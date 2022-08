Una de las últimas designaciones del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro fue la de su nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



La elegida resultó ser Mery Janeth Gutiérrez Cabezas, abogada de Los Andes, especialista en derecho contractual y en gerencia y Tic, según se lee en su hoja de vida. Sin embargo, la nueva ministra también es empresaria.

La nueva Ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, tiene el 97% de participación en Programar Televisión S.A. Foto: EL TIEMPO

Según documentos en poder de EL TIEMPO, es la accionista mayoritaria (97 por ciento) de Programar Televisión S.A., en reorganización, cuyo capital suscrito asciende a 1.480 millones de pesos.



Sus socios en la programadora son Rosalba Jaimes Mora y Natalia Romero James. Y entre los clientes de la empresa de la ahora ministra aparecen Coldeportes, el Congreso de la República, el ICBF, la Comisión Nacional de Televisión y la propia Radio Televisión de Colombia RTVC.



Además, Programar tiene una demanda en contra de la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión, en cuya junta directiva tenía asiento la cartera de las TIC. Tras la liquidación de esa entidad la demanda quedó en cabeza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

La nueva Ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, aparece como representante legal de Programar Televisión. Foto: EL TIEMPO

A la espera de sentencia

Según la demanda, en poder de EL TIEMPO, la programadora (concesionaria de espacios de televisión del Canal 1) se declaró víctima, desde 2013.



Como parte de la Unión Temporal Radio Televisión Interamericana S.A. presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.



Aduce que fue "despojada del cincuenta por ciento de los espacios de televisión que venía explotando en el Canal Uno como miembro de la Unión Temporal Programar Televisión S.A. y RTI Televisión en virtud del Contrato 089 de 2003 suscrito con la CNTV los cuales fueron entregados de manera ilegal a RTVC, que esta entidad explota hoy de manera directa, a través de otras programadoras concesionarias del Canal Uno y de particulares (fl.3, c.1).del despojo el Canal 1".



El caso fue al Tribunal administrativo de Cundinamarca y la semana pasada se presentaron los alegatos finales dentro de un caso que, si la Nación lo pierde, podría costarle al erario más de 45.000 millones de pesos. .

Un caso abierto

Según el expediente, el caso está pendiente de fallo.



Y de acuerdo a la defensa de la Nación, en la que ha intervenido la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, las pretensiones no tienen fundamento porque RTI Televisión se declaró no interesado en los contratos y se trata de un tema solidario.



EL TIEMPO llamó a la nueva ministra y al abogado de Programar, pero no han respondido los mensajes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

