La recién nombrada ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, tuvo que salir a apagar el primer incendio tras la fuerte polémica que se desató ante la supuesta inclusión de un artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que daba vía libre a la “expropiación exprés”.



(Lo invitamos a leer: Lo que dice el sector de Jhenifer Mojica, la nueva ministra de Agricultura)



En diálogo con EL TIEMPO, Mojica señaló que ese mecanismo “jamás ha estado dentro de los planes del presidente Petro” y que la orden es “mover la reforma agraria”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro durante un evento campesinado del SENA. Foto: Pagina oficial del Sena

“No hay ninguna intención del Gobierno de hacer expropiaciones, de hecho, el presidente Petro dijo en su campaña que no iba a recurrir a esta figura, aunque es legal”, aseguró la ministra, al tiempo que calificó el mecanismo como “un fantasma” que quieren extender sobre la reforma agraria.



(Le puede interesar: Los 5 datos que no se conocen del remezón en el gobierno Petro)



Destacó que dentro del PND hay artículos que tratan temas para facilitar el acceso a la tierra, pero no a través de la vía de expropiación: “Se nos dio la instrucción de revisar esas otras propuestas que están circulando para saber en cuáles sí y en cuáles no hay respaldo del Gobierno”.

Venta voluntaria y dardo a López

Facebook Twitter Linkedin

Cecilia López, nueva ministra de agricultura para el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Con respecto al PDN, la ministra señaló que recibió la instrucción de apoyar la proposición de la representante Tamara Argote (Pacto Histórico): “Esta trata del saneamiento de tierras, del proceso para hacer más ágil la compra, y la revisión de esas tierras que están en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ese artículo lo publicó el Presidente para aclarar y yo también, para evitar las confusiones con esas otras iniciativas que están circulando”.



(Le sugerimos leer: Exclusivo: se cae el nombramiento de la otra experta de la Creg que dejó Duque).



Para Mojica, con la publicación de esas otras iniciativas “hay una mala intención de generar un golpe a la propuesta de la reforma agraria”.



“Para hacer reforma agraria en Colombia ya hay instrumentos legales, por eso no ha sido una prioridad del Gobierno hacer una ley de tierras; lo que nos toca es ponernos las botas y ejecutar. Eso fue lo que le faltó, por ejemplo, a la anterior ministra de Agricultura”, en referencia a Cecilia López.

¿Qué pasa en Cauca?



Frente a las demoras para la reubicación de las familias damnificadas en Rosas, Cauca, la ministra señaló que no conoce con certeza lo que ocurre. “El martes, que arranco mi empalme con la convención campesina, podré saber con mayor seguridad lo que está pasando”.



(Además: Petróleo y democracia: ¿doble discurso de Petro en Venezuela y en Colombia?)



Dijo que el problema podría estar relacionado “con los cuellos de botella que se han detectado en la compra de los predios”.

Facebook Twitter Linkedin

El derrumbe que se presentó en Rosas, Cauca, a inicios de enero de este año, dejó decenas de familias damnificadas. Foto: Juan Pablo Rueda

Explicó que para ello hay un proceso que pasa por el diálogo y por un mecanismo engorroso: “La venta es voluntaria, las personas ofrecen su bien y nosotros accedemos a evaluar la zona, conforme al potencial agroalimentario que buscamos”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de El Tiempo)



El Gobierno ha comprado unas 1.500 hectáreas: “La idea es que la curva siga creciendo para beneficiar a los campesinos”.



Tal como EL TIEMPO había anticipado, la ministra Cecilia López había renunciado en marzo por la inclusión de ese artículo y el gobierno, supuestamente, la habría detenido con el retiro de este.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook