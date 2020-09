Equipo de Nairo habla sobre indagación por dopaje y toma distancia

Emmanuel Hubert, director general del equipo de Arkea Samsic, que tiene fichado al ciclista colombiano Nairo Quintana, se acaba de pronunciar sobre la investigación que la Fiscalía de Marsella (Francia) adelanta por presunto dopaje.



"La semana pasada se realizó una búsqueda en nuestro hotel, como ya he confirmado a varios medios de comunicación. Se refería solo a un número muy limitado de corredores, así como a su equipo cercano y no remunerado".

"El equipo, su director general y su personal, actualmente mencionados en los medios de comunicación, no se cuestionan en absoluto y, por lo tanto, no se mantienen informados de ningún elemento cercano o lejano, relacionado con la realización de la investigación, que recuerdo que no está dirigida directamente al equipo o a su personal", señala.



Y destaca: "Por supuesto que apoyamos a nuestros ciclistas". Sin embargo, a renglón seguido toma distancia.

Communiqué de l’équipe Arkéa-Samsichttps://t.co/MrxC8Zazcx — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) September 21, 2020

"Pero si resulta que, al final de la investigación en curso, los elementos confirman la veracidad de las prácticas de dopaje, el equipo se desvincularía inmediatamente de tales actos y tomaría medidas inmediatas para poner fin a los vínculos que podrían unirlos con métodos inaceptables", dice un comunicado emitido hace unos minutos.



Y finaliza diciendo: "De hecho, el equipo, miembro del MPCC, siempre ha demostrado en los últimos 20 años su compromiso con la ética y ha tomado una posición a favor de la lucha contra el dopaje".

El mensaje de Nairo

Todo indica que el operativo policial se cumplió el miércoles 16 de septiembre.



Tres días después, Nairo Quintana subió a sus cuentas en redes un dramático video con todos los golpes y raspones sufridos durante el Tour, sin hacer mención de lo sucedido.

Este Tour me enseñó que a pesar de los duros golpes, no nos podemos rendir, que pedaleando con el corazón y la fuerza de todos los colombianos llegaré a París.@LeTour @Arkea_Samsic pic.twitter.com/RzMTlRN6ye — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) September 19, 2020

Y luego dijo: "Agradezco a todos los integrantes del equipo por el apoyo, han hecho lo máximo para mí y no he respondido de la manera que era. Doy muchas gracias a ellos y finalmente llegaremos a París haciendo lo mejor y dando lo máximo”.



Tal como ha trascendido, la gendarmería francesa registró la habitación de uno de los hoteles donde se hospedaban el colombiano Nairo Quintana y otros dos compatriotas suyos del Arkea, el miércoles de la semana pasada, durante el Tour de Francia.



Le Journal du Dimanche indicó que los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con un mandato judicial y registraron la habitación de Quintana, la de su hermano Dayer y la de Winner Anacona, además de las de los masajistas y algunos vehículos.



Al parecer, los masajistas son los miembros del grupo de Nairo sin contrato a los que se refiere el comunicado de su equipo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET