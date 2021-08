‘Hay evidencia de un obrar delictual del contratista del Mintic’: Lombana

El penalista Jaime Lombana, abogado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), no duda en señalar que Centros Poblados –la Unión Temporal (UT) que se quedó con el contrato de conectividad por 1,07 billones de pesos– “obró de manera engañosa y delictual” en el tema de las garantías calificadas como falsas por el Banco Itaú.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, dice que “en ese obrar corrupto le ayudaron desde adentro”.

¿Hay indicios de que gente dentro del Mintic omitió o tomó decisiones para adjudicar ese contrato y dejar pasar las garantías?

He recibido instrucción de la ministra Karen Abudinen de encontrar y aportar elementos probatorios a la Fiscalía y entes de control, evidenciándose graves cuestionamientos funcionales. La investigación muestra un dolo directo del contratista al aportar unas garantías falsas, acompañadas de maniobras fraudulentas que engañaron a unos, pero también contaron con la ayuda interna de otros que favorecieron ese obrar corrupto.



Karen Abudinen, ministra de las TIC, denunció el caso, declaró la caducidad y decretó embargos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué funcionarios?



No puedo dar detalles por el éxito de la investigación. Pero es obvio que el supervisor del contrato, funcionalmente incurrió en acciones y omisiones que pueden ser jurídicamente relevantes. La impunidad no va a ganar esta batalla. Pronto llegarán las decisiones de la justicia.

La ministra dice que la UT no puede hablar de buena fe frente a las garantías. ¿En qué lo sustenta?

Hay pluralidad de elementos probatorios que demuestran un obrar engañoso y delictual del contratista y de otros FACEBOOK

La ministra tiene razón. Es insultante que un contratista argumente buena fe presentando garantías falsas de un millonario contrato. Hay pluralidad de elementos probatorios que demuestran un obrar engañoso y delictual del contratista y de otros.



Leí en EL TIEMPO que el abogado del contratista dijo que solo se puede hablar de falsedad de la garantía cuando un juez lo declare. Entonces, ¿a una persona solo la matan cuando salga el certificado de necropsia? La justicia no se le come ese cuento. Es un descaro que después de haberse demostrado la falsedad de las garantías, digan que van a demandar al Estado. La justicia dará buena cuenta de los criminales de cuello blanco que consumaron esas conductas.

Jorge Pino, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, asegura que solo un juez puede establecer si las garantías son falsas. Foto: Mauricio Moreno

¿Se revisan actuaciones desde 2019, cuando arrancó el proceso? Si es así, ¿de quiénes?

En el 2019 se inició la estructuración del proyecto y el Mintic ya había contratado a una consultoría, tenía un estructurador y ya estaba contratada la firma SES Colombia. Y se había publicado en el Secop II una versión en el primer trimestre de 2020. Todo se ha recaudado y entregado a las autoridades.

Juan Carlos Cáceres, socio fundador de Nuovo Security LLC., también aparece en un contrato firmado con Mintic, en 2019, con la Unión Temporal Conexión Caribe. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO reveló que un socio de Nuovo Security (proveedor de la UT) tiene contrato con Mintic: Conexión Caribe. ¿Qué se ha encontrado?

Desde antes de que llegara esta administración ya tenían nexos contractuales y cercanos. Lo que reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO es cierto, información que ya se le había entregado a la Fiscalía. Se ordenó suspender cualquier pago, y se está revisando el contrato, que confirma varias líneas de la investigación.

La UT anuncia demandas. ¿El Mintic está seguro de que la caducidad fue legal?

Es el mundo al revés, Kaf-ka puro. Un contratista que presentó unas garantías falsas, que ejecutó un plan criminal, con pluralidad de autores, y con el aporte esencial y censurable de servidores públicos, para inducir y mantener en error a otros funcionarios del Mintic, ahora amenaza con demandar al Estado.



La caducidad demuestra que la ministra ha obrado con apego a la ley, con determinación y valentía en contra de un entramado delictivo poderoso. Algunos la critican injustamente, y no recuerdan los ‘goles olímpicos’ que les metieron a ellos cuando fueron importantes servidores públicos. El equipo jurídico del Mintic ha obrado en derecho, respetando el debido proceso y no se va ceder ante las amenazas de un contratista que ha obrado en plena ilegalidad. Las maniobras de sus abogados no nos asustan, estamos del lado del derecho protegiendo al Estado, un juez objetivo y honesto nunca les dará la razón.



Los que ahora amenazan con demandar propusieron una liquidación amistosa del contrato sin consecuencias para los integrantes de la UT o incluso la cesión a otros contratistas; todo con el afán de evitar la caducidad, porque es la sanción más drástica y afecta sus demás contratos con el Estado. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

En la sede de Mintic, el Edificio Murillo Toro, permanecen varios funcionarios y contratistas a quienes se les pidió dar un paso al costado. Foto: Mintic

¿Qué va a pasar con la tutela que la UT interpuso para frenar la caducidad?

¿Qué puede uno esperar de alguien que fabrica una garantía falsa para un contrato multimillonario? Esa UT tiene detrás al ‘cartel de contratación de Bogotá’, lo que genera alerta y prevención, por los intentos desvalorados de frenar la caducidad. Pero la justicia está conformada en su gran mayoría por funcionarios honestos que fallarán en derecho.

La interventoría dice que el anticipo se usó para comprar equipos. ¿El Mintic los recibirá?

El ministerio solo aceptará el dinero del anticipo, más los $ 39.000 millones de la cláusula penal pecuniaria. El ministerio también ordenó el embargo de bienes de propiedad de los socios de la Unión Temporal, entre ellos dos lotes, 21 cuentas bancarias con significativos saldos y 71 vehículos. Es de resaltar que también se embargaron las cuentas que tienen esos contratistas con otras entidades oficiales como el IDU, Invías, y con entes territoriales. Lo que lleva a concluir que gran parte de los recursos ya están respaldados, pero también la Contraloría General ha obrado eficazmente embargando una suma superior al monto de lo desembolsado por el Mintic.

Centros Poblados dice que los equipos están en bodegas o instalados en más de 840 puntos. Foto: Centros Poblados

¿Hubo o no corrupción en este caso?

El Mintic descubrió el engaño, caducó el contrato y tomó medidas con el fin de recuperar los dineros públicos y se denunció ante las autoridades penal, fiscal y disciplinaria. FACEBOOK

Corrupción privada sofisticada y sucia corrupción pública, para engañar a otros funcionarios del Mintic presentando garantías que no habían sido expedidas por el Itaú, y obtener ese contrato. El Mintic descubrió el engaño, caducó el contrato y tomó medidas con el fin de recuperar los dineros públicos y se denunció ante las autoridades penal, fiscal y disciplinaria.



También impulsó actuaciones administrativas sobre los demás involucrados que participaron en cada una de las fases del proceso, como por ejemplo la interventoría, SES Colombia y la Fiducia del BBVA .

¿Les cabría alguna responsabilidad al BBVA y al Itaú?

Al Mintic le asisten interrogantes respecto del obrar fiduciario de BBVA Asset Management. Se hicieron pagos sin cumplir trámites normativos. ¿Cómo es posible que paguen con una certificación bancaria del 2017? Tampoco se cumplió el requisito de pagar verificando tres cotizaciones en materia de proveedores, entre otros.

En cuanto al Banco Itaú, ellos afirmaron contundentemente que jamás expidieron esas garantías.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET