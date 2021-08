Primicia, caso Mintic: explosiva denuncia de socio de compañía en Delaware

El empresario barranquillero Efraín González Hamburger asegura tener en su poder evidencia que le daría un vuelco al escándalo generado por el contrato de conectividad en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



Tal como lo reveló EL TIEMPO, González es socio fundador de Nuovo Security LLC., firma en Delaware (Estados Unidos) que recibió parte del anticipo que Mintic le giró al ganador del contrato: la Unión temporal Centros Poblados (UT).



'Falsearon mi firma'

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

Para trasladar a Delaware 58.301 millones de pesos de los 70.000 millones del anticipo, Centros Poblados dice haber firmado contrato con Nuovo Security, quien se encargó de comprar parte de los equipos.



Así se lo dijo este miércoles a la Fiscalía, bajo juramento, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT, en interrogatorio. De hecho, dijo estar listo a entregar copia del contrato y facturas.



Sin embargo, en entrevista exclusiva con este diario, González asegura que su nombre y firma fueron usados para suscribir ese contrato y mover los fondos públicos hacia Estados Unidos.

Este es el contrato suscrito entre Nuovo Security LLC. y Centros Poblados. Foto: EL TIEMPO

¿Las trampas?

Y así lo acaba de confirmar en una denuncia que, asegura, sus abogados en Colombia instaurarán este jueves a primera hora.



Según González –a quien este diario localizó en Estados Unidos–, el contrato tiene fecha de primero de febrero de 2021, por 142.000 millones de pesos.



“El contratista (Nuovo) se obliga con el contratante (Centros Poblados) a realizar el suministro de equipos de telecomunicaciones, infraestructura tecnológica y soluciones de energía”, se lee en el documento, en manos de EL TIEMPO.



Pero, dice, se enteró de que su nombre aparecía suscribiendo el contrato a mediados de julio pasado.



“El 14 de julio recibí una llamada de una persona que dijo trabajar en Centros Poblados. Me preguntó si sabía en qué me tenían metido en Colombia (...) a lo que respondí que no”, señala González en la denuncia y así se lo reiteró a EL TIEMPO.

Esta es la firma que, según Efraín González, le falsearon. Foto: EL TIEMPO

Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC. Foto: Archivo Particular

Cáceres y Gómez

Según dice, tras revisar documentos que le enviaron, descubrió que su firma electrónica fue sobrepuesta no solo en el contrato sino en varios otrosíes, facturas y cotizaciones remitidos a Centros Poblados



“También me dicen que hay una garantía firmada supuestamente por mí, por 40 millones de dólares”, le dijo González a este diario; y lo señala en la denuncia que –asegura– también interpondrá en Estados Unidos.



Este punto llama la atención porque Mintic declaró la caducidad del contrato con la UT por presentar garantías falsas, según certificó el Banco Itaú.



Cuando se le preguntó a González quién se encargó del negocio con Centros Poblados, no dudó en señalar a Robert Gómez, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), una de las firmas que hacen parte de la UT.



Dice que pedirá que investiguen a Gómez, al igual que al otro socio fundador de Nuovo Security LLC.: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.

Esta es la denuncia que Efraín González dice que instaurará contra su socio, Juan Carlos Cáceres, y contra Robert Gómez. Foto: EL TIEMPO

Propiedades en EE. UU.

Robert Gómez dijo que luego rendirá explicaciones. Foto: EL TIEMPO

Este último es un poderoso empresario bumangués cuyo nombre salió a relucir en los polémicos y millonarios contratos del bilingüismo en La Guajira y en Norte de Santander. Cáceres aparece ejecutando contratos por más de 100.000 millones de pesos en los últimos años. Y según González, en Estados Unidos tiene lujosas propiedades.



“Mucho tiempo después de sucedidos los hechos que describo, llegué a la conclusión de que Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez querían involucrarme en el caso”, dice González.



Y agrega: “No solo aparezco con una firma falseada. Sino de parapeto, como si hubiera estado enterado de todo y, además, me hubiese beneficiado en alguna manera de ello. Pero no he recibido un peso de los movimientos de Nuovo Security LLC.”.

¿Qué dice la Unión Temporal?

“En estos momentos estamos en diligencias judiciales. Luego de esto daré las declaraciones o precisiones que sean necesarias”: Robert Gómez. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO le marcó a su celular a Cáceres, para conocer su opinión sobre las declaraciones de su socio. Pero, al cierre de esta edición, no había respondido. Robert Gómez, por su parte, dijo: “En estos momentos estamos en diligencias judiciales. Luego de esto daré las declaraciones o precisiones que sean necesarias”.



Después de que salió de la diligencia en la Fiscalía y en la Procuraduría, EL TIEMPO le preguntó a Luis Fernando Duque, representante de la UT, por los señalamientos de González.



“Me estoy enterando del tema por EL TIEMPO. Desconozco si existe algún tipo de denuncia. Pero habrá que preguntarle a Robert Gómez quien se encargó de todas las gestiones con Nuovo Security LLC.”, explicó.Y agregó que indagarán sobre el tema con sus abogados.

¿Sobrecostos y lavado de activos?

Además de establecer cómo salió la plata del anticipo, las autoridades abrieron un nuevo filón dentro de la investigación: posibles sobrecostos en la compra de los equipos que adquirió Centros Poblados y hasta un eventual lavado de activos.



Personas cercanas a la UT dicen que adquirieron los equipos por debajo de los precios del mercado, porque Nuovo Security LLC. los negoció con el fabricante.



EL TIEMPO estableció que los manifiestos de importación señalan que la mayoría entró a través de ICM Ingenieros S. A. S. Se trata de una firma ligada al condenado exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, que hace parte de Centros Poblados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

