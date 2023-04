El empresario tolimense Pedro Contecha Carrillo está en medio de una polémica por los viajes que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes ha hecho en la avioneta HK-4784G, de propiedad de su empresa Ingeniería de Vías S.A.S.



Hace seis días, el portal La Silla Vacía publicó que se trata de la empresa a la que el Invías le asignó el contrato de la emergencia en el Cauca y a la que le aparecen varios millonarios contratos con otras entidades oficiales.

Reyes ha salido a señalar que se ha desplazado en ese aparato porque su cartera no cuenta con un avión propio y debe visitar obras en ejecución sin poder esperar vuelos comerciales, ahorrando tiempo y recursos.



Además, descarta que existe algún tipo de conflicto de intereses por el hecho de que Contecha sea contratista del Invías, ente que depende del Ministerio a su cargo.



La polémica ya llevó al Invías a solicitar acompañamiento de los organismos de control para que se vigile el contrato por 60.377 millones de pesos.

#AEstaHora llegamos a la ciudad de #Popayán, junto al Gobernador del Cauca y el director del @InviasOficial, recorreremos las vías alternas que servirán para revivir la conectividad con el departamento de #Nariño, tras el derrumbe que se presentó el mes pasado en Rosas, Cauca. pic.twitter.com/QPWUOfCuN4 — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) February 10, 2023

"El Instituto Nacional de Vías, solicita a ustedes el acompañamiento técnico en la ejecución del Contrato No. 598 de 2023, suscrito con la sociedad Ingeniería de Vías S.A.S. (...) lo anterior, teniendo en cuenta su compromiso en el asesoramiento a las entidades públicas colombianas como autoridad en la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades (...) con el fin de corroborar el compromiso del Instituto en el mejoramiento y correcto manejo técnico en la infraestructura del país y en especial de este corredor vial", le escribió Jorge Latorre, cabeza del Invías, a la Procuradora y al Contralor.



Sin embargo, a través de su vocero de prensa, Latorre se abstuvo de responderle a EL TIEMPO si el contratista Contecha estuvo en el homenaje que le rindieron en un exclusivo hotel de Villavicencio (Meta), cuando fue nombrado en el cargo.



No obstante, Contecha accedió a responderle a este diario esa y otras preguntas.

Temístocles Ortega y Óscar Campo, exgobernadores del Cauca que se han movilizado en la avioneta. Foto: Tomada de Facebook

Los otros pasajeros

Contecha empezó por señalar que no recodaba si, tal como lo estableció EL TIEMPO, el exgobernador de Cauca, excongresista y hoy embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega también había volado en el mismo aparato.



"Temístocles Ortega, yo no recuerdo, le cuento. Es que yo no lo manejo, eso me lo tiene un piloto y él me lo administra. Yo muy poco ando en ese avión porque lo utilizo es para que mis ingenieros vayan a las obras", explicó.



Sin embargo, el diplomático admitió haber viajado en el avión del contratista, pero aseguró no recordar la fecha: “La verdad es que no recuerdo datos del viaje, ni la fecha en la que se dieron los contratos con Contecha (en su administración), si fue conmigo o sin mí. No sé exactamente. Pero sí estuve en un vuelo”.



Frente a la posibilidad de estar inhabilitado para usar un bien de un contratista, aseguró que al no recordar la fecha no sabría si estaba impedido.



“No tengo datos de eso ahora mismo. No sé si me llevó cuando fui gobernador o senador", dijo el diplomático.



Contecha dijo que tampoco recordaba haber transportado al otro exgobernador y hoy congresista Óscar Campo: "Yo no recuerdo, sinceramente. Estoy prácticamente retirado. Duré casi un mes en cuidados intensivos por el covid, yo casi ni manejo ya la empresa, la manejan mis hermanos".

En diálogo con este diario, el hoy representante a la Cámara Óscar Campo aseguró que tan solo en una ocasión lo llevaron de Bogotá a Popayán, porque coincidieron en el itinerario.



Pero advirtió que ahí no hay ningún tipo de inhabilidad y que es un caso diferente al del ministro Reyes. En todo caso, en ambas administraciones la empresa de Contecha obtuvo contratos.



Entre septiembre de 2017 y julio de 2019 (durante la administración Campo), la Gobernación de Cauca y la empresa Ingeniería de Vías S.A.S. suscribieron tres contratos por valor de 38.800 millones para la pavimentación de varias vías en el departamento.



Mientras que, en octubre de 2015, bajo el mandato de Temístocles Ortega, la Gobernación de Cauca celebró un contrato con la empresa de Contecha por valor de 32 mil millones de pesos, para el mejoramiento y pavimentación de la vía entre Silvia y Jambalo.

La gasolina y 'el capi'

En cualquier caso, el empresario Contecha es claro en que siempre ha actuado de buena fe, sin esperar contraprestación y en que los contratos que ha ganado la empresa de su familia es por licitación: "Con cálculos matemáticos y requisitos. Incluso, acabo de perder una por 260 millones de pesos".



En el caso específico de los vuelos del ministro Reyes, dijo que en Rosas (Cauca) hubo una emergencia: "Muchas veces él no tenía cómo irse y yo le decía 'yo voy para Popayán a ver la obra'. Y algunas veces se montó, pero eso se hizo sin ninguna mala fe ni ninguna contraprestación, nada. Yo lo hice porque él iba a ir, a mí me consta que él se la pasaba en esa obra porque hubo un problema muy grande y eso se hizo sin ninguna mala fe".



Cuando se le preguntó cuánto le pagó Reyes por concepto de gasolina (tal como lo dijo el Ministro en el Reporte Coronell de la W Radio), el empresario dijo que eso lo había arreglado con el capitán que le administra la aeronave: "Roberto Cárdenas".



"Él a veces me decía: 'Pedro, ¿hay que echar gasolina'? A veces, como yo no iba y eso me lo administra un piloto, él es el que va con los ingenieros y me parece que le daba algo para la gasolina. Pero eso fue una cosa ínfima", le explicó Contecha a EL TIEMPO.

¿Y cuánto es ínfimo para usted?, se le preguntó: "Ese avión gasta 80 galones hora. Yo no sé, tengo que preguntarle el dato al 'capi' que lo administra, pero yo casi no estoy al tanto de ese avión porque lo usan todos mis ingenieros".



En lo que sí fue preciso es en que él no ha recibido plata de Reyes: "A mí no me la ha dado. Pero de pronto al capitán sí, una o dos veces, porque hay veces en que salgo para las zonas y duro 5 días por allá y lo usaban y le daban algo para la gasolina porque no alcanzaba la plata. No son más de 500 o de 800".



Y explicó que adquirió la aeronave en 2010 a un empresario estadounidense.



"Yo tengo obras porque yo soy un ingeniero y hago las obras bien. Me presento a todas las licitaciones. Yo he comenzado de ceros y he logrado tener equipos y todo porque mi trabajo es ese: las obras, las obras, las vías", enfatizó.

Juan Alfonso Latorre, director del Invías. Foto: Invías

Y agregó que nunca ha utilizando esos viajes para lograr favores con políticos o contratos.



"Nunca. Las licitaciones con el Invias son por licitación pública y eso está en el Secop. Mire, el año pasado, una licitación de 260 millones, nos presentamos dos y la perdí porque eso es con una fórmula matemática", explicó.



También dijo que la compañía, que registra activos por 493 mil millones de pesos, la maneja con sus hermanos y nunca han hecho aportes a campañas.

El homenaje al director del Invías

Sobre la adjudicación del contrato en Rosas (Cauca) Contecha señaló: "Esa emergencia me la tenían que dar a mí porque yo estoy trabajando ahí en la zona y casi que por norma las emergencias, para que sean rápidas, en el momento se la dan al contratista que esté en la zona".



Aunque hizo la salvedad que no era obligatorio que le entregaran el contrato: "Esas son urgencias manifiestas. Se las tienen que dar a las personas que muestren que están en la zona porque mire, esa emergencia fue entre Popayán y Mojarras. Y casualmente, yo tengo ese contrato hace dos años. Yo tengo allá fuentes, plantas, todas las cosas.



Finalmente, admitió que estuvo en el hotel de Villavicencio en el que le hicieron un homenaje al actual director del Invías por su nombramiento: "Fueron unas 150 personas. Él era el director de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) donde tenemos una obra y lo vía dos o tres veces. Fui al homenaje de 10 a 10:30, no me tomé nada y me fui".



El director del Invías dice que se referirá al caso una vez se pronuncien los entes del control sobre la vía en Rosas (Cauca).

