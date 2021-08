La historia oculta detrás de la tutela contra el Mintic

En menos de 24 horas, Alberto Ospino Soto, juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico), tomó dos decisiones en torno al contrato del escándalo entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



El martes pasado, hacia las 9 p. m., la sustanciadora empezó a notificarles a las partes que Ospino acababa de admitir la tutela de la UT contra Mintic, por presunta violación del debido proceso y de la defensa. Y soltó otra carga de profundidad: decretó, como medida provisional, la suspensión inmediata de los efectos de la caducidad del contrato.



Las 52 páginas

Esta es la notificación al Mintic de la decisión del juez de Puerto Colombia. Foto: EL TIEMPO

Esa fue una de las solicitudes que Centros Poblados hizo en la tutela, de 52 páginas, que elaboró en tiempo récord un exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional al que contrataron.



Semanas atrás ya habían echado mano de un concepto del exconsejero de Estado Enrique Gil Botero, para alegar que no procedía la caducidad dentro del contrato, por 1,07 billones de pesos para conectividad.





Con la decisión de Ospino, quien está en calidad de encargado del juzgado, ya estaban dando por hecho de que los embargos a cuentas de las firmas que conforman la UT quedaban suspendidos. Además, que podían seguir dando la pelea en el despacho de Ospino, vecino a una compraventa.

El reversazo

Alberto Ospino Soto, juez del caso Mintic. Foto: Archivo Particular

Pero el miércoles, antes de mediodía, Ospino emitió una segunda decisión argumentando que estaba aplicando el control de legalidad para sanear posibles vicios.



Tras rechazar la acción de tutela, la remitió, por competencia y para reparto, al juez civil del circuito de Barranquilla.



En efecto, Ospino citó en su decisión el decreto 333 de 2021.

Este señala que las acciones de tutela contra autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o de igual categoría.





Pero mientras la ministra Karen Abudinen celebraba que las medidas tomadas –caducidad y embargos– seguían en pie, Centros Poblados le daba otra lectura a la decisión de Ospino.

‘Tutela sigue en firme’

Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

Según Jorge Pino, apoderado de la UT, la medida cautelar del juez Ospino estaba en firme, porque en la segunda decisión no precisó si la dejaba sin efecto.



Además, aseguró que si bien el Consejo de Estado respaldó los efectos del decreto 333, citado por Ospino, la Corte Constitucional no lo viene aplicando.



Así lo repetirá en una rueda de prensa citada para este jueves en la que, además, Centros Poblados anunciará que insistirá en que la tutela es la vía para evitar un perjuicio irremediable para la UT, por la violación al debido proceso y a la defensa.





Y añadió que no se han perdido los 70.000 millones del anticipo: “Están invertidos en equipos”.



En cuanto a las garantías calificadas como falsas por el Banco Itaú y presentadas por la UT, Pino insiste en que es un juez quien deberá definir su autenticidad.

