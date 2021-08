Los chats que probarían filtración en Mintic del contrato del escándalo

El pasado viernes, en horas de la mañana, todos los funcionarios de la dirección de infraestructura del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) fueron citados a una reunión.



Nadie sabía de qué se trataba hasta que apareció la ministra Karen Abudinen para hacer un duro reclamo. Según dijo, desde esa dirección se filtró información clave sobre el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por presentar garantías presuntamente falsas dentro del contrato por 1,07 billones de pesos, para la conectividad de colegios rurales.



Ministra de las TIC, Karen Abudinen. Foto: MinTIC

Abudinen no dio mayores detalles, pero señaló que no era justo que se estuvieran ventilando la defensa y la estrategia de esa cartera, que busca caducar el contrato, mientras la Fiscalía avanza en la investigación.



En un par de audios revelados por La W Radio se alcanza a escuchar la voz de la ministra asegurando que le llegaron correos en los que le hablaban de las filtraciones.



“Me siento frustrada porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada de que jamás me imaginé que me podrían llegar cosas, y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información, por eso los mandé a citar personalmente, por eso mandé que vinieran al Ministerio, porque no es justo”, dice la ministra, quien será citada al Congreso de la República para que explique el caso.

Los chats

Este es el chat al que la ministra Abudinen se refirió cuando habló de filtraciones. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que investigadores de organismos de control tienen la misma información y verifican varios chats que salieron del teléfono de uno de los involucrados en la trama, después de que estalló el escándalo.



“Mi fuente de adentro me dice que eso va para caducidad”, se lee en uno de los mensajes, que salió la primera semana de julio, a las 10:12 de la mañana.



En otro más se agrega: “Dicen desde todas las partes que lo mejor es una cesión. Te voy a compartir algo. No sé si lo tienes. Pero es confidencial”.



Este último mensaje es el mismo al que hizo referencia la ministra Abudinen en la reunión con sus funcionarios.



Dos de los documentos remitidos en el chat serían los de Mintic. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció de qué documentos se trata. El primero es un concepto dirigido a la Unión Temporal Centros Poblados, del exconsejero de Estado Enrique Gil Botero.



Pero luego se anexan dos documentos que son los que prendieron las alarmas. El primero de ellos se llama ‘Comentarios y Consideraciones, caducidad y acreditación experiencia nuevas sociedades’. Y el otro es un documento ejecutivo en donde se entregan antecedentes y se habla de la situación del contrato.



Las autoridades ya saben de quién es el celular desde el que salieron los mensajes. Y ahora busca establecer quién fue el receptor y quién remitió los documentos que serían del Mintic y que tendrían carácter reservado.



“¿Quién puede mandar estos documentos de aquí? ¿Quién los puede sacar si no es el mismo equipo? ¿Quién puede sacar estos documentos de aquí? Díganme”, les dijo la ministra Abudinen a sus funcionarios.



Y agregó: “Aquí les voy a decir una cosa, quiero que sepan, se tiene que saber la verdad. Porque la verdad, si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”.

¿Qué dice el contratista?

Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO le preguntó al abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal, sobre el tema y de entrada negó que él tuviera contactos en el Ministerio y que hubiera obtenido los conceptos internos que se han expedido sobre la caducidad del contrato.



“Yo supuse que los asesores externos de Mintic tuvieron que elaborar algún concepto y, mediante derecho de petición, dije que si existían, me expidieran una copia. Pero me respondieron que tenían carácter reservado y que no podría acceder a ellos, lo cual no es cierto”, le aseguró Pino a este diario.



De hecho, dijo que, dentro del medio, conoce a los dos asesores de Mintic –Luis Guillermo Ávila y Felipe de Viveros–, pero que ni siquiera los ha contactado.



Y confirmó que, en efecto, la Unión Temporal Centros Poblados le pidió el concepto al experto Gil Botero y lo anexó a la defensa.

Centros Poblados asegura que invirtió en equipos los $70.000 millones del anticipo. Foto: Archivo particular Centros Poblados

Millonaria demanda contra la Nación

La ministra Karen Adudinen ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias con el caso. Foto: Archivo Particular

Incluso, Pino anticipó que saben que el próximo viernes, cuando continúe la audiencia en contra de la Unión Temporal, el Mintic anunciará la caducidad.

“Nos vamos a ir a un pleito multimillonario contra la Nación”, le dijo el abogado a EL TIEMPO.



Y aseguró que los miembros de la Unión Temporal tienen contratos en Colombia y en el exterior –Panamá y hasta en Emiratos Árabes– por al menos 10 billones de pesos, que se están viendo afectados por este escándalo, en donde ellos son terceros de buena fe.



Pino insiste en que acudieron a intermediarios reconocidos para adquirir la garantía bancaria y en que pagaron por ella 2.800 millones de pesos.



Pero aún no han exhibido esos soportes.



En todo caso, agregó que contemplan incluso acudir a una acción de tutela por la negativa de Mintic de que se suspendieran los términos del proceso de caducidad hasta el 4 de septiembre.



Ese día termina una incapacidad médica que le expidieron al abogado Pino tras una cirugía.



¿Y la Fiscalía?

En el campo penal, EL TIEMPO estableció que el caso lo adelanta la Fiscalía 70 de la Dirección especializada contra la Corrupción.



Además de documentos y chats, se evalúan audios relacionados con el tema.

Los investigadores ya han estado en cuatro ocasiones en las instalaciones del Mintic y es posible que se conozcan las primeras decisiones en un par de días.



La Contraloría también avanza en la investigación y en el rastreo y uso de los 70.000 millones de pesos del anticipo.



Por su parte, la Procuraduría pedirá escuchar en declaración a varios de los funcionarios vinculados a la adjudicación del millonario contrato.



Y congresistas de la oposición recogen firmas para radicar una solicitud de moción de censura contra la Mintic. Ella insiste en que está tranquila y en que irá hasta las últimas consecuencias.



UNIDAD INVESTIGATIVA

