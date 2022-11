“No era necesario desplegar un operativo con francotiradores y cámaras de video para materializar la orden de captura en mi contra. Siempre estuve lista a comparecer, como es del conocimiento de los fiscales del caso en Estados Unidos. Era innecesaria la privación de mi libertad en un pabellón de alta seguridad cuando, durante mis 69 años de vida, jamás he estado vinculada a una actuación penal”.



Esas son las primeras palabras que se conocen de Nancy González de Barberi, la reconocida diseñadora de carteras y accesorios del jet set mundial, capturada, el pasado 8 de julio en su lujoso apartamento en Cali, con fines de extradición.

La Fiscalía y Carabineros de la Policía capturaron a Nancy Teresa González en Cali. Foto: Policía Nacional

La dama, pariente de políticos, saltó de las pasarelas europeas y ferias en Estados Unidos y Hong Kong al pabellón de extraditables de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.



Lo último que se supo de su caso es que le envió una carta al magistrado de la Corte Suprema Fernando Bolaños, para acogerse a la extradición simplificada.



En igual sentido se pronunció su abogado, el penalista Jaime Lombana, quien le recalcó a la Corte que no se trata de una peligrosa delincuente, sino de una “creativa artista con reconocimiento mundial”.



Salma Hayek, Britney Spears; Kris Jenner, madre de las Kardashian, y hasta las protagonistas de Sex And The City han aparecido luciendo sus diseños.

¿Caso, en revisión?



Jaime Lombana, abogado de Nancy González. Foto: Fernando Ariza

La evidencia que hay en Estados Unidos en su contra incluye testimonios de una de sus exempleadas que contó cómo González pagaba tiquete y 600 dólares de viáticos para que terceros viajaran llevando sus carteras y las hicieran pasar como obsequios, violando normas de exportación (ver recuadro).



Por eso, el abogado Lombana insiste en que la extradición es el mejor camino para afrontar y resolver su problema jurídico.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el caso podría ser revisado tras un par de audiencias que la diseñadora ha tenido con un procurador delegado, luego de que la Corte envió un oficio para establecer por qué solicitó una extradición exprés, si insisten en su inocencia.

Nancy Teresa González de Barberi, fue capturada junto con dos personas más. Foto: Fiscalía

La hipótesis de allegados es que tomó esa decisión apremiada por la situación que vive en prisión.



“Permanece en una celda con tres personas más en donde solo hay un camarote y dos colchones en el piso. Las visitas al médico están restringidas y solo se le entregan 8 botellas de agua para la semana. Las personas que allí permanecen son procesadas por narcotráfico y otros delitos. Tampoco pueden pasar a otros patios ni a la capilla”, le dijo a EL TIEMPO una fuente del Inpec.



Y aunque parte de la familia de González está en el exterior, la fuente señaló que la han visitado un par de abogados que ella recibe en un pequeño salón con rejas y una luz limitada, que apenas permite leer los oficios de la Corte.

Perros de Carabineros, entrenados para detectar contrabando de pieles, fueron llevados al operativo en la casa de la diseñadora. Foto: Policía Nacional

El ‘mea culpa’



Nancy González junto a su hijo Santiago Barberi. Foto: https://nancygonzalez.com/

La diseñadora les ha dicho a la Procuraduría y a la Corte que tras la muerte de su hijo Santiago Barberi, en 2017, trató de mantener sin suerte su vida empresarial y personal.



En ese contexto, habría cometido errores formales buscando cumplir compromisos comerciales. En todo caso, señala que menos de un 2 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos tuvieron falencias en trámites sin que no le dejaron lucro directo.



Sobre su voluntad de ser extraditada, González le hizo saber a EL TIEMPO que pese a haber firmado libremente la solicitud, considera que lo hizo forzada por las condiciones de oprobio, sometimiento y peligro en que se ha visto envuelta en el patio de extraditables.

Nancy González fue capturada en su lujoso apartamento en Cali. Foto: Policía Nacional

Y allegados agregan que se trata de un lugar que presenta graves condiciones de hacinamiento e inseguridad personal y física para todas las internas.



“Ella quiere enfrentar el proceso ante la Corte en condiciones dignas, libre de los apremios de la Fiscalía en Florida, que la procesa por presuntas irregularidades administrativas en Colombia”, aseguró una fuente cercana al caso.



Y sostiene que en Estados Unidos se le construyó una acusación de un supuesto concierto para delinquir que no existe ni pudo existir, si se tiene en cuenta que su empresa exportó legalmente más del 95 por ciento de carteras y accesorios con certificaciones internacionales.



Por eso habría perdido toda esperanza de ser juzgada en Colombia, en donde, dice, podría demostrar que el delito que se le imputa no amerita extradición.

Los hilos que han movido



Néstor Osuna, ministro de Justicia Foto: Ministerio de Justicia

EL TIEMPO estableció que a través de personas cercanas a la diseñadora se les ha hecho saber a la Procuraduría; al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y a la Presidencia de la República su situación.



La idea es que se revise este tipo de casos y se diferencien de otros que implican a mafia y delincuencia común.



Al respecto, expertos coinciden en que hay conductas (como las de este caso) que no se ajustarían al tratado vigente con Estados Unidos.



“Se trata de aparentes infracciones administrativas nacionales que pueden ser desvirtuadas en un escenario judicial, es desproporcionado el régimen de detención preventiva oficiosa cuando no se trata en ningún caso de eventuales delitos materia de lucha contra la criminalidad internacional”, aseguró el exmagistrado y experto en derechos humanos Julio César Ortiz.

Francisco Bernte, abogado penalista. Foto: Tomada de Cesjul

En igual sentido se pronunció el penalista Francisco Bernate.



“Hay excesos en los pabellones de extraditables que han llevado a la Corte Constitucional a hablar de condiciones inhumanas. Cuando se requiere a una persona en extradición, la legislación colombiana, sin ningún tipo de distinción, ordena su captura, y no tiene derecho a libertad por vencimiento de términos y no tiene derecho a absolutamente nada”, aseguró Bernate.



Y agregó que debería existir una especie de fianza para quienes no representen un peligro de fuga o para que quienes cometan una infracción administrativa no terminen en el mismo patio de peligrosos delincuentes que están pedidos en extradición.



Pero para la Corte de Miami y para la Fiscalía de Colombia hay elementos legales suficientes para seguir adelante con la extradición de González y se han cumplido con todos los requisitos legales. Ahora se espera que la Corte Suprema –que revisa estos casos desde lo formal y no lo material– se pronuncie.

La evidencia en su contra en EE. UU.

Nancy González, Diego Rodríguez y Jhon Aguilar fueron trasladados a Bogotá, mientras se surte su trámite de extradición. Foto: Policía Nacional

El expediente contra la diseñadora Nancy González, en Estados Unidos, señala que entre el 4 de febrero de 2016 y el 4 de abril de 2019, junto con dos empleados de su empresa y otras personas, ingresó de contrabando a Estados Unidos cerca de cien carteras sin tramitar y pagar un certificado llamado Cites, una sigla que significa Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.



De acuerdo con el documento de acusación, revelado por EL TIEMPO, Nancy González pagaba el tiquete y 600 dólares para que personas llevaran carteras suyas a Estados Unidos. Con base en esa evidencia se solicitó su captura con fines de extradición y la de dos empleados más, Diego Mauricio Rodríguez Y John Camilo Aguilar Jaramillo, quien tiene defensora pública.

