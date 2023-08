La confesión de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sobre el ingreso ilegal de recursos usados en la campaña del mandatario en la costa Caribe, desató una serie de señalamientos entre miembros del partido de Gobierno y excandidatos del mismo.



El turno es ahora para el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien aparece en uno de los organigramas de personas relacionadas de Nicolás Petro -que la Fiscalía reveló- al lado de Verónica Alcocer, la primera dama.

Desde hace unas horas, usando sus redes, Escaf empezó por advertir que le exigirá a la Fiscalía que explique por qué lo incluyó en ese organigrama.



Y tras decir que nadie en el Pacto Histórico de esa región lo aceptaba como candidato agregó: "Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones”.



En sus explicaciones, Escaf asegura que "el candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía".



Escaf se refiere a las declaraciones a Semana de Nicolás Petro según las cuales Miguel Ángel del Río entró a la campaña por él: "Él estuvo luchando por la cabeza de lista a la Cámara por el Atlántico, pero imponen a Agmeth porque, hay que decirlo, a él lo impusieron (...) desde Bogotá la señora Verónica Alcocer con el señor Eduardo Noriega".

Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Agmeth Escaf. Foto: Twitter Agmeth Escaf

'Miente'

Y el hijo del Presidente añadió que era mentira que Escaf tuviera votos o imagen.



EL TIEMPO se comunicó con el penalista Miguel Ángel del Río quien ha reconocido públicamente que fue amigo de Nicolás Petro y quien también reclamará el haber sido incluido en el organigrama.



"Es mentira del señor Escaf. Al contrario. Una de las razones por las cuales desistí de la aventura política era por falta de recursos. Nadie me apoyó económicamente", explicó.



Y agregó: "Jamás le he ofrecido dinero a nadie en la campaña. De hecho, escogieron a otra persona. Eso lo que demuestra es que ellos tenían el poder económico. Hasta encuesta hicieron. Yo no tenía recursos para hacer si quiera una encuesta. Todo lo hice de mi propio bolsillo. Dejé a un lado mi carrera para esa aventura".

Las gráficas reveladas por la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Tras el diálogo con EL TIEMPO el penalista Del Río escribió en sus redes: "En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa".



Estas claras fisuras en el partido de Gobierno se conocen ad portas de las elecciones regionales de octubre y en momentos en los que la Fiscalía se apresta a llamar a varios implicados en el caso de Nicolás Petro.



De hecho, , el eslabón entre el escándalo de Nicolás Petro Burgos y la campaña Petro Presidente (fue el coordinador en la costa Caribe), ya ofreció colaborar con las autoridades.

