Audios alertan por infiltración de disidencias en la Minga

Las autoridades ya están tomando medidas para garantizar la movilización de la Minga Indígena que llegó este martes a Cali y que insiste en reunirse con el presidente, Iván Duque, para rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales y, según ellos, la criminalización de la protesta social.



En medio de las medidas adoptadas –incluidas las sanitarias, por el covid-19– los organismos de inteligencia interceptaron comunicaciones radiales que alertan sobre una infiltración de las disidencias de las Farc.



Se trata del grupo armado organizado residual (Gaor) de la columna Jaime Martínez, de los frentes sexto y treinta de la antigua guerrilla de las Farc que actúan en cinco veredas del municipio de Jamundí, al sur de Cali.



Pero también hacen presencia hombres de la Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, del grupo de ‘Iván Mordisco’ y ‘Mayinbu’. Además, también hay gente del Eln.



En los audios, según oficiales de inteligencia, alias ‘Paisa’ dice que envió un emisario a la Minga: “Vine con la comisión política… Yo voy a mandar un delegado de acá, ¿oyó?, para que estén pendientes de pronto se pasa derecho porque no conoce el camino”.



Su interlocutora le explica el sitio de reunión: “…si va a mandar su señora, ella ya sabe dónde es Andaquí porque la última vez estuvo en la reunión”, le responde, señalando un lugar por donde pasa la Minga.

Funcionarios del Gobierno que viajaron para reunirse con la minga indígena. Foto: Archivo particular

En otro audio un hombre al que llaman ‘Shakira’, integrante de esa misma estructura, se comunica con alias JJ, quien según las autoridades, es otro de sus cabecillas. A este le reporta estar listo con una comisión, en un territorio indígena conocido como Huella Kiwe.



“La verdad no sé porque nosotros estamos en comisión política por acá donde Andaquí (…) La verdad todavía no han llegado, todavía no han llegado de Huella Kiwe, no ha llegado ninguno todavía” se escucha en la comunicación.

Este es alias JJ señalado disidente de las Farc. Foto: Policía Nacional

EL TIEMPO estableció, además, que desde la semana pasada, miembros del gobierno también les advirtieron a miembros del Consejo Mayor Indígena –con quienes se reunió el lunes– que sabían de la presencia de francotiradores de las Gaor es en la zona.



La alerta se debe a que pueden atentar contra los indígenas y miembros de la Fuerza Pública para desatar problemas de orden público.



Y el tema se volvió a tocar en la reunión del lunes festivo entre el Consejo Mayor y el grupo de ministros y funcionarios de alto nivel que viajaron a Cali.



El grupo de funcionarios para la reunión con la Minga social y comunitaria del suroccidente de Colombia lo conformaron los ministros de Interior, Salud, Energía, Agricultura, Ciencia y tecnología y Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación.

Además, el alto comisionado Miguel Ceballos; el comandante del Ejército, el general Enrique Zapateiro; el comandante de la Policía Nacional y el general Óscar Atehortúa.



Ceballos, quien coordina la comisión oficial que se desplazó a Cali, le dijo a EL TIEMPO antes de partir hacia Cali que la Minga no ha hecho reclamos por incumplimientos de lo pactado el año pasado con el gobierno.



“El Gobierno ha cumplido con los compromisos a través de una inversión superior a los 640 mil millones de pesos, que corresponden al 80 por ciento de los compromisos adquiridos”, explicó Ceballos.



Y agregó que "en lo que se refiere al plan social del Cauca se ha logrado un aumento del 40 por ciento pasando de 900 mil millones de pesos en 2018 a 1,3 billones en 2020”.

Para Ceballos es claro que los reclamos de ahora son de orden político. “Cualquier discusión en esa materia tiene un foro natural: el Congreso de la República. Y allí tienen plena representación política, según la constitución”, explicó el alto funcionario.



Aun así, voces dentro de la Minga señalaron el lunes que esperaban la presencia del presidente Iván Duque. De lo contrario, el próximo paso sería salir hacia Bogotá.



