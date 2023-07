Militares colombianos retirados emigran del país en busca de un nuevo empleo como lo hacen miles de sus connacionales al año. De hecho, desde hace una década EL TIEMPO reveló que los reclutaban como mercenarios en Irán, Irak o Arabia Saudí, países de Oriente Medio donde han sido desplegados para garantizar la integridad de oleoductos y hasta mostrar sus destrezas en operaciones tácticas.



También fueron protagonistas del magnicidio del presidente de Haití, el 7 de julio de 2021.

Ese día, varios exintegrantes de las Fuerzas Militares lideraron un golpe de mano para asesinar a Jovenel Moïse. Medios internacionales reportaron que los colombianos recibieron ofertas de entre 2.500 y 3.500 dólares por prestar sus servicios.



Pero, ahora, la oferta con la que se están llevando a uniformados de todos los rangos viene de carteles de la mafia mexicanos.

En medio de una rueda de prensa, el director de la Policía, se dieron detalles sobre los colombianos que estarían implicados en el magnicidio del presidente de Haití. Foto: Héctor Fabio Zamora/EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció en primicia que ya hay abundante evidencia de la presencia de soldados colombianos en varios estados de México en el bando de carteles como el de Sinaloa, Mechoacán, Jalisco Nueva Generación y 'los Z'.



Además, el diario El Universal, de México, asegura que el 'cartel de Santa Rosa de Lima' se ha acercado al llamado 'cartel del Golfo' para fortalecer su aparato militar con pie de fuerza colombiana.

De soldados a sicarios

El fenómeno se ha disparado desde que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desmanteló la Policía Federal y sus agentes quedaron bajo el mando de gobiernos locales, a cargo de garantizar el orden público local y operar contra organizaciones ilegales.



El 20 de noviembre de 2022 se reportó un enfrentamiento entre policías municipales y un grupo de 15 sicarios al servicio del Cartel de Santa Rosa de Lima después de que los últimos atacaran la comandancia de la Policía Municipal de Celaya.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: EFE

La primera evidencia

Tras intensos combates que dejaron un saldo de 8 sicarios muertos, autoridades mexicanas identificaron que dos de estos eran colombianos: Jarinton Jesús López Sarmiento y Geovanny Ferrer Estrada.



Según investigaciones de autoridades mexicanas, que fueron reveladas por medios locales, López Sarmiento fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia. Una vez se retiró de allí, hizo parte de una compañía de mercenarios que prestó sus servicios en el Medio Oriente.

Respecto a Geovanny Ferrer Estrada medios mexicanos aseguran que había recibido entrenamiento paramilitar e, incluso, publicó varias fotos posando con armamento militar. Además, EL TIEMPO estableció que estuvo adscrito al distrito militar No. 010 del batallón de Policía Militar No. 2 de Barranquilla.



Una fuente con conocimiento de los esfuerzos de reclutamiento de los carteles le aseguró a EL TIEMPO que los exmilitares reciben ofertas por valores cercanos a los 7 mil dólares, lo que representaría una suma de aproximadamente 28 millones de pesos, para poner en uso su experiencia.

Los poderosos carros blindados que están usando los carteles mexicanos Foto: Facebook: Policía Comunitaria Tepalcatepec

Jugosos sueldos

Sin embargo, José Ignacio Martínez, coordinador del laboratorio de análisis, comercio, economía y negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el pago varía dependiendo de la experiencia requerida para la tarea. Además, que la contratación no se realiza de forma individual, sino por “células” o grupos que arman los mercenarios.



“Aquí, con la experticia que tiene la célula, el pago es por tarea. Por la más sencilla, estamos hablando de cinco mil dólares, pero para la que requiere más conocimiento, pueden ser entre 30 y 40 mil dólares”, afirma Martínez.

El académico también afirma que los mercenarios se aprovechan de las olas migratorias que llegan a México para colarse entre estas personas y pasar desapercibidas.



“Se suman a este flujo migratorio y es como ingresan a territorio nacional. Principalmente, por la frontera entre México y Guatemala, que es extremadamente porosa”, asegura.

Migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, cruzando el río Suchíate que divide México y Guatemala, para internarse en territorio mexicano desde la Ciudad de Hidalgo. Foto: EFE

Y este no es el único espacio donde no aparecen en el radar de las autoridades. Otra ventaja para los carteles de contratar mercenarios colombianos es el hecho de que aún no han sido identificados en México, contrario a sicarios y miembros de las organizaciones a los que la Fuerza Pública ya les sigue el rastro.



La experiencia de combate y entrenamiento militar es otro de los factores que hace a los mercenarios colombianos tan codiciados entre los carteles. Para Martínez, “hay una constante y un aumento en la presencia de estos colombianos precisamente por el devenir histórico de Colombia en este pasado reciente”.

Las Fuerzas Especiales del Ejército que han propinado contundentes golpes contra la guerrilla y el crimen organizado marcharon entonando el himno institucional. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

También anota que los carteles se aprovechan de la instrucción en guerra de guerrillas que tuvieron los milicianos.



Esto, combinado con las cualidades geográficas de México y la facilidad de los mercenarios para realizar operaciones allí, hace que los exmilitares colombianos sean cada vez más útiles para los grupos ilegales y no se vea, por ahora, una solución para ponerle freno a la llegada de combatientes experimentados que fortalecen a los carteles mexicanos.

