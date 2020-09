Este es el señalado incitador de vándalos que trabajaba en el gobierno

Según la Fiscalía General, al abogado Miguel Andrés Parga, es uno de los intergrantes de la célula urbana encargada e inicitar desórdenes y actos vandálicos durante las jornadas de protestas en Bogotá, a través de 'colectivos' vinculados a grupos residuales.



"Las evidencias dan cuenta de que sería una ficha activa en todo el andamiaje ilegal. Se le vincula a la planeación de los desórdenes, la convocatoria y la coordinación de las personas que participaban. Incluso, hay registro de su presencia en los sitios y de cómo rendía cuentas de los demás integrantes del ‘colectivo’", asegura la Fiscalia.



También se le señala de brindar asistencia jurídica a los jóvenes capturados y de interceder ante las autoridades para evitar su detención.



Para las autoridades, Parga es uno de los miembros principales de ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’ con los que los grupos residuales han promovido actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, al momento de su captura, Parga portaba un carné que lo acreditaba como funcionario, desde el 15 de diciembre de 2017: técnico administrativo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, adscrito a la Presidencia de la República.



¿Cómo llegó al Gobierno?

Según documentos oficiales en poder de EL TIEMPO, Nemesio Raúl Garzón, entonces encargado de esa entidad, emitió una resolución en la que lo nombre en periodo de prueba a Parga, tras advertir que había superado un proceso de selección minucioso.



Su nombre apareció en la lista de elegibles para el cargo, revelada el 27 de febrero de 2017. Y en los documentos se señala que la contratación de Parga había quedado congelada, por razones de presupuesto.



"La subdirectora de Talento Humano Del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social certificó que el señor Miguel Andrés Parga cumple con los requisitos de estudio y experiencia establecidos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad", dice la resolución de su nombramiento.



EL TIEMPO se puso en comunicación con la universidad de la que Parga es egresado y esta informó: "Consultados los sistemas académicos y laborales de la Institución, el señor Miguel Andrés Parga, identificado con la CC 80206944, es egresado del programa de pregrado en Derecho del año 2016, segundo semestre. Asimismo, no registra vinculación laboral alguna con la institución, ni como profesor ni como empleado. Así las cosas, el señor Parga no es, ni ha sido, profesor de esta institución".



A los investigadores les ha llamado la atención que salió contratado para un cargo en el gobierno con apenas unos meses de graduado. Sin embargo, en su hoja de vida acredita experiencia en una ONG y en una fundación.



Además, Parga no aceptó ninguno de los cargos que se le imputaron: terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.



EL TIEMPO intentó comunicarse con su abogado, adscrito a la Defensoría el Pueblo, pero aún no ha sido posible.

La indagación

Los señalamientos se sustentan en evidencia que recogieron oficiales de la Dijín durante cerca de 10 meses. Incluyó 11 diligencias de registro y allanamiento, interceptaciones telefónicas (con más de 1.600 horas de escucha) revisión de 112.000 actividades como audios, datos y mensajes; además, de vigilancias y seguimiento.



Los otros vinculados a la investigación fueron identificados como Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo, de 73 años, quien sería el principal articulador de las actividades de reclutamiento y selección de jóvenes; Érika Lorena Flórez Durán, alias Érika o Katara, señalada de ubicar estudiantes en las universidades públicas y privadas de la ciudad; y Ruth García Estrada, alias Rosita.



También aparece Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola, a quien se le atribuye impulsar la creación del ‘colectivo’ y definir un supuesto protocolo de intervención en las movilizaciones, desórdenes o choques que se generen.



Ninguno aceptó los cargos.

