El nombre de un nuevo oficial de la Policía acaba de aparecer en el expediente judicial por la incautación de 150 kilos de cocaína que iban en una Toyota adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el pasado 10 diciembre.



(Lo invitamos a leer: Policías dicen que coronel pidió dejar pasar narcoToyota)



El fin de semana, EL TIEMPO reveló que los policías que incautaron la droga, aseguraron que un coronel activo les habría dado la orden, hacia las 2 de la madrugada de ese día, de dejar seguir la camioneta repleta de cocaína de alta pureza.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Antonio Castañeda es el señalado 'narcochofer'. Foto: Fiscalía

Según dijeron en una llamada hecha desde el celular de Manuel Castañeda Bernal (el llamado narcochofer), un hombre que se identificó como coronel de la Policía intentó evitar que la Toyota blindada fuera requisada.



(Le puede interesar: 'Cairo', el testigo clave detrás de la captura de la exfiscal Catalina Noguera)



"Yo recibo el teléfono y de inmediato escucho la voz de una persona de sexo masculino, quien en palabras textuales me dice: ‘Habla con el coronel Montañez, el vehículo viene monitoreado por parte de las unidades del Sistema Integral de Tránsito y Transporte de la Policía (Sitra Cauca), no lo requise; déjelo seguir’”, señaló uno de los uniformados.

La orden del superior

Facebook Twitter Linkedin

Teniente coronel Carlos Hervin Montañez Puentes, Jefe Seccional Transito y Transporte Cauca. Foto: Captura de Instagram

El coronel Montañez al que se refieren es Carlos Hervin Montañez, jefe seccional de la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca, quien en diálogo con EL TIEMPO admitió que, en efecto, fue él quien habló con Castañeda durante el operativo y luego con los patrulleros."



Sin embargo, fue enfático en que no dio la orden de dejar seguir la camioneta sin la inspección y que simplemente peguntó cuál era el procedimiento que iba a seguir.



(Además: Aerolínea de EE. UU., en medio de millonaria pelea por bono de carbono indígena)



“Hablé con Manuel Castañeda, pero no por el tema de la droga. Tuve una comunicación con ese señor a raíz de una solicitud que se había dado, por parte de uno de mis superiores, porque supuestamente traía un cantante. Pero después se suscitó todo eso”.



Aunque Montañez no dio el nombre de su superior, EL TIEMPO estableció que el otro coronel mencionado en la investigación es el coronel Juan Carlos Castro Amórtegui, quien fue director encargado y subdirector de la Policía de Tránsito y Transporte.

Facebook Twitter Linkedin

Esta camioneta de la UNP, retenida en agosto con otro cargamento, está vinculada al mismo conductor. Foto: Policía Nacional

Facebook Twitter Linkedin

El coronel de la Policía Juan Carlos Castro Amortegui. Foto: Policía Nacional

EL TIEMPO lo contactó y aunque se abstuvo de dar declaraciones sobre el caso por ser una investigación penal y disciplinaria, admitió que ya rindió declaraciones ante la Fiscalía y la inspección de la Policía.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Cuando este diario le preguntó que si conocía al narcochofer Castañeda, dijo que no; sin embargo, no quiso referirse a si sostuvo conversaciones telefónicas con él.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook