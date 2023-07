Tras la polémica que se desató luego de conocerse el jugoso contrato que el Fondo Colombia en Paz, le otorgó al ciudadano neerlandés, Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la funcionaria salió a aclarar el proceso contractual de su pareja.



Van Grootheest, un reconocido documentalista, recibirá 128.770.332 pesos, los cuales serán desembolsados en pagos de 10.730.861 pesos a lo largo de 12 meses, por liderar la estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.

A la polémica por el contrato también se le sumó que el esposo de la ministra figuraba en la declaración de conflictos de interés que la funcionaria reportó el pasado 8 de agosto de 2022.



Sin embargo, el 22 de junio, 15 días antes de la firma del contrato de Van Groothees, en una nueva declaración de conflictos interés de la ministra, que fue subido a la página de la Función Pública, dejó por fuera el nombre de su cónyuge.

'No hay ninguna irregularidad'

Tras los señalamientos, la ministra Vélez, a través de su cuenta de Twitter, señaló que "no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses" en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta su esposo.



Y añadió: "Sobre el documento 'declaración de bienes y conflictos de interés' publicado por la Función Pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido".



En efecto, la corrección fue subida a la plataforma este martes 11 de julio a las 12:59 del mediodía.



La funcionaria también indicó: "Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar".

Revisión informática

Respecto al hecho de que se haya omitido el nombre del esposo de la ministra 15 días antes de la firma del contrato, el penalista Francisco Bernate le dijo a EL TIEMPO que el único evento en el que eso sería delito es que existiera una versión inicial del documento, que luego fue eliminada.



"Lo que hay que mirar es si hubo una alteración", manifestó Bernate respecto al documento de la Función Pública. "Si al principio estaba y después no, es porque alguien lo suprimió y eso, en temas informáticos, es validar qué pasó con ese dato", dijo.



Pero también asegura que "el hecho de no declarar un conflicto de intereses en sí mismo no es un delito, pero sí puede tener una relevancia disciplinaria".



El abogado señaló que lo que se debería hacer es validar qué pasó, si ese documento original fue bajado, borrado o eliminado. "Eso es pura informática y debe determinarse si se cometió o no alguna irregularidad".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

