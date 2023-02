Los registros de la central de comunicaciones de la Policía de Popayán (Cauca) podrían desencadenar en las próximas semanas un nuevo escándalo de corrupción en las entrañas de esa institución.



Allí quedó consignado el paso a paso de la incautación de 150 kilos de cocaína de alta pureza que iban en una Toyota blindada, adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Lo que hasta ahora se sabe es que el narcochofer que iba al volante fue capturado el 10 de diciembre de 2022, a las 2:15 de la madrugada, e identificado como Manuel Antonio Castañeda Bernal, alias el Capi.



En su momento dijo ser patrullero de la Dirección de Protección de Policía Nacional (Dipro) y ofreció un soborno de 300 millones de pesos para que lo dejaran pasar.

Parte de los 168 paquetes al parecer clorohidrato cocaina hallados dentro de un vehículo que presta servicios a la UNP. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

La noticia criminal

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió a críticas sobre contratos. Foto: Archivo Particular

Pero, semanas atrás, alias el Capi había sostenido una reunión confidencial con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que le aseguró que había mafias enquistadas dentro de la entidad y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.



Según dijo, había una red que alquilaba ilegalmente esquemas de seguridad, por 7 millones y medio de pesos mensuales. De hecho, la Toyota blindada que iba repleta de cocaína pertenecía al esquema de seguridad de Ronald Rodríguez Rozo, exdirector de protección de la UNP.

Lo que omitió Castañeda es que hay otra red dedicada a mover cargamentos de marihuana y cocaína en los carros de la UNP, con la complicidad de funcionarios.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a documentos confidenciales del expediente, que adelantan dos fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

Varias de las gorras de la UNP y demás elementos encontrados dentro de la camioneta. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

Los dos primeros folios de esa investigación son una copia original de la noticia criminal que suscribieron los patrulleros de apellidos Hernández, Rivas y Guerra, adscritos a la estación de policía de Totoró (Cauca), quienes capturaron al narcochofer.



Los tres uniformados entregaron datos hasta ahora inéditos sobre el caso que confirmarían que, como lo dijo EL TIEMPO, detrás de Castañeda habría varios oficiales de alto rango de la Policía.

Placas del vehículo que presta servicvos a la UNP inmovilizado por la Policía de Cauca en medio de un operativo. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

La llamada del coronel

Ronald Rodríguez, el exfuncionario de la UNP que prestó la camioneta en la que movieron la droga. Foto: Unidad Nacional de Protección

EL TIEMPO obtuvo en primicia copia de la noticia criminal en donde se señala que un hombre que dijo ser coronel activo de la Policía intentó evitar que la Toyota blindada fuera requisada.



“(Manuel Castañeda) dijo ser patrullero y que llamaría al coronel Montañez, comandante de Tránsito y Transporte del Cauca, porque ellos eran los únicos que lo podían revisar, y que con ellos era con quienes se sentía seguro porque él se encontraba amenazado junto con el dignatario que decía estar al interior del automotor”, declararon los uniformados.

Y aseguraron que Castañeda (supuesto representante de artistas populares) les puso al teléfono al supuesto coronel.



“Yo recibo el teléfono y de inmediato escucho la voz de una persona de sexo masculino, quien en palabras textuales me dice: ‘Habla con el coronel Montañez, el vehículo viene monitoreado por parte de las unidades del Sistema Integral de Tránsito y Transporte de la Policía (Sitra del Cauca), no lo requise; déjelo seguir’ ”, señaló uno de los uniformados.

Condecoración Manuel Antonio Castañeda Bernal Foto: Suministrada

Según el testimonio, los patrulleros no acataron la orden del supuesto coronel y se comunicaron por radioteléfono con la central de radios de la Policía de la ciudad de Popayán, en donde recibieron otro mensaje similar.



“Se informó de lo que ocurría en todo momento a la Central de Radios de la ciudad de Popayán, con indicativo tierra, en donde en una de estas comunicaciones salió al medio una señora que manifestó ser subintendente de Tránsito, manifestándome que dejara ir el vehículo, ya que venía monitoreado. Sin haberle practicado el registro, la persona encargada como operador de turno me da una recomendación diciéndome que yo era autónomo para revisar el vehículo (...). No cumplí la orden impartida de la subintendente Ángela Mayerly López como radioperadora de Tránsito y Transporte”, se lee en la noticia criminal.



Según el patrullero, le entregó toda la información al coronel Francisco Burbano, comandante operativo del Departamento de Policía Cauca, y al coronel José Ricardo Archila, subcomandante de la Policía de ese departamento.

‘Iba un artista’

EL TIEMPO se comunicó con el coronel Carlos Hervin Montañez, quien le admitió a este diario que, en efecto, fue él quien habló con Castañeda durante el operativo y luego con los patrulleros.



(Además: El video de la extraña doble identidad del excapo Carlos Ramón Zapata)



Según la versión del coronel, uno de sus superiores le había pedido monitorear la camioneta porque en ella iba el cantante de música popular Luis Alfonso: “No sabía que llevaban droga”.

Este es el momento en el que Manuel Antonio Castañeda Bernal (al interior de la camioneta) estaciona el vehículo por ordenes de oficiales de la Policía del Cauca. Foto: Policía Nacional

La Fiscalía ya escuchó en declaración a Montañez y a la sub-intendente López.



En documentos que se han aportado al expediente se muestra que la misma Toyota se movió desde Bogotá a Florencia (Caquetá) y desde allí a La Plata (Huila). Luego se desvió a una vereda del municipio de Albania (Caquetá), donde hizo una parada.

Después, la camioneta se devolvió a Florencia y estuvo estacionada en el comando de la Policía departamental de Caquetá por 1 hora y 46 minutos y posteriormente se desplazó a Medellín.



Los investigadores quieren determinar qué hizo en el Comando de Caquetá.



EL TIEMPO estableció que Manuel Castañeda, el llamado narcochofer, estaba citado a declarar el pasado viernes 10 de febrero a la Procuraduría, dentro de los procesos que se les siguen a funcionarios y exfuncionarios de la UNP.

Castañeda fue citado para declarar en la Procuraduría, este 10 de febrero, dentro de los procesos que se le siguen a funcionarios y exfuncionarios de la UNP. Foto: Óscar Bernal Trujillo / EL TIEMPO

Pero se negó a rendir versión con el argumento de que temía por su seguridad y de que estaba afinando un preacuerdo con la Fiscalía.



Este diario supo que ha sido cambiado al menos tres veces de cárcel, para brindarle protección por la información que asegura tener.

Esta es la versión del oficial activo

Teniente Coronel Carlos Hervin Montañez Puentes, Jefe Seccional Transito y Transporte Cauca. Foto: Captura de Instagram

El coronel Carlos Hervin Montañez, jefe seccional de la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca, le dijo a EL TIEMPO que él no dio la orden de que dejaran pasar la camioneta con la droga.



Sin embargo, aceptó que habló por celular con el narcochofer. “Hablé con Manuel Castañeda, pero no por el tema de la droga. Tuve una comunicación con ese señor a raíz de una solicitud que se había dado, por parte de uno de mis superiores, porque supuestamente traía un cantante. Pero después se suscitó todo eso”, sostuvo Montañez, quien no dio el nombre de su superior.

Pero fue enfático en que solo preguntó por el procedimiento que iban a seguir.



También señaló que la Fiscalía ya lo escuchó: “Ya rendí interrogatorio y a nivel institucional también, porque sí hablé con este señor hacia las 2 de la madrugada, porque supuestamente él venía con el cantante y la Policía no lo dejaba pasar”, explicó.



Sobre la subintendente Ángela Mayerly López, quien también habría pedido que no se requisara la Toyota, dijo que trabaja con él y que, de la misma manera, ya rindió las explicaciones del caso ante la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

