casas… Además, yo tenía una fábrica de blindaje y les blindaba carros y casas.



Facebook Twitter Linkedin

Miguel Rodriguez Orejuela narcotraficante colombiano. Foto: Archivo / EL TIEMPO

A usted lo ligan directamente al tráfico de cocaína en aviones y a la mafia mexicana...

Comencé comprando aviones turbo Commander para algunas personas que me los encargaban y no tenían la forma de hacer la transacción y adquirirlos en Estados Unidos o Europa. Yo compraba los aviones y si sabía que alguien estaba necesitando uno, me arriesgaba y lo traía. Todas estas personas que eran mis amigos y conocidos, eran mis clientes. Yo era un dealer.

¿A quién le compró aviones para traficar?

A ‘Pacho’ Herrera, a ‘Chepe’ Santa Cruz Londoño, a Julio Fabio Urdinola, que era muy amigo mío, a muchos.



Audio 5- El 'Hombre del Overol' Habla sus nexos con la venta de carros y aviones

Miguel Rodríguez Orejuela confirmó que usted sí era el ‘Hombre del Overol’. ¿Mintió?

Sí. Él lo dijo y es normal. Él sabía que yo era su amigo, que no soy asesino y que no lo voy a matar o a su familia por lo que dijo. Luego me mandó a decir: ‘Perdón, mi hermanito. Me tocó tirarlo de cabeza porque están matando a la familia’”.

También se dijo que usted mandó un escuadrón a matar a William, hijo de Miguel Rodríguez. Y se habló de que usted mandó decir que el atentado era contra el jefe de seguridad de William. ¿Tampoco tuvo nada que ver?

Nada. A mí me extraña que William estuviera preso; los hijos de los Rodríguez siempre estuvieron ajenos de todo. Yo he sido objeto de persecución de algunos personajes que prefiero omitir porque están vivos.



Audio 6- El 'Hombre del Overol' Describe su relación con Miguel Rodríguez y 'Pacho' Herrera

¿Usted asesinó a Elizabeth Montoya de Sarria, la ‘Monita Retrechera’, por un negocio de $ 11.000 millones en diamantes?

Facebook Twitter Linkedin

José Orlando Sánchez Cristancho, conocido como el 'Hombre del Overol', tras ser deportado a finales de abril pasado. Foto: EL TIEMPO

Tenía deudas con ella de diferentes formas, pero se las pagué. Era como mi madre. Lo que traté fue protegerla con mis relaciones. Tuvo líos con el cartel de Cali, porque ordenó la muerte de Walter o el ‘Palestino’, clave en la guerra contra Pablo. Lo único que hice fue esconderla, sacarla del país y pedir tregua. Después vinieron otros problemas cuando ella se mezcló con Santiago Medina (tesorero de la campaña Samper Presidente), con Ignacio Londoño y pasó lo que pasó.



¿Qué tan importante fue ella en el narcotráfico?

Para mí no hay reina del sur, para mí Elizabeth fue una mujer muy importante en este negocio. Conocía de piedras y cuando era amiga, era amiga y cuando era enemiga, era enemiga.

¿Quiénes traían esos diamantes?

Personas muy queridas que no tienen que ver con este mundo y no quiero nombrar.



Audio 7- El 'Hombre del Overol' Se refiere a los vínculos que mantuvo con la 'Monita Retrechera'.

¿Conoció la narcocolecta que hizo la ‘Monita’ para la campaña Samper Presidente?

Sí, claro.

¿Participó en esa colecta de varios capos?

Mi recibo nunca apareció. No me acuerdo cuánto entregué, pero le compré a Santiago Medina un cuadro de un gran pintor. Ese fue el aporte que hice.



Facebook Twitter Linkedin

Ernesto Samper durante la campaña presidencial junto a su esposa Jacquim Foto: León Darío Peláez. Archivo EL TIEMPO

Audio 8- El 'Hombre del Overol' Así fue su participación en la colecta para la Campaña Samper Presidente.

¿Sabe quién mató a Álvaro Gómez Hurtado?

Prefiero no hablar. Solo conozco rumores que no me constan.

¿Hoy ningún país lo busca por narcotráfico?

No. No tengo por qué mentir. Si cometí delitos, fue en el 2000, o en 1996, hasta cuando terminé mi condena. Pagué todo. Me extraditaron para quitarme inversiones que tenía en Estados Unidos, me cobraron lo que debía y lo que no. Usan el chantaje para que te hagas culpable.



Audio 9- El 'Hombre del Overol' Asegura que es comerciante y que siguió en contacto con amigos de la mafia.

Es claro que parte de su fortuna viene del narcotráfico...

Está bien. OK. Pero ya pagué.

¿Por qué creerle que no traficó, que no mató y que no es el gran capo de capos como dicen sus exsocios y compadres? ¿No teme por su seguridad?

Pues ahí está la información. Y prefiero no hablar mucho de mi seguridad. Tengo mi esquema de protección. Y también, una propuesta de una ONG grande para una labor social en temas con desplazados en el norte del Cauca y en el Cesar.



UNIDAD INVESTIGATIVA

