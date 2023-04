Compañías francesas, proveedoras del Ejército colombiano, dicen que las tienen jurídicamente inquietas los cambios en el Ministerio de Defensa de Colombia en algunas millonarias compras de material de guerra, que implican temas de seguridad nacional.



El pasado 2 de enero se cayó la compra de los poderosos aviones de combate Rafale, por 650 millones de dólares, que entrarían a reemplazar a los viejos Kfir de la Fuerza Aérea.

El Gobierno colombiano y el fabricante francés Dassault no lograron concretar a tiempo la compra y los plazos legales se vencieron al filo de 2022, antes de concluir la negociación.



El proceso de adquisición de las aeronaves se inició en el gobierno de Iván Duque. Y aunque en el de Gustavo Petro se siguió adelante, este se fue a pique.

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Gobierno a gobierno

EL TIEMPO estableció que lo mismo ocurrió con un proceso para la adquisición de baterías o piezas de artillería para el Ejército, por un valor de 101’710.000 dólares.



Aunque el caso se maneja bajo absoluta confidencialidad, por ser de seguridad nacional, este diario estableció que incluso ya llegó a tribunales. Todo comenzó, en marzo de 2022, cuando el Ejército colombiano les envió a agregados de defensa de al menos tres embajadas, cartas oficiales en las que les anunciaban el millonario proceso de compra.



En los documentos, que gozan de reserva, se les pedía la intervención directa de sus gobiernos para que proveedores se enteraran de la intención de compra de sistemas de artillería de 155 mm autopropulsados, “con el propósito de fortalecer las tareas de fuegos de fuerza y mejorar las capacidades operacionales”.

Es un mecanismo autónomo para realizar bombardeos, que puede estar armado con morteros, artillería pesada o hasta cohetes.



Por Francia se presentó Nexter Systems, firma líder en defensa terrestre, artillería, municiones, armas y robótica.

Este tipo de artillería militar se da para mejorar las capacidades operacionales de los Ejércitos. Foto: Cortesía Nexter

¿Cambio de juego?

Dentro del proceso en Colombia, una comisión del Ejército fue a Francia a ver los equipos —denominados Obus-Caesar— que ofrecían y se intercambiaron cartas con el Ministerio de Defensa precisando desde la configuración de los proyectiles, la vida útil de varias de las piezas, el suministro de repuestos y hasta la compatibilidad con navegadores que usa Colombia.



Según los franceses, ocupaban el primer puesto de elegibilidad, en razón a su precio, forma de pago y plazos de entrega. De hecho, portales especializados publicaron que Colombia había adquirido 6 obuses de Nextrer por 30 millones de dólares.



“Este contrato se da luego de un proceso de evaluación en el que, en mayo (2022), se seleccionó al modelo francés que superó a sistemas israelíes y turcos, con aprobación del cuerpo de generales del Ejército en desarrollo del Proyecto Soberanía”, publicó Infodefensa en enero de 2023.

Documento en el que la empresa Nexter Systems envió un derecho de petición al Mindefensa para recibir respuestas sobre el proceso de selección. Foto: Captura de documento

Vísperas de año nuevo

Pero Nexter asegura que se enteraron de que el contrato se le había adjudicado a otra compañía, el 30 de diciembre de 2022.



Lo que les llamó la atención —dicen— es que las condiciones de compra cambiaron en el número de baterías, monto del que les habían hablado, pagos y plazos. La firma francesa dice que con ellos se habló de la compra de tan solo cuatro baterías, por 30 millones de dólares, por razones de limitaciones presupuestales.



Pero se terminaron invirtiendo más de 101 millones de dólares en baterías.

El supuesto cambio de reglas de juego llevaron a Olivier Travert, director comercial de exportaciones de Nexter Systems, a enviarle un derecho de petición al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, por ser esa cartera la que firmó el acuerdo de compra.

Los franceses advierten que no están buscando acceso a asuntos reservados y de seguridad nacional, pero son enfáticos en que, bajo el principio de la transparencia en la contratación pública prevista en la Constitución y en la Ley 80 (o de contratación) se revelen los parámetros usados para la selección del ganador.



“Participamos en un estudio de mercado para el suministro de piezas de artillería en condiciones muy diferentes a como fue adjudicado el proceso sin que hayamos tenido oportunidad de actualizar nuestra propuesta, dado que se hubiera podido ofertar un mejor precio y mejores tiempos de entrega”, aseguran, y añaden que el mayor monto de compra claramente trae descuentos de economía a escala que ellos no pudieron ofrecer.

Fachada de la embajada de Francia en Bogotá. Foto: Tomada de la página de la embajada.

Además, “se amplió el plazo de entrega de 7 años a 10 años y se hace un pago anticipado durante 9 años, sin exigir entregas parciales”, como estaba previsto inicialmente.



La carta tiene sello de recibido el 13 de enero pasado y Nexter dice que aunque abrió un correo exclusivo para que la cartera de Defensa le contestara, se puede verificar que no ha recibido respuesta.

Tutela incluida

El abogado José Joaquín Bernal es el apoderado de los franceses en Colombia. Foto: Suministrada.

Por eso, acudieron al abogado José Joaquín Bernal, experto en derecho comercial y administrativo y consejero legal de multinacionales, quien interpuso una tutela para que la cartera de Defensa responda.



EL TIEMPO contactó a Bernal, quien confirmó que, el 14 de abril, interpuso la acción de tutela y que fue admitida en el juzgado 14 de familia de Bogotá. Pero el abogado se abstuvo de entregar detalles sobre el tema.



A pesar del hermetismo, este diario estableció que el juez dio un plazo para que la cartera de Defensa diga si le contestó a Nexter o argumente por qué no lo hizo. Pero independiente a esa respuesta, la compañía Nexter y sus abogados en Colombia planean ir más allá.

La próxima semana, le pedirán a la Procuraduría una conciliación, requisito previo de procedibilidad antes de definir si instauran una demanda.



EL TIEMPO estableció que no van detrás de ninguna indemnización sino de la solicitud de congelamiento del negocio hasta que se aclare lo sucedido.

Responde Mindefensa

Documento en el que el Ejército informó a Nexter Systems la aclaración del modelo de pagos. Foto: Captura de documento

Contrario a lo que dice la firma francesa, en el Ministerio de Defensa le dijeron a EL TIEMPO que el derecho de petición fue respondido el 3 de febrero de 2023, con oficio 03 de 2023. Sin embargo, por tratarse de un tema de seguridad nacional, no le compartieron a EL TIEMPO el oficio. También aseguran que la tutela se respondió el 20 de abril de y que no es cierto que existió un cambio de reglas.



(Le podría interesar: Esta es la identidad del capo colombiano capturado en Venezuela)



“Nexter solo participó en una etapa preparatoria, no vinculante, que tenía, entre otros, realizar estudios de mercado (insumo para estructurar las condiciones definitivas del proceso de contratación), por tanto, en ningún momento se puso en conocimiento de esta firma las condiciones de la contratación”, señalaron. Y explicaron que, entre mayo y agosto de 2022, el Ejército solicitó cotizaciones a empresas y estas llegaron respaldadas por los gobiernos de origen.



Luego, el Ejército analizó las tres cotizaciones provenientes de Turquía, Israel y Francia y “se determinó que la oferta de Israel era la que cumplía con el mayor número de especificaciones técnicas requeridas”.

Gustavo Petro durante la toma de posesión como Presidente de Colombia, el 7 de agosto de 2022. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Cambio de Gobierno

Tras el cambio de Gobierno —agregan—, se consideró prioritario el proyecto de piezas de artillería, autorizando un aumento en el presupuesto y cambios en los tiempos de pago.



(Le sugerimos leer: El rastro de la mafia mexicana en La Guajira)



Esto conllevó, según el Ministerio de Defensa, a modificar el registro del proyecto de Inversión ante Planeación Nacional, “actividad inherente a proyectos en los que se requiere aprobación de vigencias futuras al modificar el registro del proyecto ante Planeación Nacional por requerir vigencias futuras”.



Finalmente, en diciembre, el Ejército solicitó a las empresas que participaron en el estudio de mercado la actualización de cotizaciones: “Nexter aumentó el valor en 8 por ciento, mientras la firma seleccionada mantuvo el precio cotizado”.

La acción de tutela fue admitida en el juzgado 14 de familia de Bogotá. Foto: Captura de documento

Para esa cartera es claro que una cotización no es vinculante y no genera obligación para iniciar proceso formal de contratación. En ese sentido no debe entenderse como un competidor en un proceso contractual.



“Desconocemos la intensión que tenga la compañía Nexter. No obstante, sabemos que dentro de la acción de tutela solicitó la suspensión del contrato, negada por el juzgado, el cual argumentó que (…) el despacho carece de elementos de juicio necesarios que permitan establecer la existencia eminente de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales invocados por el accionante”.



La próxima semana se sabrá si Nexter sigue adelante con su reclamación. En todo caso, ya le notificó a su Gobierno lo sucedido y espera una respuesta del Gobierno de Colombia para futuros negocios.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

