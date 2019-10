¿La mafia ‘arrodilló’ al gobierno de México?

Culiacán se convirtió en un campo de batalla este jueves, después de que un escuadrón especial del Ejército capturó a Ovidio Guzmán López, alias ‘el Chapito’, uno de los hijos del condenado capo Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, jefe del poderoso Cartel de Sinaloa.



Aunque su padre está confinado a cadena perpetua en una cárcel de Nueva York, decenas de hombres enfusilados y con ametralladoras empezaron bajar de la sierra en camionetas blindadas, para presionar la libertad del muchacho.

López Obrador dice que evitó una masacre. Foto: Reuters / Efe / Afp

A las pocas horas, autoridades de Estados Unidos y el propio pueblo mexicano fue enterado de que alias ‘el Chapito’ había sido dejado en libertad.



La noticia desconcertó a Washington, que apoya la lucha contra las estructuras mafiosas mexicanas, que se han convertido en los años del negocio de la coca.



Incluso, voces locales salieron a exigirle explicaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otras compararon el episodio con la presión que ejerció Pablo Escobar, en los 80 y 90, para doblegar al gobierno colombiano a punta de carros bomba y asesinatos de jueces, periodistas, policías, ministros y hasta candidatos a la presidencia, como Luis Carlos Galán.

“A cerca de que si se mostró debilidad del Estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversario, los conservadores. Pues no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos”, dijo López Obrador desde Oaxaca.



Y sobre la pregunta de si se había arrodillado ante el poder militar mafioso, contestó: “No tenemos dura de que fue la mejor decisión. Yo encabezo un gobierno civilista, no una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios”.



Pero admitió que la situación se había tornado muy difícil y que estaban en riesgo muchos ciudadanos: “Se decidió proteger la vida de muchos ciudadanos, de muchas personas, de muchos seres humanos, y yo estuve de acuerdo porque no se trata de masacres”.



Y aunque para él no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de una persona, el episodio ha sido asumido como una peligrosa claudicación en la lucha contra el narcotráfico que golpea a otros países, como Colombia.

El gobierno de México ordenó liberara a Ovidio Guzmán, alias 'el Chapito', luego de que hombres enfusilados sitiaron Culiacán. Foto: Archivo Particular

¿Arrodillados?

“Basado en la experiencia de haber vivido desde la Fiscalía General la violencia narcoterrorista en Colombia, el Estado de derecho no puede verse arrodillado por la delincuencia, cualquiera que sea su origen. La criminalidad organizada buscará siempre generar zozobra y terror para asegurar los propósitos de su imperio y la consolidación de sus ganancias ilícitas”, explicó Francisco José Sintura, vicefiscal general en la época del narcoterrorismo.



Y agregó: “Es un pésimo mensaje que se envía al ciudadano y a la sociedad cuando desde la más alta autoridad se compromete el normal desarrollo de la intervención judicial. Lo que debe ofrecerse a cualquier procesado es que le serán respetados sus derechos y le serán ofrecidas todas las garantías para ser juzgado si ha cometido algún delito”.

Para Sintura, el Estado desde las tres ramas del poder debe unirse para impedir que la justicia se vea burlada y el ciudadano crea que el delito si paga y que el delincuente no es juzgado.



“Al haber decidido liberar al hijo del ‘Chapo’, claudicó”, añadió el experto en seguridad Hugo Acero.



Y agregó que si no tenía la capacidad de asumir los riegos y de responder ante una arremetida militar, no debieron haberlo capturado, dejando en una posición débil al gobierno.



El mismo análisis hace el experto exasesor de la Fiscalía y del Distrito de Bogotá en temas de seguridad, Daniel Mejía.

“López Obrador sí claudicó en el uso legítimo de las fuerzas del Estado ante estos criminales.

