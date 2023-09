Desde el 15 de septiembre pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, recibió una compulsa de copias proveniente de la Fiscalía en donde se habla de una información relacionada con supuestos pagos en el Metro de Bogotá y con posible aforados que aparecen mencionados en la trama.



La indagación, según lo reveló la revista Semana partió de una investigación en Yopal (Casanare) contra una supuesta banda de narcotraficantes.

José Joaquín Silva Ardila, ingeniero.

En medio de las interceptaciones que se ordenaron, se empezó a mencionar a un hombre identificado como el ingeniero y luego, se empezó a escuchar a otra persona en donde habla del tema del Metro.



Bajo ese argumento, la fiscal del caso pidió continuar con la interceptación del teléfono de una persona identificada como José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y de un ciudadano de nacionalidad China a quien llaman William o Dong.

Los audios

Obras del Metro de Bogotá.

“Establecer si existen registros de interés que permitan la recolección de pruebas (…) que lleven al proceso de judicialización de personas que estarían dentro de las conductas de corrupción y financiamiento ilegal de organizaciones al margen de la ley como del erario con destinación y apropiación ilegal, dentro de lo que posiblemente serían campañas políticas en el proceso electoral que vive el país”, se lee en el documento elaborado por la fiscal del caso, Lizeth Paola Rodríguez.



Y se transcriben dos interceptaciones. El primero de marzo de 2022, a las 3:45 p.m., Silva Ardila, también conocido como José Truchas, habla con una mujer desconocida, a quien le reporta los detalles de una conversación que sostuvo con el chino William o Dong. “Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3 mil millones de pesos y mañana otro de 3 mil millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”, señala un audio publicado por Semana.



Y en otro más se asegura: “Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (...) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro”.

Las imágenes y videos que se muestran en esta noticias son de los proyectos de la Alcaldía de Bogotá.

La compulsa

Avanza el proceso con la línea dos del metro.

En los documentos, enviados a la Sala de Instrucción de la Corte, se aporta una cédula correspondiente a José Joaquín Silva Ardila.



EL TIEMPO confirmó el número del documento con personas enteradas del caso y estableció que se trata de un ingeniero civil, quien dice que trabaja como gerente de proyectos de una firma en Medellín y fue socio fundador y gerente de una empresa de ingeniería que se constituyó desde octubre de 1982 y que aparece en consorcios



Sin embargo, en una asamblea extraordinaria del 5 de marzo de 2021, ya no aparece silva Ardila mencionado en esta última firma.

Estas son las obras que se realizan en la intersección de la avenida 68 con primero de Mayo.

EL TIEMPO le marcó en varias ocasiones al teléfono celular que parece en documentos de los contratos obtenidos, pero aparece apagado.



Según Semana, Silva respondió una llamada en la que manifestó: “Yo no tengo ni idea de qué me está hablando, no le voy a contestar nada a usted”.



Cuando se le preguntó por el chino William o Dong, respondió: “No tengo nada que ver, menos de algo que pasó hace más de un año (...) No estoy interesado en contestarle nada. Yo puedo hablar por teléfono lo que yo quiera”.



A pesar de que su voz se escucha en las grabaciones hablando de una coima de 6.000 millones de pesos para que una empresa china tenga contratos en el metro de Bogotá, dijo: “No tengo que ver con política ni con enredos de préstamos ni con 6.000 millones de pesos”.

Metro de Bogotá.

Silva Ardila no registra antecedentes ni procesos en su contra.



En sus redes, aparece que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y su nombre figura en consorcios que obtuvieron obras en Huila, Caldas y al parecer en Cundinamarca.



También figura con viejos contratos ya liquidados en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en 2014.

