Hasta el pasado jueves, 31 de agosto, la famosa diseñadora de carteras del jet set mundial, Nancy González de Barberi, permanecía en una celda de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, de Bogotá, con tres personas más. Se turnaban un camarote y dos colchones que ubicaban en el piso del pabellón de extraditables.



Allí convivía con condenadas por narcotráfico, asesinas, reinas del 'gota a gota' y exfuncionarias públicas corruptas. Tenía visitas médicas restringidas y solo se le entregaban 8 botellas de agua para la semana.

La lujosa casa de la diseñadora fue allanada por la Policía.

Después de vivir en una mansión en Cali, con jardines, piscina y más de 300 metros cuadrados, por cerca de 9 meses permaneció en una minúscula celda y recibía a sus allegados y abogados en un pequeño salón con rejas y una luz limitada, que apenas le permitía leer los oficios de la Corte.



"No era necesario desplegar un operativo con francotiradores y cámaras de video para materializar la orden de captura en mi contra. Siempre estuve lista a comparecer, como es del conocimiento de los fiscales del caso en Estados Unidos. Era innecesaria la privación de mi libertad en un pabellón de alta seguridad cuando, durante mis 69 años de vida, jamás he estado vinculada a una actuación penal”, escribió González en una carta revelada por EL TIEMPO.



Y así se lo repitió el primero de septiembre a un juez de Miami tras ser extraditada a Estados Unidos para responder por cargos de conspiración y contrabando de carteras y accesorios elaborados con pieles de animales.

Junto a la diseñadora fueron extraditadas cinco personas.

La fianza y las galletas

Aventura

Para muchos fue una sorpresa que, tal como lo reveló EL TIEMPO, el juez de Miami dejó en libertad a la diseñadora de inmediato, tras el pago de una fianza de 50 mil dólares, una de las más bajas del sistema. Y por el tipo de conducta y sus antecedentes, permitió que se defienda en libetad.



EL TIEMPO estableció que su hija, Cristina Barberi, y sus pequeños nietos la esperaban en las afueras de la Corte con galletas. Y tras celebrar el triunfo jurídico de sus abogados en Estados Unidos y en Colombia - que pedían desde un principio que fuera extraditada de manera exprés- se fue a una casa ubicada en un condado de lujo en Miami.



Allegados le confirmaron a EL TIEMPO que la dama -pariente de políticos y 'reina' de pasarelas europeas y ferias en Estados Unidos, Francia y Hong Kong-, vive ahora en Aventura, un condado de lujo.

Néstor Osuna

'Son menos carceleros'

Nancy González de Barbieri

Es una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, con playas, moderna infraestructura urbana y espacios de lujo de ocio, compras, restaurantes y canales navegables.



"La señora González solo tiene restricciones de movilidad y debe hacer presentaciones a la Corte", señaló una fuente local.



¿Cómo Nancy González pasa de un pabellón de extraditables en Colombia a un condado de lujo en Miami?

​

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, en medio del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la Corte ha sido muy rigurosa, muy ágil y muy expedita en el estudio y autorización de la solicitud de extradiciones.



Sin embargo, penalistas enterados del caso de González llaman la atención en que el llamado proceso abreviado o exprés se demora 9 meses o más.

'Populismo punitivo'

"Por una de dependencia negativa del principio de legalidad y populismo punitivo todo se soluciona con más prisión y se pueden dar casos como el de Nancy González". FACEBOOK

TWITTER

Sobre la fianza y libertad de la diseñadora de carteras, Osuna señaló: "No sospechamos que haya problemas en la justicia norteamericana, pero definitivamente son muchísimo menos carcelarios ellos que nosotros".



Y agregó: "(...) Eventualmente, la sanción que va a recibir esta empresaria no necesariamente está ligada a cárcel a privación de libertad y yo creo que es algo que nos debería llevar a reflexionar. Porque no tiene sentido que una persona que cometa esa conducta indebida, eventualmente no sé si habrá ocurrido o no, de utilizar pieles de animales que están protegidos para hacer carteras o productos de cuero se reconcilie con la sociedad, pague que el castigo por esa conducta indebida mediante cárcel.



"por una de dependencia negativa del principio de legalidad y populismo punitivo todo se soluciona con más prisión", se pueden dar casos como el de Nancy González. Además, llamó la atención en el hecho de que una extradición calificada exprés dure meses y recalcó que en Estados Unidos hay alternativas legales diferentes a la cárcel: "Allá la Fiscalía tiene el poder dispositivo de la acción penal con casos como multas".

El abogado Marlon Fernando Díaz

Por eso, dice el penalista Díaz, hoy (a diferencia de los 80) prefieren una cárcel en Estados Unidos porque pueden ir a solucionar su situación.



Otro especialista, que pidió la reserva de su nombre por tener casos de extradición en curso, agregó: "Es una paradoja de la justicia que se corra en Colombia a pedidos de Estados Unidos para que allá salga con fianza. Es inexplicable nuestro régimen de extradición en casos como este en donde la señora González era la primera en ser procesada por contrabando".



Por ahora, la diseñadora de famosos permanecerá en Aventura pero sigue ligada al proceso y hay testigos que señalan que evadió los controles aduaneros para ingresar de manera ilegal sus costosas carteras a Estados Unidos.

