Ejecutar la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia será el rol que el ciudadano neerlandés, Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, desempeñará en el país durante los próximos 12 meses.



(Le invitamos a leer: Exclusivo: los bienes que Zuluaga donó a su esposa el día en que se anunció imputación)



Precisamente, el vínculo del extranjero con la actual funcionaria del Gobierno ha sido el factor que ha desatado una polémica alrededor del millonario contrato.

Facebook Twitter Linkedin

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Foto: Naturgas

El nombre de Van Grootheest figuraba en la declaración de conflictos de interés de la funcionaria del pasado 8 de agosto de 2022 y en la parte donde se le consulta: "Los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño", la ministra marcó con una equis la casilla que indicaba una respuesta negativa.



(Le podría interesar: El tío, la mansión y las tarjetas de crédito que enredan a Nicolás Petro)



Sin embargo, el pasado 22 de junio, la ministra, en una nueva declararon de posibles conflictos de interés, dejó por fuera el nombre de su cónyuge.



El nuevo documento de la Función Pública fue subido a la plataforma 15 días antes de que Van Grootheest firmara un millonario contrato con el Fondo Colombia en Paz, una entidad encargada de agilizar la intervención del Estado en los territorios para implementar el Acuerdo de Paz.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Vélez no llenó la sección de cónyuge en el formulario actualizado. Foto: Captura de documento.

EL TIEMPO consultó a la oficina de prensa de la ministra Irene Vélez, pero manifestaron que, de momento, no se iba a pronunciar con respecto al tema, incluso manifestaron que la negativa partía en que "no había nada ilegal e irregular" con relación al contrato de Van Grootheest.



(Le sugerimos leer: Las 4 mentiras que Óscar Iván Zuluaga le dijo al Consejo Nacional Electoral)



Sin embargo, llama la atención que no haya incluido a su esposo en su reciente declaración de conflictos de interés.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el contrato. Foto: Daniel Briceño

El contrato

El contrato con Van Grootheest, que se dio a través de contratación directa, tiene por objeto "prestar sus servicios profesionales para gestionar e implementar la estrategia de comunicación y visibilidad integral, con el fin de difundir de manera oportuna la información de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito a través, del uso estratégico de canales de comunicación internos y externos".



El plazo de ejecución estimado para este contrato será de 12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio que se dio el pasado 7 de julio.



(También: Sobreviviente de masacre del clan Vega entraría a programa de protección a testigos)



Van Grootheest, un reconocido documentalista, recibirá por este contrato 128.770.332 pesos, los cuales serán desembolsados en pagos de 10.730.861 pesos mensuales.



De acuerdo con su hoja de vida, el esposo de la ministra señala que fue profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Sjoerd Van Grootheest. Foto: Universidad Autónoma de Occidente / EL TIEMPO

También, ha dirigido varios documentales en el país, entre ellos, 'Bajo fuego', un trabajo que la ministra también dirigió y que narra la vida de campesinos que buscan sustituir cultivos ilícitos.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En sus redes sociales, Van Grootheest, asegura que está radicado permanentemente en Colombia.



Además, le figura un comparendo de tránsito del 24 de octubre de 2014 por un valor de $ 307.995 por estacionar en sitios prohibidos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook