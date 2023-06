En el vuelo oficial que llevó al presidente Gustavo Petro a Alemania iba dentro de la comitiva el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar y de seguridad de Casa de Nariño. Su desplazamiento al exterior confirmó la versión según la cual hoy no va a asistir a la citación que le hizo la Fiscalía.



(Lo invitamos a leer: Los 5 interrogantes sobre la muerte del coronel Dávila)



Feria, hombre de confianza de Petro desde la Alcalde de Bogotá, fue emplazado dentro de la investigación por la muerte de su subalterno el coronel Óscar Darío Dávila, el 9 de junio. Ambos aparecen dentro de la investigación por el robo de un maletín a Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete presidencial; y de actuaciones posteriores como las 'chuzadas' y polígrafos a empleadas de la entonces funcionaria.

Fuentes de alto nivel señalaron que el oficial pidió aplazar la diligencia por el desplazamiento a Alemania.



Ya había anunciado su no comparecencia al llamado a declarar el abogado Miguel Ángel del Río a quien el coronel Dávila había contactado y le había alcanzado a enviar 50 millones de pesos en efectivo para su defensa.



Del Río y Feria estaban citados dentro de la investigación por la muerte del Coronel Dávila, que fuentes del Gobierno han calificado desde un principio como un suicidio, sin que se conozcan sus móviles.



(Le puede interesar: Muerte del coronel Dávila: sus bienes y últimos movimientos de dinero)



Sarabia, por su parte, está citada a declarar dentro de la investigación por el robo del maletín en donde, desde hace una semana, ronda un nuevo interrogante: ¿Qué llavaba ese maletín?

Facebook Twitter Linkedin

Coronel Óscar Dávila (foto cuadrada). Foto: UNIDAD INVESTIGATIVA

Qué dice el abogado de Sarabia

"A ella (Alvernia) se le entregó el maletín con el dinero y la instrucción de entregárselo al esposo de la doctora Sarabia. Al parecer, el señor no estaba y se dejó el maletín en la residencia", FACEBOOK

TWITTER

Desde la semana pasada fuentes informadas le dijeron a EL TIEMPO que en el maletín que llevó la teniente Sandy Yureina Alvernia desde Casa de Nariño hasta la residencia de Sarabia, había algo más que los 7.000 dólares de los que se habla. Esta uniformada lideraba el esquema de seguridad de Sarabia al momento del robo.



"A ella se le entregó el maletín con el dinero y la instrucción de entregárselo al esposo de la doctora Sarabia. Al parecer, el señor no estaba y se dejó el maletín en la residencia", aseguró una persona cercana a la investigación.



Desde el pasado viernes EL TIEMPO le trasladó esa pregunta y otras preguntas a Jorge Gómez Restrepo, abogado de Sarabia.



(Puede ser de su interés: Exclusivo: fijan cita en Estados Unidos para definir suerte de Salvatore Mancuso)



Frente a la pregunta sobre si, además de dinero, en el maletín que le robaron a su cliente había algo más que dólares –como han señalado algunas fuentes–, Gómez indicó que no se iba a referir al tema: “Es objeto de la estrategia defensiva. Sobre hechos particulares no puedo referirme”.

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der. Carlos Feria, Óscar Dávila y Miguel Ángel del Río. Foto: Archivo particular

Y añadió: “Este es un tema complejo que implica la elaboración de un plan metodológico de defensa de todo el equipo, con la finalidad de presentarlo a cada una de las entidades que van a llamar a la doctora Sarabia”, manifestó.



Al respecto, indicó que es de público conocimiento los llamados que tiene su clienta ante la Procuraduría: “También el señor Fiscal (Francisco Barbosa) informó que iba a abrir una investigación de carácter preliminar, pero hasta el día de hoy, concretamente no existe nada”.



(Consulte acá todo los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Fiscalía espera que Sarabia y los otros emplazados, incluso a interrogatorio, atiendan el llamado del ente acusador. Por ahora, a la estrategia de guardar silencio se han unido los patrulleros y el analista indagados por las interceptaciones ilegales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook