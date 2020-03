Narcolaboratorio en finca del embajador: buscan a 2 mayordomos

Nadie sabe qué se hizo Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca de la familia del embajador Fernando Sanclemente, ubicada en Guasca, Cundinamarca. El miércoles 12 de febrero, cuando la policía llegó a allanar la propiedad, Laureano dejó servido el desayuno (una changua), no sacó ni ropa ni enseres y literalmente se esfumó.



Lo mismo hizo Gustavo Enrique Bejarano Romero, quien también era trabajador en la propiedad, de más de 176 hectáreas, en la que agentes antimafia de Estados Unidos localizaron un cristalizadero de droga, con capacidad para producir 1,8 toneladas al mes.

EL TIEMPO estableció que ambos fueron contratados por Haras Sanfernando, una ganadera creada en 2009 por el embajador, y que la Fiscalía anda preguntando por los dos empleados.



¿Qué les pasó? ¿Qué saben de la instalación, funcionamiento y dueños del complejo cocalero en plena sabana de Bogotá?



Ante la gravedad de los hechos, siete días después del allanamiento, el 19 de febrero, se reunieron los socios de Colinas de Guasca, dueños de la propiedad, para evaluar el episodio, que tiene a la hacienda ‘ad portas’ de un proceso de extinción de dominio, por el uso ilegal que se le estaba dando a parte de ella.

Junta extraordinaria

Reporteros de este diario establecieron que ese día los representantes de las empresas dueñas del predio –Inmobiliaria Dann Ltda. (50 %), Fernando Sanclemente Molina y Cía. (25 %) y Liliana Alzate de Sanclemente y Cía. (25 %)– tomaron varias decisiones.



Además de entregarle a la Fiscalía la información de los dos empleados, también se decidió informar que habían quedado abandonados en el lugar dos automóviles que tenían en su interior pertenencias y documentos de algunos de los 5 sujetos que fueron capturados.



Además, que el cristalizadero de coca estaba oculto y mimetizado en la zona boscosa del predio, que, si bien tiene una sola matrícula inmobiliaria, físicamente está dividida en dos: la parte de los Sanclemente y la de la Inmobiliaria Dann.



“Además de colaborar con la justicia en la aclaración de los hechos, ese día se decidió que los socios de Colinas de Guasca se van a constituir en víctimas dentro del proceso que se les sigue a las personas detenidas, en la audiencia de la formulación de la acusación”, explicó Julio César Fontalvo, secretario general de Inmobiliaria Dann.



Para demostrar que “sus dueños han actuado de buena fe y diligentemente en el cuidado y gestión del predio”, la inmobiliaria le otorgó poder al exmagistrado Ricardo Calvete y los Sanclemente, al penalista Juan Carlos Prías.



Ambos atenderán también el caso ante la Unidad de Extinción de Dominio, a la que se le compulsó copias del expediente.



EL TIEMPO estableció que Gilberto Sanclemente, hermano del embajador y representante legal de la empresa familiar, ya rindió entrevista ante la Fiscalía el 24 de febrero.

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, pidió una licencia de 60 días para regresar al país y ejercer la defensa de sus empresas y familia. Foto: Raúl Martínez. EFE

El robo a la empleada

Y, tal como lo reveló este diario, los investigadores revisan un caso de robo en ese mismo predio, sucedido en octubre o noviembre de 2018. La víctima fue Rosa Herrera, empleada de la sociedad Colinas de Guasca, que desde hace 4 meses se ocupa de la casa que la Inmobiliaria Dann tiene en el predio, tras una sustitución patronal.



La hija de la empleada fue retenida en el lugar, amordazada y despojada de 40 millones de pesos en efectivo. Según narró Rosa tras el atraco, cuatro hombres entraron a la finca y se llevaron el dinero, que dijo ser producto de la venta de un vehículo.



La mujer sigue trabajando para la inmobiliaria y las autoridades capturaron a dos de los cuatro asaltantes, que se encuentran detenidos en la cárcel de Gachetá.



Ahora se indaga si hay alguna conexión entre ese episodio y el hallazgo del cristalizadero de coca.



Lo que sí han señalado los dueños de la hacienda es que ese narcolaboratorio no estaba en la zona que está arrendada a un reconocido y adinerado agricultor de la zona, de apellido Rincón.



Por ahora, Sanclemente sigue haciendo uso de la licencia de 60 días para ejercer la defensa de sus empresas y familia.



Por eso no estuvo presente en la posesión del nuevo presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, país en donde Sanclemente aún es embajador de Colombia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET