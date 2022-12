Las últimas semanas, allegados y asesores de la diseñadora de carteras del jet set mundial, Nancy Teresa González de Barberi, han hecho todo lo posible para frenar la extradición exprés a Estados Unidos que ella misma le solicitó a la Corte Suprema de Justicia.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, alegó que esa petición la hizo presionada por las condiciones carcelarias en las que se encuentra.

Esta es la carta de puño y letra de Nancy González, enviada a la Corte. Foto: EL TIEMPO

“No era necesario desplegar un operativo con francotiradores y cámaras de video para materializar la orden de captura en mi contra. Siempre estuve lista a comparecer, como es del conocimiento de los fiscales del caso en Estados Unidos. Era innecesaria la privación de mi libertad en un pabellón de alta seguridad cuando, durante mis 69 años de vida, jamás he estado vinculada a una actuación penal”, le dijo a la Corte y se lo repitió a la Procuraduría.



Además, se ha insistido en que se trata de que el delito que se le imputa es una contravención administrativa que podría explicar en Colombia, sin que se le extradite. Incluso se le envió mensaje a Casa de Nariño, al ministro de Justicia, Néstor Osuna; y a la propia procuradora Margarita Cabello.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Ministerio de Justicia

"No puedo dormir encerrada con candado, en una celda con tres personas más con problemas para tener la alimentación adecuada y sin la atención de salud necesaria. Me estoy acogiendo al trámite de extradición simplificada para tener opción de vida, dada las condiciones psicológicas, físicas y morales en las que me encuentro. Se me están violentando todos mis derechos fundamentales, estoy en el pabellón de más alta seguridad de Colombia", le dijo la diseñadora a la Corte y se lo repitió a la Procuraduría.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció en primicia un demoledor concepto que el Ministerio Público emitió en su caso, en el que apoya el envío de González a Estados Unidos.

Nancy González es reconocida por el diseño de pieles en sus bolsos. Fue capturada en su lujosa residencia ubicada al sur de Cali Foto: Policía Nacional / https://nancygonzalez.com/

El concepto

Este es el concepto que el Ministerio Público emitió en el caso de Nancy González. Foto: EL TIEMPO

"Teniendo en cuenta que la requerida se encuentra detenida en las instalaciones del establecimiento Penitenciario y Carcelario "El Buen Pastor" de la ciudad de Bogotá, se programó la diligencia para el día miércoles 23 de noviembre del año 2022, llevándose a cabo de manera presencial en la fecha indicada", señala el documento.



Y agrega que, con base en la documentación allegada, se puede establecer que su caso cumplen con los requisitos contemplados en el artículo 35 de la Constitución Política.



"De acuerdo con los hechos a que se contrae la solicitud, la señora González es solicitada para que responda por conductas punibles ocurridas, dentro de la siguiente fecha: "...desde febrero del 2016...; es decir, con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo número 1 de 1997, que contempló la figura de la extradición".

Repatriación y médico

En este oficio el Inpec asegura que Nancy González recibe atención médica. Foto: EL TIEMPO

Por eso, a pesar de la declaración virtual en donde la diseñadora aseguró que está en una situación emocional que la llevó a firmar la petición de extradición exprés, se concluye que las conductas por las cuales es reclamada no tienen la connotación de delitos políticos, pues se le imputan cargos por los delitos de concierto para delinquir y contrabando de vida silvestre, conductas punibles que encuentran correspondencia en el Código Penal colombiano en los artículos 340, 323 al 327, actualmente vigentes.



La Procuraduría advierte además que, en caso que sea absuelta, sobreseída, o por cualquier otra vía legal, declarada no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en consecuencia, dejada en libertad, el Estado reclamante -en el evento en que la ciudadana extraditada desee regresar al país- deberá asumir sus gastos de transporte y manutención de acuerdo con su dignidad humana.



Y mientras se surte su envío, el Inpec señaló que la diseñadora de los famosos sí recibe atención médica. EL TIEMPO conoció quejas según las cuales no podía asistir a las consultas con su médico. Por eso, la Procuraduría conminó al Inpec a que se le den los permisos. ​

