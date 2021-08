Las piezas ocultas del escándalo en millonario contrato de Mintic

Las autoridades están comenzando a indagar qué hay detrás de las presuntas garantías falsas que se presentaron para respaldar un contrato por 1,07 billones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



La Contraloría ya escuchó a los interventores y avanza en un par de hallazgos, mientras que la Procuraduría recauda material probatorio, al igual que la Fiscalía.



Pero, de manera anticipada, EL TIEMPO ha accedido a correos, documentos y testimonios que dejan entrever que detrás del caso hay una red que podría impactar a otras entidades y a otros contratos públicos.



Este diario ya reveló que, con los mismos intermediarios y tipo de documentos, una firma se presentó ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), dentro de una convocatoria pública cercana a los 18 millones de dólares.



Tanto en la consecución de las garantías del contrato en Mintic, que ganó la Unión Temporal Centros Poblados (para llevar internet gratis a colegios rurales), como en la de la oferta de Saeb Atlantic (ante la Upme) aparece Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.



Este es el correo que, según el Banco Itaú, es falso. Foto: EL TIEMPO

Molina y sus enlaces

Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto: Archivo Particular

A él lo señalan como el avalista que dijo tramitar las garantías en el Banco Itaú.



“Ante la imposibilidad de conseguir la póliza por la alta cuantía (del contrato en Mintic), me solicitaron acudir al señor Molina, el 27 de octubre de 2020, para que nos ayudara a buscar una opción a través de una garantía bancaria avalada por su empresa y poder presentar el proceso, a lo cual Jorge accedió”, dice Juan José Laverde en denuncia ante la Fiscalía.



Laverde –subgerente suplente de Rave Agencia de Seguros Ltda– le admitió a EL TIEMPO que él conectó a Molina, Centros Poblados y Saeb Atlantic.



Correos y reuniones

“Molina me solicitó (y aún no comprendo con qué propósito) que le entregara $ 50’000.000, para organizar una reunión con las directivas del Itaú, para solicitar la aclaración del malentendido". FACEBOOK

Pero Laverde es enfático en que Rave no tuvo nada que ver en la consecución de las garantías y que se trata de una reputada firma.



EL TIEMPO tuvo acceso a la denuncia que instauró y halló dos datos claves.



Laverde asegura que cuando le reclamó a Molina –a quien califica como uno de sus mejores clientes– por la posible falsedad de garantías, este le pidió una suma de dinero.



“Molina me solicitó (y aún no comprendo con qué propósito) que le entregara recursos por 50’000.000 de pesos, con el objeto de organizar una reunión con las directivas del Itaú, para solicitar la aclaración del malentendido; equívoco que, según su parecer, fue provocado por una funcionaria que no estaba al tanto de la negociación (...) No accedí a entregarle la suma de dinero”, dice Laverde en la denuncia.



Karen Abudinen, ministra de las TIC, dice que irá hasta las últimas consecuencias. Foto: MinTIC

Y entrega otro dato clave. Asegura que, tras el escándalo en Mintic, ejecutivos de Saeb Atlantic le escribieron a un empleado del Itaú para verificar si la garantía de ellos era auténtica.



Y si bien la respuesta es confusa, la clave está en el correo. EL TIEMPO estableció que el banco denunció y certificó que no es el dominio electrónico institucional. Además, que el supuesto empleado que lo envió, Germán Sandoval, nunca ha trabajado en la entidad.



“Aún no sabemos cuál es la dimensión de este escándalo y si impacta a más entidades. Pero se trata de una red”, dijo un investigador.



Centros Poblados insiste en que pagó 2.500 millones de pesos por las garantías y en que es tercero de buena fe. Al respecto, la revisora fiscal de Rave certificó que esa firma no ha recibido dinero por gestiones diferentes a las pólizas que emite.



Y Christian Jaramillo, cabeza de la Upme, le aseguró a EL TIEMPO que ya se denunció que Saeb Atlantic se retiró de la convocatoria, aduciendo dudas sobre las garantías que presentó.



Centros poblados asegura que ya invirtió todo el anticipo, por 70.000 millones de pesos y que es un tercero de buena fe. Foto: Archivo particular Centros Poblados

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

Molina no ha respondido las llamadas. Y aunque Centros Poblados se opone, el Mintic avanza en la caducidad del contrato.



“Mi mensaje es claro: no vamos a descansar hasta encontrar a los culpables de ese acto fraudulento, y tenemos que llevar a esas personas a la cárcel, porque este es el tipo de cosas que no pueden suceder en nuestro país”, le dijo a EL TIEMPO el presidente Iván Duque.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET