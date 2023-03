El viernes pasado, antes de salir para Caquetá a dirigir el Puesto de Mando Unificado (PMU) que buscaba ponerle fin a la asonada que dejó un policía y un campesino muertos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estampó su firma en un decreto.



En el documento, el presidente Gustavo Petro y Velásquez aceptaron la renuncia a Ana María Garzón Botero, secretaria general de esa cartera y mujer de absoluta confianza del ministro.

Garzón era considerada la mano derecha de Velásquez e incluso lo acompañó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



Además, en Colombia su trabajo ha sido reconocido por participar en investigaciones en contra de paramilitares, políticos y funcionarios de alto nivel.

Con el grupo Wagner



Nasc venía haciéndole mantenimiento a varios helicópteros del Ejército. Foto: Suministrada

Aunque Garzón se ha negado a dar declaraciones, en el alto Gobierno aseguraron que su salida se debió a “un contrato con una empresa rusa”.



Según lo estableció en primicia este diario, al contrato al que se refieren es al de la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, que actualmente son desplegados por la División de Aviación, Asalto Aéreo (Davaa) del Ejército.



Este se viene ejecutando hace décadas con la empresa Joinet Stock Company National Aviation Service (Nasc), cuya matriz está ubicada en la calle 4 Bolshaya de Moscú.



En Colombia, las oficinas de su delegado están muy cerca del parque de la 93, norte de Bogotá.



El 26 de enero pasado, Nasc ingresó a la lista de la Ofac. Según Estados Unidos, esa empresa hace parte del Complejo Industrial de Defensa Rusa.

Helicóptero modelo MI-17 del Ejército. Foto: Suministrada

Con aliados de Putin



Decreto en el que se acepta la renunica de la funcionaria Ana María Garzón. Foto: Captura de documento

La sanción tiene como objetivo bloquear la infraestructura que, para el gobierno Biden, respalda las operaciones en el campo de batalla en Ucrania, incluidos los productores de armas de rusia y los que administran las áreas ocupadas por ese país en Ucrania.



También fue incluido el llamado Grupo Wagner, que, según el Departamento del Tesoro, es una organización criminal transnacional dirigida por Yevgeniy Prigozhin, un aliado de Vladimir Putin, quien ha sido objeto de múltiples sanciones de Estados Unidos.



Para EE. UU., Wagner Group ha estado involucrado en operaciones de combate en todo el mundo, respaldadas por el Kremlin.



En el listado también se incluyó a JSC Aviacon Zitotrans (Aviacon Zitotrans), una aerolínea de carga rusa. Además, a Kratrol Aviation, otra de las aerolíneas de ese país.



La salida de Garzón llama la atención porque, días antes de que se enlistara al Grupo Wagner y a compañías afines en la lista de organizaciones criminales transnacionales, el gobierno Petro había tomado una decisión de fondo en torno a Rusia.

¿Qué dice la empresa?



Vladimir Putin, mandatario de Rusia. Foto: EFE

Se negó a entregarle a Estados Unidos el armamento ruso que está en Colombia, como se lo solicitó el Comando Sur.



EL TIEMPO se comunicó con Stanislav Y. Kudriavtsev, representante de Nasc en Colombia, para establecer qué va a pasar con el contrato y el mantenimiento de los helicópteros.



En su oficina informaron que se había desplazado a la embajada de Rusia en Bogotá para tratar el tema de la noticia divulgada por EL TIEMPO.



Y aunque al cierre de esta edición no había respondido a los mensajes, allegados a la empresa hicieron saber que se prepara un pronunciamiento sobre el tema.

Este diario también le consultó el caso al Ministerio de Defensa para establecer por qué se determinó que Ana María Garzón debía salir, junto con el director de contratación estatal de esa cartera, Juan David Montoya. Pero al cierre de esta edición no había respuesta.



Lo único que manifestaron es que ya había reemplazo de Garzón. Se trata de José Reyes Rodríguez, actual director de la Unidad Especial del Sector Defensa de la Justicia Penal Militar, quien cubrirá ambos cargos.



Reyes trabajó con el ministro Velásquez en la Corte Suprema, dentro del capítulo de la ‘parapolítica’, y al igual que la funcionaria saliente, lo acompañó en la Cicig.



Por ahora, no se sabe quién asumirá el mantenimiento de los cerca de 26 helicópteros rusos que tiene el Ejército de Colombia. Tampoco, qué opina Rusia sobre esa decisión.

‘No vamos a entregar armas rusas’: Petro

Desaprobación de Gustavo Petro está en el 51 %, según Invamer. Foto: Presidencia

En enero pasado, desde la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Argentina, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia no entregaría armas rusas en poder de Colombia, tal como se lo había solicitado Estados Unidos.



“En alguna conversación con la señora, la general Laura Richardson (cabeza del comando Sur de Estados Unidos) y otras personas de ese país me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania.



Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz y que así quedara eso como chatarra en Colombia no entregábamos las armas rusas para que se llevaran a Ucrania a seguir una guerra”, sostuvo Petro. ¿Qué pasará con los helicópteros?

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

