Minagricultura habla del caso por el que se le abrió indagación

Rodolfo Zea lleva un poco más de 2 meses como ministro de Agricultura y ya tiene una investigación por supuestas irregularidades en una línea de crédito ejecutada por Finagro para la emergencia.



En entrevista con EL TIEMPO aseguró que como ministro trazó normas y condiciones claras y anunció que ya pidió un informe exhaustivo.



¿Qué fue lo que pasó con esa línea de crédito?

La línea busca mantener el abastecimiento. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinó que para los pequeños y medianos productores se destinaría el 80 por ciento de los subsidios y el 20 para los grandes. Y se advirtió que estos últimos no pueden usar los recursos para comercialización. Se dejaron reglas claras.

¿Y las alertas de la Contraloría sobre favorecimiento a los grandes productores?

Somos respetuosos de los entes de control y estamos entregando toda información. Desde el ministerio no ejecutamos esa línea, eso le corresponde a Finagro. Pero hemos hecho seguimiento a los desembolsos.



Si bien para el 8 de abril sumaban 4.200 millones de pesos para pequeños, para el 21 de abril ya iba en 12.264 millones, que corresponden a 1.177 créditos. En medianos pasó de 8.300 millones a 48.000 millones (cerca de 300 créditos) y en grandes, 213.000 millones, de 77 créditos.

Denuncian que en menos de 2 horas luego de expedida la norma diligenciaron créditos a grandes por 10.000 millones. ¿Cómo se explica?

No conozco ese detalle. Los trámites los realizan los bancos intermediarios y ellos con Finagro. Ese flujo de tiempos lo tendrá que aclarar Finagro.

Otra denuncia es que la plata se usó para pagar viejos créditos, amortizar intereses y hasta para importaciones...



No conozco esa información y la pediré a Finagro, al que ya le envié una carta para que extreme controles y me entregue un informe exhaustivo sobre todos los créditos.



¿Usted a qué atribuye el desembolso acelerado a grandes productores?



Esa respuesta la debe dar Finagro. En el caso de los pequeños son más operaciones y hay que atender a muchas más personas para poder llegar a un volumen de créditos. Eso lo trabaja el Banco Agrario porque la banca en general no les presta.



¿Cómo asume la indagación en su contra?

Con respeto y disposición. Mi obligación es entregar toda la información que requieran. De hecho, estamos trabajando con ellos en la vigilancia de 12 productos (como arroz, papa, huevo y cebolla), en el precio de los insumos, etc.



¿Qué le ha dicho el Presidente?



Hizo mucho énfasis en seguir actuando con total transparencia y entregar toda la información a las autoridades.



