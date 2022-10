Investigadores están seguros de que los cantantes vallenatos el 'Mono' Zabaleta', Ana del Castillo, el 'Churo' Díaz o sus mánager pueden tener datos relevantes sobre lo ocurrido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota el día de la Virgen de Las Mercedes, el pasado 24 de septiembre.



Lo que hasta ahora se sabe es que se decomisaron 184 litros de whisky (más de 200 botellas), 132 celulares, 19 parlantes, una mesa de juegos de casino, 400 millones de pesos en efectivo y varios videos en donde queda en evidencia el parrandón vallenato que hubo y que generó la salida de la cárcel de su director: Joaquín Darío Medrano.

En las últimas horas se supo que la Procuraduría citó a los tres cantantes para una declaración juramentada sobre su presencia en el penal de máxima seguridad.



Lo que se busca establecer es cómo ingresaron a La Picota, quién los dejó entrar al pabellón de extraditables y si recibieron remuneración.



EL TIEMPO se anticipó y ubicó a los mánager de dos de los cantantes quienes entregaron datos relevantes, aunque dos de ellos colgaron abruptamente las llamadas.



Uno de ellos es Jaime Vega quien confirmó ser representante del 'Mono Zabaleta', cuyo nombre es José Vicente Rosado Murgas. Vega aseguró que para ellos es un tema cerrado. Y su colega, José Eduardo Romero alcanzó a decir que aún no han sido notificados.

'Nos llevó un particular'

Quien entregó más datos fue Gadir Gómez, la mánager de Ana del Castillo. Esta última es famosa por éxitos como 'Hoja en blanco', 'Entrégame tu amor' y 'Ya es mío'.



Gómez le dijo en primicia a EL TIEMPO que los invitó un particular: "Nos esperó en la puerta de la cárcel. Cuando llegamos, encontramos unos formatos, nos registramos y ahí estaba la lista de los cantantes que iban a asistir y no son todos vallenatos".



Cuando se le preguntó por la identidad del particular, dijo que al parecer era familiar de uno de los convictos. Y se abstuvo de decir cuánto y cómo les pagaron.



Y agregó: "El alcohol y la comida ya estaban adentro, no ingresó con nosotros. Fuimos a una celebración que es de conocimiento público... Cualquier cantante es libre de asistir en donde le paguen".



Además, advirtió que una vez sean notificados pondrán el caso en manos de sus abogados.



Lo que busca la Procuraduría es escuchar en diligencia de declaración juramentada a los artistas "para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su presentación en el Pabellón de Alta Seguridad o de Extraditables de la Penitenciaria de La Picota, tipo, objeto, monto y modalidad de pago del contrato de prestación de servicios suscrito para dicha festividad, para lo cual deberá allegar la respectiva copia”.

