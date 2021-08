Mintic: interventor de contrato del escándalo revela cómo se pagó anticipo

Este martes se reinicia el proceso sancionatorio contra el consorcio PE 2020 C Digitales, encargado de la interventoría del contrato del escándalo entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados (UT).



(En contexto: Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías)



Aduciendo cláusulas de confidencialidad, había guardado silencio. Pero EL TIEMPO habló con Eliécer Mora, su representante, y Ernesto Matallana, su apoderado.

“Cuando reportamos el presunto incumplimiento de la UT, se detectó la no existencia de la garantía bancaria”, dicen voceros de la interventoría. FACEBOOK

TWITTER

Empezaron por advertir que fue gracias a ellos que se descubrió el tema de las garantías: “Cuando reportamos el presunto incumplimiento de la UT, se detectó la no existencia de la garantía bancaria”.



(Le invitamos a leer: Mintic: reversazo de juez revive caducidad de contrato)



Sobre el incumplimento de Centros Poblados, explicaron que desde abril empezaron a manifestar que, por razones de fuerza mayor, no iban a alcanzar a tener listos los equipos de energía que se requerían en algunas zonas del país.



Se escudaron en la pandemia y hasta en el cierre del Canal de Suez. Pero para la interventoría era claro que no se trataba de un hecho fortuito: "Desde que se firmó el contrato sabían las condiciones del mercado. Así que no se configuraba la fuerza mayor o el hecho fortuito".

Facebook Twitter Linkedin

El interventor dice que la UT no cumplió una de las metas previstas. Foto: Archivo particular Centros Poblados

Por eso, el 20 de mayo de 2021, le entregaron al supervisor del contrato un Informe de presunto incumplimiento de la meta No. 6. Este obligaba al contratista a reportar el 30 de abril de 2021 la instalación y puesta en servicio de 773 Centros Digitales, que no estaban listos.



(Le puede interesar: El eslabón clave del escándalo por el millonario contrato en Mintic)



Los voceros de la interventoría también dejaron en claro que su consorcio fue contratado el 29 de diciembre de 2020, cuando la UT ya estaba elegida y tenía contrato firmado: “No intervenimos ni en la licitación ni en la adjudicación del contrato a esa UT”.



Y si bien la garantía apareció el 30 de diciembre, Mora y Matallana son claros en que la interventoría no tuvo nada que ver con su verificación

Facebook Twitter Linkedin

Ernesto Matallana, abogado de la interventoría del polémico contrato suscrito entre Mintic y Centros Poblados. Foto: Archivo particular

¿Y la aprobación para girar el anticipo?

Facebook Twitter Linkedin

Eliécer Mora, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales. Foto: Archivo particular

En lo que sí participaron fue en el desembolso del anticipo. Pero son enfáticos en que la UT cumplió con los requisitos previstos en el contrato para acceder al dinero.



“Tanto nosotros como el supervisor del contrato, Camilo Jiménez, lo aprobamos porque la UT presentó el Plan de Inversión del Anticipo y, tras un ajuste, se le dio el visto bueno”, explicaron.



(Además: Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías)



Y cuando se les preguntó por qué se evaluó ese documento en correos enviados por la UT a la medianoche y la tarde del 30 y 31 de diciembre de 2020, Mora dijo que suele pasar en este tipo de contratos: “El contrato entre Mintic y la UT se adjudicó el 9 de diciembre, se suscribió a los 10 días y el acta de inicio fue el 30 de diciembre”.

Facebook Twitter Linkedin

Centros Poblados dice que los equipos están en bodegas o instalados en más de 840 puntos. Foto: Centros Poblados

"La UT, antes de la declaratoria de caducidad del contrato, le reportó al Mintic y a la Interventoría una inversión en un primer inventario de equipos por valor de 67.982 millones de pesos". FACEBOOK

TWITTER

De hecho, aseguran que, de acuerdo con facturas, videos y fotos entregados por la UT, y con visitas a bodegas y puntos de operación que ellos alcanzaron a realizar, la mayor parte del anticipo está invertida.



(Puede ser de su interés: Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones)



“La UT, antes de la declaratoria de caducidad del contrato, le reportó al Mintic y a la Interventoría una inversión en un primer inventario de equipos por valor de 67.982 millones de pesos", señalaron.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín González dice que le falsearon su firma en el contrato con Centros poblados,en facturas y otrosíes. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Efraín González de Nuovo Security LLC. Foto: Archivo Particular

La mayoría de las compras se hicieron a través de Nuovo Security LLC, la firma en Delaware”, explicaron.



(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigativa de ELTIEMPO)



Por eso, luego de que EL TIEMPO reveló que uno de sus socios dice que le falsearon la firma para extender esas facturas, la Interventoría evalúa cómo va a proceder en el campo legal.



En todo caso, dicen que ya le demostraron al Mintic que han obrado apegados a la ley.



Esta semana se sabrá si son o no sancionados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET