La Procuraduría General confirmó que inició investigación preliminar por los viajes del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una avioneta privada que pertenece a un contratista del Invías.



(Le invitamos a leer: Los otros pasajeros VIP de avioneta que ha movilizado al Ministro de Transporte)



Se trata del empresario tolimense Pedro Contecha Carrillo accionista de la empresa Ingeniería de Vías S.A.S. y dueño de la avioneta HK-4784G. El portal La Silla Vacía publicó que se trata de la empresa a la que el Invías le asignó el contrato de la emergencia en el Cauca y a la que le aparecen varios millonarios contratos con otras entidades oficiales.

Facebook Twitter Linkedin

La avioneta de matrícula HK-4784G está a nombre de la empresa Ingeniería de Vías del contratista Pedro Contecha. Foto: Foto: Suministrada

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, tras su llegada al aeropuerto de Popayán a bordo de la avioneta de Contecha. Foto: Twitter: @MinistroReyes

El proceso fue asignado por reparto a la Sala de Instrucción de la Procuraduría, que -según el reporte Coronell, de la W Radio-, abrió indagación preliminar por presunta violación del artículo 35 del Código Disciplinario Único que establece las prohibiciones para los funcionarios públicos.



(Le podría interesar: Exclusivo: fiscal no se presentó a imputación que salpica al concuñado de Petro)



EL TIEMPO estableció en exclusiva que el ente disciplinario citará a versión al capitán Roberto Cárdenas. Se trata del piloto que según le dijo Contecha a este diario, administra la avioneta en la que también se han movido otros funcionarios.



“A mí no me la ha dado. Pero de pronto al capitán sí, una o dos veces, porque hay veces en que salgo para las zonas y duro 5 días por allá y lo usaban y le daban algo para la gasolina porque no alcanzaba la plata. No son más de 500 o de 800”, le dijo el contratista a reporteros de este diario.

Facebook Twitter Linkedin

Temístocles Ortega y Óscar Campo, exgobernadores del Cauca que se han movilizado en la avioneta. Foto: Tomada de Facebook

¿Y los otros pasajeros?

Fuentes de la Procuraduría le anticiparon a EL TIEMPO que también evalúan abrir indagación contra otros funcionarios que han usado la misma avioneta.



EL TIEMPO reveló que el actual embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega viajó en la lujosa aeronave. Así mismo el también exgobernador del Cauca y hoy congresista Óscar Campo.



​(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En las administraciones de Ortega y Campo la firma de Contecha obtuvo contratos.



Este último es claro que ha prestado la avioneta de buena fe y sin contraprestación alguna.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook