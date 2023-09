La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial, a inicios de abril de 2022, para que determinara si había lugar para abrir una investigación disciplinariamente contra uno de los abogados del condenado exsenador Musa Besaile.



Según la petición firmada por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, presidente de la Sala Especial de Instrucción de la alta corte, el abogado “pudo obrar con desconocimiento del deber de colaborar en la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, por efectuar afirmaciones contrarias a la realidad procesal” dentro de un pleito internacional en el que representa al exsenador cordobés.

EL TIEMPO conoció la decisión que tomó de fondo la Comisión seccional de Disciplina Judicial con la relación con la investigación impulsada por la alta Corte en contra del abogado Víctor Javier Mosquera Marín, quien también ha ejercido la defensa internacional del expresidente Álvaro Uribe, así como de Andrés Felipe Arias.



El fallo se conoce en medio del traslado del exsenador a Bogotá para asistir a una audiencia en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, en diligencia de formulación de cargos con fines de sentencia anticipada, por hechos relacionados con corrupción en el departamento de Córdoba.

El excongresista asistió a audiencias este jueves y viernes, 6 y 7 de febrero.

En un documento de 12 páginas, el magistrado Rueda Soto señala que el abogado Mosquera habría cometido faltas disciplinarias por las argumentaciones que hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de Besaile, por los presuntos nexos con grupos paramilitares.



En concreto, la Corte, señaló que el abogado habría entregado al Comité información contraria a la realidad procesal en el caso de Besaile, así como acusaciones sin fundamento y temerarias.

La decisión

La decisión de la Comisión de Disciplina Judicial contra el abogado de Musa Besaile. Foto: Captura de documento

Sin embargo, la Comisión argumentó: "De acuerdo con los hechos puestos en conocimiento, esta Corporación advierte que no existe mérito para adelantar investigación disciplinaria contra el profesional del derecho Víctor Javier Mosquera Marín, por cuanto en su comportamiento profesional no se vislumbra la comisión de falta disciplinaria alguna".



Y añade que, en cuanto a la acusación consistente en que el letrado pudo obrar contrario al deber de colaborar en la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, por obrar con abuso de las vías de derecho o emplearlas en forma contraria a su finalidad, "esta Juez disciplinaria razona que en los hechos informados no se atisba ni de lejos incursión en falta ética alguna por el litigante".



La Comisión señala: "El acusado presentó en nombre de Musa Abraham Besaile Fayad ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, comunicación individual por aparente desconocimiento de los derechos contenidos en los artículos 90 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas–".

En su momento, el abogado Mosquera rechazó la decisión y dijo que ante el Comité solo ha dado a conocer “serias y graves violaciones a las garantías judiciales” de Besaile dado que las primeras indagaciones en su contra arrancaron en 2007 y hasta el momento no se ha definido su situación jurídica.



Y rechazó categóricamente la solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

