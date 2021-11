Exviceministro de las TIC niega haber recibido plata de Emilio Tapia

"Nunca he recibido un solo peso de una actividad ilegal. No conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados, nunca he visto a Emilio Tapia ni al señor Laverde".



Así acaba de reaccionar Iván Mantilla, el exministro de las TIC, a la información en manos de la Fiscalía según la cual él habría recibido un dinero por parte del hoy capturado Emilio Tapia para ayudar en el turbio contrato de conectividad por 1,07 billones de pesos.

Los señalamientos fueron hechos por Juan José Laverde, uno de los capturados por este caso, quien acaba de obtener un principio de oportunidad por colaboración.



Pero, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Mantilla habló por primera vez del caso y aseguró que es mentira lo que Laverde le señaló al ente investigador: "Va a tener que probar lo que está diciendo. Es completamente falso".

Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto: Archivo Particular

"Lo que sí me confirmó (Tapia) es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla": Laverde. FACEBOOK

Laverde, preso en los calabozos del edificio del antiguo Das, aseguró: "Lo que sí me confirmó (Tapia) es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla".



Y agregó que se habría ejecutado una "altísima gestión a través de funcionarios públicos de alto perfil", para evitar la caducidad del contrato.



De hecho, en los apartes de su indagatoria -publicada por Caracol Radio- mencionó otros nombres que están siendo verificados por los investigadores.

Karen Abudinen estuvo 15 meses en el Ministerio de las TIC. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El rol de Mantilla

El nombre de Mantilla ya había salido a relucir dentro del escándalo.



El senador liberal Mauricio Gómez Amín le admitió a este diario que fue consultado cuando la ministra Abudinen confirmó en el cargo al viceministro Iván Mantilla, cuya conducta indagan las autoridades.



Mantilla, quien se declara apolítico, le dijo a este diario que conoció a Gómez en el Congreso cuando se tramitó la llamada Ley TIC y que llegó al Ministerio por su trabajo técnico y hoja de vida, que incluye su paso por Planeación en tiempos de Simón Gaviria.



Mantilla estuvo en la primera etapa de la millonaria licitación y, según él mismo ha explicado, no tuvo relación alguna con el tema de la caducidad del contrato.



No obstante, a través de dos consultorías externas, participó en la estructuración inicial del mismo.

ICM ingenieros parece en cuatro contratos con el Invías. Todos serán cedidos. Foto: Invías

¿Qué más dijo Laverde?

Juan José Laverde permanece en los calabozos del viejo edificio del DAS. Foto: El Tiempo

En uno de los interrogatorios que ha cumplido, Laverde también habló de una reunión clave con Tapia y prometió entregar evidencia.



"Estaba convencido (Tapia) de que esta (la caducidad) se iba a evitar o bien por estas gestiones o bien por la autoincriminación de la responsabilidad en la garantía a cargo de Intec de la Costa. Esto lo sé, porque como explicaré más adelante participé de alguna manera en la conformación de las sociedades temporales para la adjudicación de dos contratos importantes con el Invías, y estaba muy preocupado por la posible afectación de estos contratos con la caducidad a cargo de ICM", explicó Laverde.



Y añadió: "Sobre ICM quiero aclarar que tengo conocimiento que Emilio Tapia le sacó aproximadamente 3.000 millones provenientes del contrato con el Invías de la vía al Chocó y que él era la única persona que autorizaba giros presuntamente de compromisos personales, y por mi vínculo con ese contrato lo estaba dejando completamente líquido para cumplir esos compromisos".



Laverde prometió entregar chats con Tapia que probarían su testimonio.

Y entregó detalles de la reunión que calificó de clave.



"Quiero también indicarle a la Fiscalía que semanas posteriores al escándalo me invita el señor Emilio Tapia a reunirme con un abogado suyo de confianza, ya que había detectado que no me sentía cómodo con el señor Mauricio Otero y que tenía una alta desconfianza en su actuar. Esta reunión se lleva a cabo en un Hotel Blue Suites al frente de su oficina, día exacto que se puede validar en el Whatsapp con el señor Emilio, a esta reunión asiste el señor Ricardo González, que se presenta como un exvicefiscal, y que sería el abogado defensor en el tema penal del señor Emilio Tapia, en la reunión me informa que ya está enterado de los abogados elegidos por mí, a lo que manifestó que yo iba a estar muy bien representado con ellos, Emilio me dijo que contara con Ricardo si lo necesitaba, y también me dijo Emilio que la salida más fácil era la autoincriminación", explicó.



Ricardo González, exvicefical. Foto: Archivo Particular

Hace un mes, EL TIEMPO se comunicó con el exvicefiscal González, quien iba a asumir la defensa de Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados.



Cuando se le preguntó si existía algún tipo de inhabilidad por haber sido uno de los fiscales del 'carrusel de la contratación' en la que estuvo implicado Emilio Tapia, dijo que en su momento lo evaluaría.

UNIDAD INVESTIGATIVA

