El Consejo Nacional de Estupefaciente (CNE) se reunirá en las próximas semanas, para debatir un tema que ya ha suscitado división entre sus miembros. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el Ministerio de Justicia puso sobre el tapete dos temas polémicos: la legalización de minicultivos de coca campesinos y la exportación de cemento que vendría de Ecuador.



En su momento, el Ministerio de Justicia le dijo a EL TIEMPO que los temas del CNE tienen carácter reservado y se abstuvo de referirse a la resolución. Sin embargo, este diario estableció que varios miembros se opondrán categóricamente a ambas propuestas.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Ministerio de Justicia

Sobre el tema del cemento la postura es que se trata de un insumo controlado, ya que es utilizado para la elaboración de cocaína en los laboratorios de la mafia.



Sin embargo, el tema más polémico es el de los minicultivos de hoja de coca campesina que serían legalizados bajo una reglamentación.

'Apariencia de legalidad'

La mayor cantidad de cultivos de coca se concentra en el 95 por ciento de las 170 zonas más afectadas por el conflicto armado. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

EL TIEMPO estableció que la Fiscalía General de la Nación es uno de los organismos que se va a oponer a la legalización.



"La Fiscalía se opone a esta propuesta de regulación, pues constituye una desatención flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano de adoptar medidas para afrontar con mayor eficacia el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas)", señaló el ente en un documento conocido por EL TIEMPO.

​

Para el ente de acusador, la resolución propuesta "no se armoniza con la regulación vigente sobre esta materia y con la existencia de otros mecanismos de erradicación de cultivos ilícitos, pues solo contempla la erradicación manual de cultivos de coca".

El cemento se posiciona como la principal sustancia utilizada para la producción de pasta base de coca. Foto: Fiscalía

Unos de los principales cuestionamientos es que el concepto de "unidades de cultivo familiar" podría ser una herramienta para que las mafias den apariencia de legalidad a sus cultivos ilícitos.



Además, resaltan que el tope mínimo sobre el control de registro del cemento ocasiona efectos nocivos y perversos para una efectiva lucha contra las drogas.



"Crea incentivos para corromper a los cultivadores de hoja de coca para que magnifiquen esta práctica con fines ilícitos, y de la misma manera, tecnifiquen la producción de pasta base de coca en búsqueda de aumentar la obtención de mayores rentas ilegales en la etapa inicial de la cadena de producción de la cocaína, ocasionando una dinamización de esta actividad concentrada en los pequeños eslabones".

¿Control sobre el cemento?

El control de registro del cemento ocasiona efectos nocivos y perversos para una efectiva lucha contra las drogas Foto: Archivo / EL TIEMPO

Y agregan "el cemento se posiciona como la principal sustancia utilizada para la producción de pasta base de coca. Por lo tanto, su uso masivo permite ampliar la oferta, y su bajo precio logran que las demás sustancias que pretenden sustituirlo no sean competitivas, pues reducen el margen de ganancias. Eliminar el tope de control sobre el cemento es una medida que desconoce e ignora frontalmente la realidad sobre la utilización de esta sustancia".



Según la Fiscalía "la incapacidad para generar un mejor control y registro sobre el cemento, al igual que la dificultad para operativizar estos resultados en territorio, no puede ser usada como una excusa para levantar el control sobre la sustancia. (...) Se trata de mejorar y no de eliminar la vigilancia estatal sobre este insumo para afrontar el problema del narcotráfico y no abandonarlo a su suerte".

