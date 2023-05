Seis miembros de la Policía Militar brasilera con armas largas y chalecos blindados hicieron parte del dispositivo de seguridad que autoridades de ese país desplegaron para la captura y custodia de Jaime Saade, el señalado asesino de la joven colombiana Nancy Mestre.

​EL TIEMPO tuvo acceso a fotos e información confidencial sobre la captura y movimientos del fugitivo cuya extradición a Colombia es inminente.

Un grupo de uniformados que participaron en la captura de Jaime Saade. Foto: Suminstrada

Información en manos de las autoridades brasileñas indican que Saade se movió del lujoso apartamento que ocupaba en Belo Horizonte al área metropolitana.



Pero terminó siendo localizado en Alagoas. Cuando se vio rodeado Saade intentó huir -como lo ha hecho en los últimos 22 años- pero fue rápidamente neutralizado y esposado.



Después fue trasladado al Comando de Aviación Militar de Minas Gerais, en ese mismo estado.

Saade fue subido a una camioneta 4x4 color negro. Foto: Foto: Suministrada

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva fotografías en las que se le ve siendo subido a una camioneta 4x4 color negro de placas RMNF3G y escoltado por patrullas hasta el aeropuerto Militar de Minas Gerais.



Otras dos fotos obtenidas en exclusiva por EL TIEMPO lo muestran rodeado de Policía Militar con un pantalón color caqui, camisa blanca y zapatos negros.



Al momento de la captura el coronel Flavio Santiago, de la Policía Militar de Minas Gerais entregó información a la prensa junto con Tatiana Alves Torres, superintendente de la Policía Federal de Brasil.

Fue una victoria

El vehículo que traslado a Jaime Saade desde el lugar de su captura hasta el Comando. Foto: Suministrada

El coronel Flavio Santiago dijo "en esta acción de apoyo a la Policía Federal, nuestros agentes son capaces de identificar una serie de cruces y variables, no vamos a ser capaces de enumerarlos por razones de inteligencia, pero, obviamente, una serie de cruces entre la policía federal y la policía militar permitió la ubicación en Marechal Deodoro, cerca de la playa francesa en Alagoas.



Y agregó que Saade irá escoltado a la sede de la Policía Federal "para que pueda responder a los procedimientos vinculados a los procedimientos de persecución penal, incluida la extradición".



En cuanto a su envío a Colombia dijo "es un procedimiento que dependerá del Ministerio de Justicia, depende del propio Presidente. No depende de nosotros exactamente, no lo sabemos, pero cuando llegue aquí, será enviado a la prisión.

La joven fue asesinada la madrugada del 1° de enero de 1994 Foto: Suministrado

Un grupo de uniformados que participaron en la captura de Jaime Saade. Foto: Suminstrada

Por su parte Tatiana Alves Torres, superintendente de la Policía Federal aseguró: "Estoy como representante de la Policía Federal y hablo a nombre de nuestro equipo y del núcleo de cooperación internacional, que también viene siendo llamado Interpol, y de la Dra. Fátima, que ha estado al frente de este caso y la investigación del forajido colombiano", dijo Alves Torres.



Y agregó: "Desde el comienzo, que llegó información de que este forajido estaría en Minas Gerais, la Dra. Fátima y nuestro equipo viene contando con el apoyo de la policía militar de Minas, que fue fundamental para ubicar a esta persona ahora en el estado de Alagoas. Fue una victoria muy grande. Fueron muchos años de búsqueda y una voluntad enorme del padre de la joven muerta en Colombia en busca del forajido para extraditarlo y que responda ante el debido proceso en Colombia".

El coronel Flavio Santiago brindó detalles de la captura de Saade. Foto: Suministrada

¿Hay otro asesino?

Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre. Foto: Archivo EL TIEMPO

Investigadores del caso están seguros de que la captura de Saade y su inminente extradición tienen nerviosas a varias personas en Magdalena.



En abril del 2021, el padre de Nancy Mestre, el arquitecto Martín Mestre, le reveló a EL TIEMPO que en el informe forense hay rastro de que Saade no habría sido el único que participó en la violación y asesinato de su hija.



En la necropsia, que el padre de Nancy conoce de memoria, dice que se encontró en el cuerpo un tiro de arma calibre 45 que entró por el parietal derecho. También penetración sexual, maltrato y golpes. Y hay un dato adicional: se encontraron rastros de sangre diferentes a la de Nancy y a la de su agresor: O+.



"Por lo que me ha contado la gente había tres personas más (...), hubo penetración, violación, maltrato en sus partes íntimas y maltrato en el cuerpo y golpes", le dijo Mestre a EL TIEMPO. Y señaló que la sangre que se encontró en el cuerpo de su hija era A+.

Audio: caso Nancy Mestre 2 Martín Mestre, relata parte de la necropsia de Nancy. Asegura que hubo penetración, violación, maltrato en sus partes íntimas y maltrato en el cuerpo y golpes. El audio embebido no es soportado

Además, nadie contestó nunca otra pregunta, ¿de quién es el arma que se usó para matar a Nancy?



También se sabe que días después del crimen Jaime Saade empezó a retirar fuertes sumas de dinero de varios bancos. Y después empezó a recibir otros giros y allí podría estar otra pista de gente que lo ayudó a huir.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

