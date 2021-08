ETB se quedaría con el millonario contrato del escándalo en Mintic

Hoy viernes, a las 9 de la mañana, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) decidirá si declara la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, para la conectividad de más de 7.000 colegios ubicados en veredas y corregimientos de 15 departamentos.



La aparición de garantías presuntamente falsas para respaldar parte del contrato, cuyo costo asciende a 1,07 billones de pesos, da por hecho que Adriana Vivas Robles, la delegada de la ministra Karen Abudinen, tome la decisión de darlo por terminado, mientras avanzan las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en torno al caso.

Lo asume el que sigue

Si eso ocurre, la figura de la caducidad permitiría que quien haya obtenido el siguiente mejor puntaje dentro del proceso licitatorio asuma el contrato.



En este caso le corresponde a la Unión Temporal ETB NET, compuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP y Skynet de Colombia S. A .S., que deberá decidir si acepta.



Esto cierra cualquier posibilidad a la cesión del contrato, como lo pedía Centros Poblados. Dicha cesión salvaría a sus integrantes de las sanciones que conlleva la caducidad.

Karen Abudinen, ministra de las TIC, ha sido enfática en que irá hasta las últimas consecuencias. Foto: MinTIC

Según Jorge Pino Ricci, apoderado de Centros Poblados, sus clientes son terceros de buena fe, que pagaron 2.800 millones de pesos por las garantías presuntamente falsas. Además, dice que el anticipo se invirtió en equipos para instalar los puntos de conectividad.



Y aclara que si prospera algún tipo de inhabilidad, debería recaer únicamente sobre Intec de la Costa S. A. S.



Se trata de una de las firmas que conforman la Unión Temporal, representada por Hugo Canabal Hoyos, a quien se le había encomendado la consecución de las garantías bancarias.

Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

Nueva garantía falsa

EL TIEMPO estableció que habría otra garantía falsa: la que presentó ante el Mintic Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, antes de que les adjudicaran el jugoso contrato a 11 años. FACEBOOK

El Banco Itaú es enfático en que la garantía que cubre el cumplimiento de las obligaciones, el anticipo (por 70.000 millones de pesos) y el pago de salarios y prestaciones es falsa.



Si bien se habla de tres garantías diferentes, para el Itaú es una sola, que cubre varios posibles siniestros.



Pero EL TIEMPO estableció que habría otra garantía falsa: la que presentó ante el Mintic Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, antes de que les adjudicaran el jugoso contrato a 11 años.



En efecto, el 28 de octubre de 2020, Duque Torres radicó una garantía de seriedad de la oferta, que también aparece supuestamente expedida por el Banco Itaú.

Aunque el Mintic le envió un oficio al Itaú para verificar su autenticidad, desde el 29 de julio denunció la presunta existencia de los documentos falsos e incluyó la garantía de seriedad.



Esa garantía tampoco aparece expedida por el Itaú, que no encontró ningún registro de trámite alguno relacionado con esta garantía, “(...) Ni Centros Poblados ni sus miembros fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación”, le dijo el Itaú a EL TIEMPO.

En manos del Mintic está declarar la caducidad del contrato con Centros Poblados. Estos pedían cederlo a terceros. Foto: Archivo particular Centros Poblados

Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto: Archivo Particular

El comité evaluador del Mintic notó que esa garantía no tenía fecha de vigencia y le pidió a la Unión Temporal que pidiera una carta de aclaración. Esa carta también sería falsa.



Según Pino Ricci, esta otra garantía se obtuvo de la misma manera que las anteriores: acudiendo a Juan José Laverde, gerente suplente de Rave Agencia de Seguros, quien los conectó con Jorge Alfonso Molina García Mayorga.



Laverde ya le pidió a la Fiscalía que investigara a Molina y este últimole señaló a EL TIEMPO por WhatsApp que no es cierto lo que están señalando y que está interesado en dar su versión; pero no la ha suministrado.



Lo que llama la atención es que Centros Poblados ha dicho que acudió a Molina en diciembre, cuando Laverde se lo recomendó para tramitar la garantía de cumplimiento. Pero la aparición de la garantía de seriedad deja en evidencia que se conocían al menos desde octubre. La Fiscalía avanza en la investigación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET