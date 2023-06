En los próximos días, la Fiscalía revelará la evidencia que se ha recopilado en torno a la muerte del coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres, la noche del 9 de junio pasado, quien fue hallado a las afueras del conjunto residencial donde vivía con su familia, en el occidente de Bogotá.



Aunque ha circulado la versión de que la necropsia ya arrojó un dictamen, fuentes enteradas señalaron que el informe forense no puede concluir si se trató o no de un suicidio: "Solo debe señalar si fue o no muerte violenta y elementos clave del estado en el que se encontró el cuerpo, si era diestro o zurdo, la sangre, el tatuaje del ingreso del proyectil, el tiempo aproximado del suceso, etc".

El teniente coronel Óscar Dávila estaba asignado a Presidencia. Foto: Unidad Investigativa

El coronel Óscar Dávila fue hallado en el asiento delantero derecho del vehículo. Foto: Q'hubo Bogotá

Además de las cámaras de seguridad de la zona, que el ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo que ya se habían recogido, se tomaron varias entrevistas de allegados, vecinos y del estafeta que lo acompañaba: el subintendente Javier Galeano Arango.



"Una de las pistas que se sigue en la de la ruta de la camioneta oficial en la que se movilizaba el coronel, de placas FWX 914, de Manizales. Se busca establecer de dónde venía ese viernes, antes de parquear a las puertas del conjunto Prados del Salitre", explicó un investigador.



Al respecto, se quiere confirmar si es cierto que fue hallado sentado en la silla del pasajero, con las manos en las piernas y la cabeza desgonzada hacia el lado derecho. Además, establecer la hora probable del deceso para descartar versiones de que había llegado a la localidad de Teusaquillo ya muerto.



Un video publicado por el medio Q'hubo Bogotá muestra la única imagen del momento del levantamiento del cuerpo.

Los bienes y el pago a Del Río

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

Dentro de la investigación también se han chequeado los bienes y movimientos de dinero del Coronel, como parte de un protocolo en estos caso.



Ya se sabe que le aparecen dos propiedades en Villavicencio (Meta) en las que aparece dos familiares como copropietarios. En uno de ellos también figura su esposa, quien es odontóloga y trabajó en la Policía.



Uno de ellos es un apartamento que negoció el 14 de julio de 2020 y el otro, el 22 de diciembre de 2016.



La información se recopiló porque ya se tenía noticia de que el coronel estaba buscando abogado y pagando honorarios.



Al respecto, el reporte Coronell, de 'La W Radio' reveló que Dávila alcanzó a pagarle al abogado Miguel Ángel del Río 50 millones de pesos para que lo defendiera en el caso de las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia, en donde había salido mencionado.

El caso de la exniñera de Sarabia ha desatado una crisis en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO

El subintendente Javier Galeano Arango, estafeta del coronel Dávila. Foto: Noticias Uno

En efecto, Dávila le dijo a Del Río que EL TIEMPO ya había puesto bajo la lupa la oficina de Avanzada de la Presidencia, a su cargo, ubicado en el piso 13 del edificio 'Sendas' de la Dian.



Del Río explicó que el coronel Dávila lo buscó por intermedio de dos exmiembros de la Policía, el exsargento Wadith Velásquez y el mayor Jefferson Tocarruncho.



Otras preguntas que se quieren responder es, por qué si estaba presionado y nervioso, el estafeta lo dejó solo, dejando en su camioneta su arma de dotación. Y si es cierto que no se escuchó ningún disparo porque la pistola tendría silenciador.



Al estafeta no se le encontraron rastros de pólvora en sus manos y salió de vacaciones mientras avanza la investigación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

