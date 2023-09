Desde febrero pasado, después de la salida de Patricia Ariza, en el primer remezón ministerial del gobierno Petro, la dirección del ministerio de Cultura, permaneció en encargo.



(Lo invitamos a leer: Medellín: el historial de la abogada que sicarios mataron saliendo de un funeral)



Por eso, a algunos les sorprendió que el recién nombrado jefe de esa cartera, Juan David Correa, esté pidiendo un ministro ad hoc para su cartera.

Facebook Twitter Linkedin

Tatiana Andrade Mejía. Foto: Archivo particular

El tema está ligado directamente con un asunto personal y se está evaluando la solicitud en la oficina jurídica de la Presidencia de la República.



El ministro Correa, está pidiendo que lo aparten de una convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, adscrito a su cartera, para la producción y coproducción de cortometrajes y largometrajes de ficción, animación y documental.



(Le puede interesar: Caso exniñera: estos son dos de los policías capturados por caso de chuzadas)



En esa convocatoria, cuyos premios van desde los 200 millones de pesos hasta casi 4.000 millones de pesos, está interesada su esposa Tatiana Andrade Mejía, una reconocida escritora y guionista de cine y televisión.

En evaluación

Facebook Twitter Linkedin

Juan David Correa, ministro de Cultura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia. Foto: Archivo particular

La W Radio, que reveló el tema aseguró que la directora de Cine del Ministerio de Cultura no le contestó la solicitud de nombrar un ad hoc, al funcionario, argumentando falta de competencia. Pero el ministro se lo negó a EL TIEMPO.



"No, no es cierto. Me aseguré de que todo siguiera un curso legal, en conversaciones públicas con el secretario general y mi asesor jurídico", le dijo correa a este diario.



​

(Además: Este es el ladrón de joyas colombiano que azotaba a San Petersburgo)



Según documentos el pasado 23 de agosto, el secretario general del Mincultura solicitó al jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, nombrar a un ministro ad hoc para que se encargue de los temas de cine, en los que el Ministro se declaró impedido.

'Ya existe un antecedente'

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Cultura de Colombia. Foto: EFE/ Carlos Ortega

"Se solicitó al Secretario Jurídico Vladimir Fernández, que se designe un ad hoc, cuando al interior del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía y del Comité de Promoción Fílmica Colombia se tomen decisiones sobre el funcionamiento del Fondo de Filmación Colombia, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y la entrega de certificados de inversión audiovisual, cuando mi esposa se postule proyectos o propuestas bajo los lineamientos establecidos por estas instancias en aras de evitar un aparente conflicto de interés", le aseguró Correa a EL TIMEPO.



(También: ¿Por qué EE. UU. acaba de dejar libre a diseñadora de carteras del 'jet set'?)



Además, dijo que el oficio enviado a la oficina jurídica de Palacio no ha sido respondido. "Se debe reunir un Consejo de Ministros de acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Ley 63 de 1923. La decisión del Presidente de la República no depende de los tiempos del Ministerio de Cultura, sino del consejo antes mencionado. Sin embargo, el 29 de agosto de 2023 reiteré la solicitud del Secretario General", puntualizó el ministro.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Ariza, exministra de Cultura. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Correa aseguró que ya existe un antecedente durante el Gobierno Petro, en relación con el impedimento que declaró la entonces ministra de Cultura, Patricia Ariza, en donde se designó un ministro ad hoc como garantía de la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ahora, se espera una respuesta de Casa de Nariño en torno a la solicitud de Correa, que de ser favorable lo dejaría por fuera de las decisiones en entidades clave de su cartera.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

​@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook