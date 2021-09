Monómeros: acta revela que está a punto de estallar financieramente

La gerencia de la poderosa empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A. salió a rechazar la semana pasada el sometimiento a control que le impuso la Superintendencia de Sociedades.



(Lo invitamos a leer: Estas son las 5 irregularidades que tienen en jaque a Monómeros)



Tras señalar que la entidad se había basado en información desactualizada, anunciaron que harán uso de los recursos de ley para tumbar la decisión. De hecho, el régimen de Nicolás Maduro calificó la medida como un robo del gobierno Duque.

Facebook Twitter Linkedin

La Superintendencia de Sociedades le notificó a Monómeros Colombo Venezolanos por qué decidió imponerle el máximo grado de supervisión. Foto: El Tiempo

Pero la situación de Monómeros es más grave de lo que se piensa y, a pesar de que factura más de 790.000 millones de pesos al año, sus cifras pueden terminar afectando el agro colombiano.



Tal como EL TIEMPO lo ha venido alertando, 4 de cada 10 kilos de alimentos que se consumen en Colombia dependen de fertilizantes que Monómeros provee. Esto significa que la empresa, ciento por ciento venezolana, es un eslabón clave en la cadena alimentaria del país.



(Le puede interesar: Venezuela califica de robo medida de Supersociedades sobre Monómeros)



EL TIEMPO tuvo acceso a un acta elaborada el domingo por el Comité de Crisis de Monómeros, y en esta se revela qué sucede de puertas para adentro.

Según un reporte de Alejandra del Valle, gerente de tesorería, el flujo de caja de la empresa está a punto de entrar a números rojos.



(También: Supersociedades somete a control a Monómeros, 'joya' de Maduro en Colombia)



Tras pagar a proveedores de materias primas tanto locales como internacionales, pagar la nómina, ponerse al día en impuestos y amortizar gastos financieros, tendrían en caja 11.278 dólares.



Pero para la semana del 27 de septiembre, el saldo estaría en rojo.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra del Valle Lacouture, gerente de tesorería Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Foto: Archivo particular

De hecho, alertaron que hay materias primas que ya se compraron, pero que el proveedor (Nitron) aún no ha facturado. Si eso sucede, la situación sería más difícil.



(Además: Maduro amenaza con llevarse 'joya de la corona' que tiene en Colombia)



Para tener con qué pagar la nómina de Monómeros y de Ecofértil (sus bodegas) se propone hacer una reserva física de recursos. Igual salida proponen para cancelar facturas con Gases del Caribe, Solunion y Sura (con quien tienen la póliza de salud de los empleados).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guaidó, líder opositor venezolano, ya fue enterado de la crisis en Monómeros. Foto: EFE

Salvavidas y renuncia

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la renuncia que Carmen Elisa Hernández dirigió a Juan Guaidó, Presidente Interino de Venezuela. Foto: El Tiempo

Además, van a frenar todos los procesos que no estén relacionados con operaciones, personal y asuntos legales.



Y se habla de una reunión clave y urgente con la gerente regional de Bancóldex, que estaría vinculada a un crédito para pagar a proveedores.

​

(Lo invitamos a leer: Monómeros, firma que se quiere llevar Maduro, en la mira de Supersociedades)



Sobre esta situación le acaba de llegar una carta a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y cuya administración tiene el control de la empresa.

En la misiva, una de las más poderosas fichas de la junta directiva presentó renuncia: Carmen Elisa de Hernández.



La ingeniera y exfuncionaria de PDVSA señala estar en desacuerdo con la posición adoptada por la gerencia y la junta, de apelar la decisión de la Supersociedades.



(Le puede interesar: El jugoso botín en Colombia que se pelean Maduro y Guaidó)

Facebook Twitter Linkedin

Carmen Elisa de Hernández, señala estar en desacuerdo con la posición adoptada por la gerencia de Monómeros. Foto: Archivo particular

“A mí nadie me consultó y desde mi punto de vista, la medida no solo busca proteger el activo, de todos los venezolanos. También pretende preservar los más de 600 empleos que Monómeros genera en Colombia, así como su importancia en la cadena agrícola de este país”, le dijo Hernández a EL TIEMPO.



(Además: El ‘Pollo’ Carvajal capturado y Saab rumbo a Miami ponen nervioso a Maduro)



Y si bien Hernández no quiso referirse a los hallazgos de la Supersociedades, fue clara en que el polémico contrato con la firma panameña Lionstreet Ventures Corp. se terminó después de que la junta pidió explicaciones sobre una cláusula no consultada.



Ahora se esperan nuevas medidas de la Supersociedades, avances en una indagación de la Fiscalía y la reacción de Maduro.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET